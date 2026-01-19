Elton Acolatse már orvosi vizsgálaton is részt vett a Ferencvárosnál – NS-infó
Mint arról korábban már írtunk, Elton Acolatse döntésén múlik, marad-e Diósgyőrben, mivel klubja több ajánlatot is kapott érte. Információink szerint pedig szombatra megszületett a döntés: Acolatse – akiért korábban a Puskás Akadémia FC is ajánlatot tett – a Ferencvárosban szeretné folytatni karrierjét, így a napokban be is jelenthetik érkezését a zöld-fehérek, miután a klubok megegyeztek az ügyében.
Hétfőn úgy értesültünk, Acolatse azóta már a kötelező orvosi vizsgálaton is részt vett a zöld-fehéreknél.
A 30 éves játékos 2023 nyarán érkezett Diósgyőrbe, az NB I-ben 70 meccsen 16 gólt és 17 gólpasszt jegyzőkönyvezett.
A Ferencvárost kerestük Acolatse ügyében, de a klub átigazolási sajtóhíreket továbbra sem kommentál.
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL
Érkezők: Lirim Kastrati (koszovói, szabadon igazolható, legutóbb Widzew Lódz – Lengyelország)
Kölcsönbe érkezők: Pető Milán (Paksi FC), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)
Kölcsönből visszatértek: –
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Peter Ambrose (nigériai, Aberedeen – Skócia)
Távozók: –
Kölcsönbe távozók: –
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Elton Acolatse (holland-ghánai, Ferencváros, Puskás Akadémia), Gera Dániel (Perszepolisz FC – Irán)
TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Mariano Gómez (argentin, FC Zürich – Svájc), Naby Keita (guineai, kölcsön után végleg, Werder Bremen – Németország)
Kölcsönbe érkezők: –
Kölcsönből visszatértek: Shadirac Chyreme Say (ghánai, AC Oulu – Finnország), Varga Ádám (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhet: Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Elton Acolatse (holland-ghánai, Diósgyőr), Franko Kovacevic (horvát, Celje – Szlovénia), Nardin Mulahusejnovic (bosnyák, Noa – Örményország)
Távozók: Dhonata* (Dhonata Tavares de Oliveira, brazil, Botafogo-PB – Brazília), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Kölcsönbe távozók: Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Pesics (szerb, Amedspor – Törökország), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia, Lazio – Olaszország, Galatasaray – Törökország)
