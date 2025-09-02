Nyíregyháza: válogatott védővel tárgyalnak; kölcsönadták a csatárt

„Zan Medvedet kölcsönadja a Nyíregyháza Spartacus. Klubunk mindenben megállapodott a Slovácko együttesével, így a támadó jövő nyárig kölcsönbe kerül a cseh első ligás csapathoz” – írja a nyiregyhazaspartaus.hu a télen Kassáról szerződtetett szlovén csatár kapcsán.

Úgy tudjuk, hamarosan újabb változás következhet a keretben, ugyanis a klub tárgyal a legutóbb Győrben szerepelt, háromszoros albán válogatott Eneo Bitri szerződtetéséről, és jó esély mutatkozik a megegyezésre.

A 29 éves Bitri a norvég Valarenga kölcsönjátékosaként szerepelt az előző idényben Győrben, de az ETO-nál lejárt a kölcsönszerződése és a norvégoktól is távozott, így jelenleg szabadon igazolható. Az ETO-ban az előző idényben 22 NB I-es bajnokin öt gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Varga Kevin (Ankaragücü – Törökország, szabadon igazolhatóként), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Eneo Bitri (albán, szabadon igazolható, Valerenga – Norvégia, legutóbb kölcsönben ETO FC)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil, ASD Calcio Lanusei 1987 - Olaszország), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrinjski Mostar – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Beke Péter (Kecskemét), Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC), Zan Medved (szlovén, Slovácko – Csehország)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC, onnan Videoton FC Fehérvár), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC, onnan onnan FK Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Aboubakar Keita (elefántcsontparti, DVTK)

