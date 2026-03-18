Braga–FTC 4–0 (összesítésben: 4–2) – ÉLŐ!

El-nyolcaddöntő: Braga–Ferencváros visszavágó

2026.03.18. 16:16
11 percet kellett várni az első hazai gólra...(Fotó: Árvai Károly)
A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján a Ferencváros kétgólos előnyből várja a Braga otthonában rendezett visszavágót. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS
Braga, Municipal de Braga Stadion, 16.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist)
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – R. Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: R. Horta (11.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)

Az első mérkőzésen: Ferencváros–Braga 2–0 (Kanikovszki 32., Joseph 69.)

Bevették Braga utcáit a Ferencváros szurkolói – fotók!

A zöld-fehér szurkolók jó hangulatban várják az Európa-liga-nyolcaddöntő délutáni visszavágóját.

Lipcsei Péter: Egy Fradi-gól most kincset érhet

A Ferencváros és a Porto korábbi játékosa is a zöld-fehérekkel tartott Portugáliába a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágójára.

Robbie Keane: Nagyon észnél kell lennünk

A legősibb portugál városban, Bragában írna történelmet a Fradi az Európa-liga-nyolcaddöntő visszavágóján szerdán.

„Finomhangolunk azon, amin szükséges” – a Braga edzője bízik a fordításban a Ferencváros ellen

Carlos Vicens szerint csapatának a kapu előtt hatékonyabbnak kell lennie, mint Budapesten, és a legjobbját kell nyújtania a továbbjutáshoz.

 

El FTC Európa-liga-nyolcaddöntő Fradi El-nyolcaddöntő Braga Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
