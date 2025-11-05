Katona Levente: Nagyon zavar, hogy az utolsó helyen állunk



Rendkívüli meccs volt: a Nyíregyháza Spartacus ugyanis pénteken története során először játszott NB I-es bajnokit a Kisvárda Master Good vendégeként, ráadásul a kispadján már nem Szabó István ült vezetőedzőként, hanem Bódog Tamás. A 0–0-s döntetlen több szempontból is jó eredménynek számít: a vármegyei rivális kitűnő formában, második helyezettként futott neki a mérkőzésnek, ráadásul Temesvári Attilát nagyon korán, már a 15. percben kiállította a játékvezető, a Nyíregyháza mégis megúszta kapott gól nélkül – először az idényben.

„Ahogy mondani szokták, volt minden az elmúlt héten… – mondta lapunknak a Spartacus védője, Katona Levente. – Kisvárdán nagyon hamar emberhátrányba kerültünk, éppen úgy, mint egy héttel korábban a Kazincbarcika ellen. Hogy mi a véleményem a kiállításról? Amikor Temesvári Attila becsúszott, elérte a labdát, de a lábat ilyenkor nem lehet megállítani. A játék ment tovább, ám a VAR-szakértők kihívták a játékvezetőt, és emberhátrányba kerültünk. Ilyenkor nyilván ott van a fejekben, hogy az előző fordulóban hasonló helyzetbe kerültünk, aztán vereség lett a vége… Volt meccstervünk, mindenképpen győzni akartunk, ugyanakkor a kiállítás felülírta az elképzeléseinket. Ahogy a kapusoknak, a védőknek is nagyon fontos a minél több kapott gól nélküli találkozó, már csak ezért is örülök, hogy az idényben először sikerült »nullán tartani« az ellenfelet. Sajnos a bajnokság első körében rengeteg gólt kaptunk, ez nagyon rosszul festett, Kisvárdán azonban minden összeállt: remek kapusteljesítmény mellett végig kisegítettük egymást.”

Katona Levente Kisvárdán másodszor lehetett csapatkapitány (először még Szabó István jelölte a pozícióba az MTK Budapest ellen), és bár a bravúros pontszerzés ellenére a Spartacus az utolsó helyen maradt, éppen úgy tíz pontja van, mint a már benn maradó Kazincbarcikának. A folytatás nem ígérkezik könnyűnek, vasárnap a Puskás Akadémia érkezik Nyíregyházára, azt követi a bajnok Ferencváros elleni idegenbeli bajnoki, majd a nagyszerű formában lévő DVSC elleni hazai presztízsmérkőzés – az előrelépéshez azonban pontok, de még inkább győzelmek kellenek.

„A kapitányi karszalag felelőséggel jár, egyben persze hatalmas megtiszteltetés. Kommunikálni kell a játékvezetővel, irányítani a többieket, és a klubot képviselni elmondhatatlanul jó érzés. Hogy nehéz sorozat előtt állunk? Nem féltem a csapatot, ebben a mezőnyben bárki legyőzhet bárkit, gondoljunk csak a ZTE győzelmére a Ferencváros otthonában. Olyan nem létezik, hogy egyetlen mérkőzést is elengedjünk, mindenki ellen nyerni akarunk, borzasztóan zavar bennünket, hogy az utolsó helyen állunk. A Puskás Akadémiának remek képességű játékosai vannak, elegendő, ha korábbi kecskeméti csapattársamat, Lukács Dánielt, Nagy Zsoltot vagy Lamin Colley-t említem. Erős az ellenfél, de a célunk egyértelmű: itthon akarjuk tartani a három pontot.”

13. FORDULÓ

November 8., szombat

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

November 9., vasárnap

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+)