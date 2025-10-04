NB I: Nyíregyháza–Zalaegerszeg

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

14.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC 0–1 (Tv: M4 Sport+)

Nyíregyháza, Városi Stadion. Vezeti: Zimmermann Márió

Gólszerző: Lima (36.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Eddig 23-szor mérték össze erejüket a legfelső osztályban. A vendég zalaiak fölénye jelentős, hiszen az örökmérleg 3 Szpari-siker, 12 döntetlen, 8 ZTE-diadal.

♦ Mindössze 7 olyan meccsük volt, amelyen legalább 3 gól született, 6-szor viszont 0–0-ra végeztek, többek között a legutóbbi 2 alkalommal. Ezek után nem meglepő, hogy a gólátlag kifejezetten alacsony, mindössze 2.0/mérkőzés.

♦ A 2000 óta megrendezett 12 találkozójuk közül csupán egyet tudott megnyerni a Nyíregyháza: 2007 októberében 2–1-re megverte az egerszegi csapatot. A Szpari azóta képtelen legyőzni a ZTE-t (5 döntetlen, 3 vereség), az előző kiírásban mindháromszor remiztek.

♦ 2013 és 2019 között 8 összecsapásuk volt a másodosztályban, és a párharc ebben a periódusában eldöntetlen lett a mérlegük: mindkét csapat 3-szor győzött, 2-szer ikszeltek.

♦ Nyíregyházán eddig 12-szer találkoztak az élvonalban, és a mérkőzéseik kétharmada, 8 döntetlent hozott, ötször 1–1-et. A Szpari 3-szor tudott győzni, az egyetlen zalai siker 2009 novemberében, többek között a lett Artjoms Rudnevs triplájával jött össze (0–4), igaz, akkor a hazaiak egy teljes félidőt emberhátrányban játszottak. A tavaly őszi találkozójukon Nagy Dominik fejesével a 90. percben egyenlített a Szpari (1–1).

♦ A kieső helyre visszacsúszó Nyíregyháza az előző két fordulóban hátrányból tudott döntetlent elérni Pakson (1–1), majd Újpesten (2–2), előtte viszont 2-szer kikapott, így már 4 forduló óta nem győzött, ami egálban a leghosszabb nyeretlenségi sorozat most az NB I-ben.

♦ A ZTE 14 bajnokiján át tartó nyeretlenségét megtörve első győzelmét aratta a múlt hétvégén a Kazincbarcika felett, ami mindjárt kiütésesre sikerült (5–0), sőt, az utolsó 2 találatát már emberhátrányban érte el. Ezelőtt 2024 áprilisában, Újpesten tudott 5 gólt szerezni (5–1), 5–0-ra pedig legutóbb 3 éve, Mezőkövesden, még Ricardo Moniz irányításával nyert.

♦ A Szpari nyeretlenül utolsó a hazai táblázaton (2 iksz, 2 vereség), saját stadionjában legutóbb május 11-én a Diósgyőrt tudta megverni (1–0).

♦ A ZTE utolsó előtti a vendégtabellán, a diósgyőri és a paksi 2–2 után legutóbb 1–0-ra maradt alul az MTK pályáján. Mind a három pontot mostanáig utoljára április 6-án Fehérvárról tudta hazavinni (2–0).