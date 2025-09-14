Nemzeti Sportrádió

Női NB I: a Ferencváros nyolcgólos meccsen győzött az Újpest ellen

2025.09.14. 16:18
A Ferencváros ötször is bevette az Újpest kapuját (Fotó: fradi.hu)
A női labdarúgó NB I 4. fordulójának vasárnapi rangadóján a Ferencváros hazai pályán gólokban gazdag mérkőzésen 5–3-ra legyőzte az Újpest FC-t.

A hétközi, csalódással zárult norvégiai Bajnokok Ligája-selejtező után, és a jövő hét csütörtöki visszavágó előtt a Ferencvárosra az Újpest elleni derbi várt a női NB I-ben.

A papírformának megfelelően a zöld-fehérek nagyon hamar, már a 11. percben megszerezték a vezetést Alesia García góljával, majd egy perccel később Könczeyné Fenyvesi Evelin növelte kétgólosra csapata előnyét. De az Újpest nem maradt válasz nélkül: újabb egy perc telt el csupán a meccsből, amikor Milana Knezsevics révén szépített a vendég együttes.

A 27. percben Nagy Vanessza állította vissza a csapatok közti kétgólos különbséget, így a szünetben 3–1-re vezetett a Ferencváros.

A második félidőben Nagy Vanessza tizenegyesből is betalált a 60. percben, és ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. A folytatásban azonban még három gólt láthatott a közönség, Ivana Boricsics és Oláh Adrienn góljaival az Újpest az utolsó percekben még megközelítette egy gólra a címvédőt, de a 92. percben Nagy Vanessza megszerezte harmadik gólját is a meccsen, s kialakította az 5–3-as végeredményt.

A Ferencváros csütörtökön a Valerengát fogadja a BL-selejtező visszavágóján, az első meccsen a norvég csapat háromgólos előnyt szerzett.

NŐI NB I
4. FORDULÓ
Ferencváros–Újpest 5–3 (A. García 11., Könczeyné Fenyvesi 12., Nagy V. 26., 60., 90+2. – a másodikat 11-esből, ill. Knezsevics 14., Boricsics 85., Oláh A. 90+1.)
 

 

