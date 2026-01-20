Nemzeti Sportrádió

U-válogatott játékost vett kölcsön az MTK a DVTK-tól

2026.01.20. 13:02
Jurek Gábor (Fotó: mtkbudapest.hu)
Az MTK kölcsönvette Jurek Gábort a DVTK-tól – adta hírül kedden hivatalos honlapján a kék-fehér labdarúgóklub.

Az U21-es válogatott Jurek Gábort a tavaszi idényre vette kölcsön az MTK, és nyáron opciós joga lesz a futballista megvásárlására.

Jurek alig múlt 17 éves, amikor 2021-ben bemutatkozott a DVTK felnőttcsapatában. A következő idényben 10 góllal segítette a Diósgyőrt az NB II-es bajnoki címhez és az élvonalba jutáshoz, míg a legutóbbi kiírásban a DVTK legjobb előkészítőjének számított hét gólpasszával.

A támadósor mindkét oldalán bevethető, 21 éves játékos eddig 112 tétmérkőzésen játszott a miskolci klub színeiben, 18 gólt szerzett és 13-at készített elő.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (DVTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Klausz Milán (Kazincbarcika), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafok), Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

