Elton Acolatse már orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál – NS-infó

2026.01.19. 20:45
Elton Acolatse az Üllői úton folytathatja pályafutását (Fotó: MTI/Purger Tamás)
FTC NB I magyar foci Elton Acolatse Ferencváros
A Nemzeti Sport hétfői értesülései szerint a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK szélsője, Elton Acolatse már a kötelező orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál.

Mint arról korábban már írtunk, Elton Acolatse döntésén múlik, marad-e Diósgyőrben, mivel klubja több ajánlatot is kapott érte. Információink szerint pedig szombatra megszületett a döntés: Acolatse – akiért korábban a Puskás Akadémia FC is ajánlatot tett – a Ferencvárosban szeretné folytatni karrierjét, így a napokban be is jelenthetik érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek az ügyében.

Hétfőn úgy értesültünk, Acolatse azóta már a kötelező orvosi vizsgálaton is részt vett a zöld-fehéreknél.

A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt jegyzőkönyvezett.

A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket továbbra sem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek:  –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)
Távozók:  
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros, Puskás Akadémia), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC) 
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United  – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:  
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország),  Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)

Labdarúgó NB I
2026.01.17. 12:22

DVTK: Elton Acolatse a Ferencvárost választhatja

Úgy tudjuk, a Puskás Akadémia is ajánlatot tett, de a támadó a ferencvárosi folytatás mellett dönthet.

 

 

