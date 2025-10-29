Bódog Tamás a Nyíregyháza új edzője – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2025.10.29. 16:29
Bódog Tamás a Nyíregyházánál tér vissza a NB I-be (Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu)
A Nyíregyháza labdarúgócsapata szerda délután hivatalos oldalain jelentette be, hogy Bódog Tamás lett az utódja a kedden menesztett Szabó István vezetőedzőnek.

Szerda délelőtt írtunk róla, hogy az 55 éves szakember jelenleg Nyíregyházán tárgyal a klub vezetőségével, és ha az egyezség megszületik, már a pénteki, Kisvárda elleni bajnokin is ő ülhet a Szpari kispadján.

Labdarúgó NB I
5 órája

NS-infó: Bódog Tamás Nyíregyházán tárgyal

Az 55 éves szakember legutóbb a Hertha BSC másodedzőjeként dolgozott.

Nos, a felek megegyeztek, így Bódog érkezését már szerda délután bejelentette a klub. Az edző azt a Szabó Istvánt váltja, aki tavasszal Tímár Krisztián helyére érkezve az élvonalban tartotta a szabolcsiakat. A Nyíregyháza azonban most csak az utolsó helyen áll, így kedden elköszöntek Szabótól.

„Örülök, hogy a Nyíregyháza vezetőedzője lehetek, megtiszteltetés, hogy csatlakozhatok a csapathoz! Tudom, hogy milyen fejlődésen ment át a klub a közelmúltban, fantasztikus a létesítmény, a csapat felkerült az első osztályba, jó a játékosállomány, és olyan tulajdonos van, aki él-hal a futballért. Pécsi kötődésű vagyok, így Fekete Tivadart ismertem, figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, voltam többek között Szpari-meccsen is, így képben vagyok az együtteseket illetően. Bízom abban, hogy sikeresek leszünk” – mondta Bódog Tamás.

Bódog pénteken a Kisvárda ellen irányíthatja először a Szparit.

„Van pikantériája, hogy Kisvárdán térek vissza, hiszen dolgoztam ott, nagyszerű embereket ismertem akkor meg. De mostantól a Nyíregyháza sikere az elsődleges, és szeretném, ha már pénteken eredményesek lennénk” – tette hozzá a Nyíregyháza frissen kinevezett vezetőedzője.

Bódog Tamás legutóbb (2022 júliusa és 2024 júniusa között) a német Hertha BSC másodedzője volt, de azt megelőzően dolgozott vezetőedzőként a Honvédnál, a Kisvárdánál és a Diósgyőrnél is.

2025. szeptember 30.

Kisvárda

Gerliczki Máté helyett Révész Attila

2025. október 29.

Nyíregyháza

Szabó István helyett Bódog Tamás

EDZŐVÁLTÁSOK AZ NB I 2025–26-OS IDÉNYÉBEN

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Paksi FC

11

5

5

1

26–17

+9 

20 

  2. Kisvárda

10

6

1

3

12–15

–3 

19 

  3. Debreceni VSC

11

5

4

2

18–14

+4 

19 

  4. MTK Budapest

11

5

2

4

24–18

+6 

17 

  5. Ferencvárosi TC

10

4

4

2

20–11

+9 

16 

  6. ETO FC 

10

4

4

2

21–14

+7 

16 

  7. Puskás Akadémia

11

4

3

4

14–16

–2 

15 

  8. Diósgyőri VTK

11

2

5

4

15–21

–6 

11 

  9. Kazincbarcika

10

3

1

6

10–19

–9 

10 

10. Zalaegerszegi TE

11

2

4

5

18–20

–2 

10 

11. Újpest FC

11

2

4

5

15–18

–3 

10 

12. Nyíregyháza 

11

2

3

6

14–24

–10 

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották el.

 

NB I Nyíregyháza Bódog Tamás
