A „kőfejtőben” ért véget a kupamenetelés – fotósorozat a Ferencváros Braga elleni El-nyolcaddöntőjéről

Az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartott a Ferencváros labdarúgócsapatának 2025–2026-os európai kalandtúrája. A végállomást az SC Braga jelentette Robbie Keane együttesének. Noha a magyar bajnok a Groupama Arénában kétgólos előnyt szerzett, a visszavágón a portugálok négyszer voltak eredményesek, s 4–2-es összesítéssel ők folytathatják a kupamenetelést. A Fradit a „portugál Rómaként” emlegetett Bragába elkísérő nagyjából hétszáz szurkoló tehát hiába reménykedett abban, hogy szemtanúja lehet a nyolc közé jutásnak – immár 51 éve annak, hogy az FTC negyeddöntőt játszhatott az egyik európai kupasorozatban (akkor a Kupagyőztesek Európa-kupájában egészen a fináléig masírozott Dalnoki Jenővel a kispadon).

A portugál merchandisingárusok közös Braga–Fradi sállal készültek a visszavágóra

A Braga korábbi csapatkapitánya, José Barroso egy szál rózsával emlékezett a néhai Fehér Miklósra

Nagyjából hétszáz szurkolója kísérte el a Ferencvárost Bragába, a táborra nem lehetett panasz

Ha a nagy futballélmény el is maradt, egy építészeti remekművet azért megcsodálhattak a magyar drukkerek. Az SC Braga otthona, a „kőfejtőnek” becézett Estádio Municipal de Braga ugyanis kivételes mérnöki bravúr: a futballpálya a Monte Castro-hegy sziklái közé ékelődik be, tökéletes harmóniában a környezetével. A stadion másik különlegességét a tetőszerkezeteket összekötő acélkábelek jelentik.

Robbie Keane vezetőedző a kiesést követően azt nyilatkozta: „A játékosoknak sem mondhattam mást, mint hogy emeljék fel a fejüket, és legyenek büszkék erre az utazásra, az idénybeli nemzetközi kupaszereplésre.” Amely még 2025. július 22-én indult az örmény FC Noa elleni idegenbeli BL-selejtezővel, és összesen 18 mérkőzésen át tartott. A Fradi mérlege 10 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, amivel a megszerezhető pontok 63 százalékát gyűjtötte be. Ezzel a teljesítménnyel az előzetes számítások szerint 15-16 millió eurót (5.9-6.3 milliárd forintot) kereshetett.

Egy emelettel a ferencvárosi Mariano Gómez (4) fölött a Braga játékosa

Csalódott ferencvárosiak, Bragában befejeződött a kupakaland

Robbie Keane sem volt boldog, ám büszke az idénybeli európai szereplésre

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. március 21-i lapszámában jelent meg.)