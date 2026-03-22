A „kőfejtőben” ért véget a kupamenetelés – fotósorozat a Ferencváros Braga elleni El-nyolcaddöntőjéről

ÁRVAI KÁROLY (Fotó)
2026.03.22. 09:39
A kezdés előtt még reménykedtünk a bravúrban, a sziklás hegyoldal pazar hátteret adott a mérkőzéshez
Braga Képes Sport Ferencváros
Összesen 18 európai kupameccset játszott a 2025–2026-os idényben a Ferencváros futballcsapata, s nem sok hiányzott, hogy 1975 után újra negyeddöntőt vívjon egy kontinentális sorozatban.

Az Európa-liga nyolcaddöntőjéig tartott a Ferencváros labdarúgócsapatának 2025–2026-os európai kalandtúrája. A végállomást az SC Braga jelentette Robbie Keane együttesének. Noha a magyar bajnok a Groupama Arénában kétgólos előnyt szerzett, a visszavágón a portugálok négyszer voltak eredményesek, s 4–2-es összesítéssel ők folytathatják a kupamenetelést. A Fradit a „portugál Rómaként” emlegetett Bragába elkísérő nagyjából hétszáz szurkoló tehát hiába reménykedett abban, hogy szemtanúja lehet a nyolc közé jutásnak – immár 51 éve annak, hogy az FTC negyeddöntőt játszhatott az egyik európai kupasorozatban (akkor a Kupagyőztesek Európa-kupájában egészen a fináléig masírozott Dalnoki Jenővel a kispadon).

A portugál merchandisingárusok közös Braga–Fradi sállal készültek a visszavágóra
A Braga korábbi csapatkapitánya, José Barroso egy szál rózsával emlékezett a néhai Fehér Miklósra
Nagyjából hétszáz szurkolója kísérte el a Ferencvárost Bragába, a táborra nem lehetett panasz

Ha a nagy futballélmény el is maradt, egy építészeti remekművet azért megcsodálhattak a magyar drukkerek. Az SC Braga otthona, a „kőfejtőnek” becézett Estádio Municipal de Braga ugyanis kivételes mérnöki bravúr: a futballpálya a Monte Castro-hegy sziklái közé ékelődik be, tökéletes harmóniában a környezetével. A stadion másik különlegességét a tetőszerkezeteket összekötő acélkábelek jelentik.

Robbie Keane vezetőedző a kiesést követően azt nyilatkozta: „A játékosoknak sem mondhattam mást, mint hogy emeljék fel a fejüket, és legyenek büszkék erre az utazásra, az idénybeli nemzetközi kupaszereplésre.” Amely még 2025. július 22-én indult az örmény FC Noa elleni idegenbeli BL-selejtezővel, és összesen 18 mérkőzésen át tartott. A Fradi mérlege 10 győzelem, 4 döntetlen, 4 vereség, amivel a megszerezhető pontok 63 százalékát gyűjtötte be. Ezzel a teljesítménnyel az előzetes számítások szerint 15-16 millió eurót (5.9-6.3 milliárd forintot) kereshetett.

Egy emelettel a ferencvárosi Mariano Gómez (4) fölött a Braga játékosa
Csalódott ferencvárosiak, Bragában befejeződött a kupakaland
Robbie Keane sem volt boldog, ám büszke az idénybeli európai szereplésre

 (A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. március 21-i lapszámában jelent meg.) 

 

Braga Képes Sport Ferencváros
