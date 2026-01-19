Elton Acolatse már orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál – NS-infó

Mint arról korábban már írtunk, Elton Acolatse döntésén múlik, marad-e Diósgyőrben, mivel klubja több ajánlatot is kapott érte. Információink szerint pedig szombatra megszületett a döntés: Acolatse – akiért korábban a Puskás Akadémia FC is ajánlatot tett – a Ferencvárosban szeretné folytatni karrierjét, így a napokban be is jelenthetik érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek az ügyében.

Hétfőn úgy értesültünk, Acolatse azóta már a kötelező orvosi vizsgálaton is részt vett a zöld-fehéreknél.

A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt jegyzőkönyvezett.

A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket továbbra sem kommentál.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)

Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros, Puskás Akadémia), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)

Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)