Távozik az FTC fiatal brazil szélsője – hivatalos

Távozik a Ferencvárosi TC labdarúgócsapatától Guilherme Henrique – jelentette be honlapján a zöld-fehér klub. A 18 éves brazil szélső 2025 februárjában érkezett az FTC második csapatához, s az idény második felében többször is az NB I-es keret tagja volt. Az élvonalban 2025 májusában, a Fehérvár ellen 3–0-ra megnyert mérkőzésen mutatkozott be csereként – négy percet kapott –, az idény végén bajnoki címet ünnepelhetett.

A játékos a közösségi médiában is közzétette: a brazil másodosztályú Atlético Goianiensében folytatja pályafutását.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Yusuf Bamidele (nigériai, FK Vojvodina – Szerbia), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: ifj. Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: –

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai, szabadon igazolható), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek), Adama Traoré (mali, Genclerbirligi – Törökország), Guliherme Henrique (brazil, Atlético Goianiense – brazil)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Kaján Norbert (FK Csíkszereda – Románia), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, törökországi, Gaziantep FK-kölcsön után Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (ghánai, AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Fortune Bassey (nigériai), Alekszandar Csirkovics (szerb, KV Mechelen – Belgium)