El-nyolcaddöntő: Braga–Ferencváros visszavágó

EURÓPA-LIGA

NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS (3–0) – élőben az NSO-n!

Braga, Municipal de Braga Stadion, 16.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist)

BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – R. Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens

FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: R. Horta (11.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)

Az első mérkőzésen: Ferencváros–Braga 2–0 (Kanikovszki 32., Joseph 69.)

