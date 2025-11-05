Katona Levente: Nagyon zavar, hogy az utolsó helyen állunk

Nemzeti Sportrádió

2025.11.05.
Katona Levente szigorú védő – és erre a Nyíregyházának a jelen helyzetében szüksége is van (Fotó: Török Attila)
Zavarja Katona Leventét, hogy a Nyíregyháza Spartacus utolsó helyezettként várja a hétvégi fordulót a labdarúgó NB I-ben, ám nem félti a csapatot, és a Puskás Akadémia ellen győzelmet remél.


Rendkívüli meccs volt: a Nyíregyháza Spartacus ugyanis pénteken története során először játszott NB I-es bajnokit a Kisvárda Master Good vendégeként, ráadásul a kispadján már nem Szabó István ült vezetőedzőként, hanem Bódog Tamás. A 0–0-s döntetlen több szempontból is jó eredménynek számít: a vármegyei rivális kitűnő formában, második helyezettként futott neki a mérkőzésnek, ráadásul Temesvári Attilát nagyon korán, már a 15. percben kiállította a játékvezető, a Nyíregyháza mégis megúszta kapott gól nélkül – először az idényben.

„Ahogy mondani szokták, volt minden az elmúlt héten… – mondta lapunknak a Spartacus védője, Katona Levente. – Kisvárdán nagyon hamar emberhátrányba kerültünk, éppen úgy, mint egy héttel korábban a Kazincbarcika ellen. Hogy mi a véleményem a kiállításról? Amikor Temesvári Attila becsúszott, elérte a labdát, de a lábat ilyenkor nem lehet megállítani. A játék ment tovább, ám a VAR-szakértők kihívták a játékvezetőt, és emberhátrányba kerültünk. Ilyenkor nyilván ott van a fejekben, hogy az előző fordulóban hasonló helyzetbe kerültünk, aztán vereség lett a vége… Volt meccstervünk, mindenképpen győzni akartunk, ugyanakkor a kiállítás felülírta az elképzeléseinket. Ahogy a kapusoknak, a védőknek is nagyon fontos a minél több kapott gól nélküli találkozó, már csak ezért is örülök, hogy az idényben először sikerült »nullán tartani« az ellenfelet. Sajnos a bajnokság első körében rengeteg gólt kaptunk, ez nagyon rosszul festett, Kisvárdán azonban minden összeállt: remek kapusteljesítmény mellett végig kisegítettük egymást.”

Katona Levente Kisvárdán másodszor lehetett csapatkapitány (először még Szabó István jelölte a pozícióba az MTK Budapest ellen), és bár a bravúros pontszerzés ellenére a Spartacus az utolsó helyen maradt, éppen úgy tíz pontja van, mint a már benn maradó Kazincbarcikának. A folytatás nem ígérkezik könnyűnek, vasárnap a Puskás Akadémia érkezik Nyíregyházára, azt követi a bajnok Ferencváros elleni idegenbeli bajnoki, majd a nagyszerű formában lévő DVSC elleni hazai presztízsmérkőzés – az előrelépéshez azonban pontok, de még inkább győzelmek kellenek.

„A kapitányi karszalag felelőséggel jár, egyben persze hatalmas megtiszteltetés. Kommunikálni kell a játékvezetővel, irányítani a többieket, és a klubot képviselni elmondhatatlanul jó érzés. Hogy nehéz sorozat előtt állunk? Nem féltem a csapatot, ebben a mezőnyben bárki legyőzhet bárkit, gondoljunk csak a ZTE győzelmére a Ferencváros otthonában. Olyan nem létezik, hogy egyetlen mérkőzést is elengedjünk, mindenki ellen nyerni akarunk, borzasztóan zavar bennünket, hogy az utolsó helyen állunk.  A Puskás Akadémiának remek képességű játékosai vannak, elegendő, ha korábbi kecskeméti csapattársamat, Lukács Dánielt, Nagy Zsoltot vagy Lamin Colley-t említem. Erős az ellenfél, de a célunk egyértelmű: itthon akarjuk tartani a három pontot.” 

13. FORDULÓ
November 8., szombat
12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)
19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
November 9., vasárnap
12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)

   
A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC1256126–17+921
2. Kisvárda1162312–15–320
3. Ferencvárosi TC1154224–12+1219
4. Debreceni VSC1154218–14+419
5. Puskás Akadémia1253417–17018
6. MTK Budapest1252525–22+317
7. ETO FC Győr1145221–14+717
8. Diósgyőri VTK1125415–21–611
9. Kazincbarcika1131711–22–1110
10. Zalaegerszegi TE1124518–20–210
11. Újpest FC1124515–18–310
12. Nyíregyháza Spartacus1224614–24–1010

 

 

Ezek is érdekelhetik