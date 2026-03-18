El-nyolcaddöntő: Braga–Ferencváros visszavágó

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének visszavágóján a Ferencváros kétgólos előnyből várja a Braga otthonában rendezett visszavágót. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!
EURÓPA-LIGA
NYOLCADDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BRAGA (portugál)–FERENCVÁROS (3–0) – élőben az NSO-n!
Braga, Municipal de Braga Stadion, 16.30 (TV: M4 Sport). Vezeti: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderkvist)
BRAGA: Hornicek – Víctor Gómez, Lagerbielke, S. Niakaté, Arrey-Mbi – G. Martínez, Grillitsch, Gorby – R. Horta, Pau Víctor, Zalazar. Vezetőedző: Carlos Vicens
FERENCVÁROS: Gróf – I. Cissé, Raemaekers, Gómez – Makreckis, Kanikovszki, Júlio Romao, Abu Fani, O'Dowda – Yusuf, Joseph. Vezetőedző: Robbie Keane
Gólszerző: R. Horta (11.), Grillitsch (15.), G. Martínez (34.)
Az első mérkőzésen: Ferencváros–Braga 2–0 (Kanikovszki 32., Joseph 69.)
