Megvan, mikor játsszák a Mol Magyar Kupa elődöntőit

2026.03.20. 14:48
ZTE ETO FC Magyar Kupa Budapest Honvéd MOL Magyar Kupa Ferencváros
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette a Mol Magyar Kupa elődöntőinek kezdési időpontjait.

Mint ismert, a Ferencváros az ETO FC-vel, míg az NB II-es Budapest Honvéd a ZTE FC-vel játszik egymérkőzéses párharcot a döntőbe jutásért. 

MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
Kedd, április 21.
20.00: Budapest Honvéd–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Szerda, április 22.
20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

 

ZTE ETO FC Magyar Kupa Budapest Honvéd MOL Magyar Kupa Ferencváros
