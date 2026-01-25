Labdarúgó NB I: Debrecen–Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

19. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–DIÓSGYŐRI VTK 0–2 – ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Tv: M4 Sport, Nemzeti Sportrádió. Vezeti: Bogár Gergő

Gólszerző: Colley (15.), Bokros (19.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható.

♦ A 66. keleti rangadó következik, és bár a párharcban a közelmúltban a DVTK az eredményesebb, összességében még így is hatalmas a Loki fölénye, hiszen a 13 diósgyőri siker mellett a debreceniek 40 győzelmet tudnak felmutatni, miközben a döntetlenek száma 12.

♦ A miskolciak 2024-ben veretlenek maradtak a DVSC-vel szemben (1 döntetlen, majd zsinórban 3 győzelem), tavaly azonban már nem tudtak győzelmet felmutatni ebben a párosításban. Áprilisban Bárány Donát triplájának köszönhetően 4–1-re alulmaradtak Debrecenben, majd az őszi odavágón, Diósgyőrben nem esett gól.

♦ A Loki otthonába általában kikapni jár a DVTK, hiszen az eddigi 34 bajnokijából 28-at elveszett, 4-szer csikart ki döntetlent és csak 2-szer távozott győztesen. Az első diósgyőri siker 2008 őszén (1–2), a második a 2024. augusztusi debreceni találkozójukon jött össze (0–1), amikor a DVSC Jorgo Pellumbi piros lapja miatt a teljes második félidőt emberhátrányban volt kénytelen lejátszani.

♦ A Debrecen felváltva nyert és vesztett az előző 4 fordulóban, ha a sorminta folytatódik, most egy győzelemnek kellene következnie. Érdekesség, hogy a legutóbbi 3 bajnokiján egyetlen gól döntött – kétszer az ellenfél javára.

♦ A tavasznak a 10. helyről nekivágó Diósgyőr egy hármas veretlenségi sorozat (2 győzelem, 1 döntetlen) után az utolsó 2 őszi bajnoki meccsét elbukta – igaz, az előző bajnokság ezüst-, majd aranyérmesével szemben (1–2 a Puskás Akadémia, majd 0–1 az FTC ellen).

♦ A Loki 5 ponttal gyűjtött kevesebbet otthon, mint házon kívül (13, illetve 18 pont), a mérlege közepes (4–1–4), ezzel csak 7. a hazai tabellán. A legutóbbi 2 otthoni bajnokiján gólképtelen volt (0–1 a Puskás Akadémia, majd a Kisvárda ellen).

♦ A DVTK idegenben mindig kapott gólt, és mindössze 5 pontot kapart össze, az egyetlen győzelmét még augusztus végén, Nyíregyházán aratta – igaz, az fölényes volt (4–1). Emellett még az FTC (2–2) és a Barcika (1–1) vendégeként szerzett pontot, 6-szor viszont vesztesen tért haza.