U-válogatott játékost vett kölcsön az MTK a DVTK-tól

Az U21-es válogatott Jurek Gábort a tavaszi idényre vette kölcsön az MTK, és nyáron opciós joga lesz a futballista megvásárlására.

Jurek alig múlt 17 éves, amikor 2021-ben bemutatkozott a DVTK felnőttcsapatában. A következő idényben 10 góllal segítette a Diósgyőrt az NB II-es bajnoki címhez és az élvonalba jutáshoz, míg a legutóbbi kiírásban a DVTK legjobb előkészítőjének számított hét gólpasszával.

A támadósor mindkét oldalán bevethető, 21 éves játékos eddig 112 tétmérkőzésen játszott a miskolci klub színeiben, 18 gólt szerzett és 13-at készített elő.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (DVTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)

Kölcsönbe távozók: Klausz Milán (Kazincbarcika), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafok), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –