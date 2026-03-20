Megvan, mikor játsszák a Mol Magyar Kupa elődöntőit
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közzétette a Mol Magyar Kupa elődöntőinek kezdési időpontjait.
Mint ismert, a Ferencváros az ETO FC-vel, míg az NB II-es Budapest Honvéd a ZTE FC-vel játszik egymérkőzéses párharcot a döntőbe jutásért.
MOL MAGYAR KUPA
ELŐDÖNTŐ
Kedd, április 21.
20.00: Budapest Honvéd–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Szerda, április 22.
20.00: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
