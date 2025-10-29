Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzője – hivatalos

Nos, a felek megegyeztek, így Bódog érkezését már szerda délután bejelentette a klub. Az edző azt a Szabó Istvánt váltja, aki tavasszal Tímár Krisztián helyére érkezve az élvonalban tartotta a szabolcsiakat. A Nyíregyháza azonban most csak az utolsó helyen áll, így kedden elköszöntek Szabótól.

„Örülök, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lehetek, megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a csapathoz! Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Pécsi kötődésű vagyok, így Fekete Tivadart ismertem, figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, voltam többek között Szpari-meccsen is, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk” – mondta Bódog Tamás.

Bódog pénteken a Kisvárda ellen irányíthatja először a Szparit.

„Van pikantériája, hogy Kisvárdán térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk” – tette hozzá a Nyíregyháza frissen kinevezett vezetőedzője.

Bódog Tamás legutóbb (2022 júliusa és 2024 júniusa között) a német Hertha BSC másodedzője volt, de azt megelőzően dolgozott vezetőedzőként a Honvédnál, a Kisvárdánál és a Diósgyőrnél is.

2025. szeptember 30. Kisvárda Gerliczki Máté helyett Révész Attila 2025. október 29. Nyíregyháza Szabó István helyett Bódog Tamás EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Paksi FC 11 5 5 1 26–17 +9 20 2. Kisvárda 10 6 1 3 12–15 –3 19 3. Debreceni VSC 11 5 4 2 18–14 +4 19 4. MTK Budapest 11 5 2 4 24–18 +6 17 5. Ferencvárosi TC 10 4 4 2 20–11 +9 16 6. ETO FC 10 4 4 2 21–14 +7 16 7. Puskás Akadémia 11 4 3 4 14–16 –2 15 8. Diósgyőri VTK 11 2 5 4 15–21 –6 11 9. Kazincbarcika 10 3 1 6 10–19 –9 10 10. Zalaegerszegi TE 11 2 4 5 18–20 –2 10 11. Újpest FC 11 2 4 5 15–18 –3 10 12. Nyíregyháza 11 2 3 6 14–24 –10 9

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották el.