„Nem ünnepeljük a döntetlent” – Damir Krznar reagált az újpesti szurkolók újabb kritikájára

2025.09.27. 07:29
Damir Krznar nem ünnepli az Újpest döntetlenjét (Fotó: Török Attila)
Újpest Nyíregyháza labdarúgó NB I Damir Krznar Szabó István
Bár az Újpest és a Nyíregyháza is vezetett, végül 2–2-vel zárult a két csapat mérkőzése a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Damir Krznar nem ünnepli a döntetlent, míg Szabó István több játékosát is kiemelte, s egyet különösen dicsért.

Damir Krznar, az Újpest vezetőedzője így értékelt.

„Akadtak olyan momentumai a meccsnek, amelyekkel elégedett lehetek, győzelmet érdemeltünk volna. A hajrában is rengeteg energiát mozgósítottunk, több nagy lehetőséget is kidolgoztunk, de mindet elrontottuk. Azért azt nem ünnepeljük, hogy döntetlent értünk el hazai pályán… Nem jönnek a megfelelő eredmények, s mint mondtam, itthon nem jó az iksz. Nehéz hét van mögöttünk, fel kellett rázni a társaságot. Történt előrelépés, de az eredményben még nem megfelelő.” 

A mérkőzés után az újpesti szurkolók ismét kifejezték a nemtetszésüket, s a csapat – csakúgy, mint egy hete a Kazincbarcika vendégeként – ki is ment hozzájuk. Erre a vezetőedző így reagált. 

„Szembe kell néznünk a szurkolók elvárásaival, tisztában vagyunk vele, hogy többet szeretnének látni tőlünk. Muszáj őszintének és nyitottnak lenni velük szemben, elismerni, hogy nem játszunk jól.”

Szabó István, a Nyíregyháza vezetőedzője a következőket mondta.

„Úgy utaztunk Újpestre, hogy minimum döntetlent érjünk el, s összességében igazságos eredmény született. Jól kezdtünk, előnyhöz jutottunk, de sajnos két átmenetből fordítottak a hazaiak. Szerencsére sikerült egyenlítenünk még az első félidőben. Fontos volt, hogy a szünetben szerkezetet váltottunk, átálltunk a négyvédős rendszerre, a hazaiak húsz-huszonöt percig nem is találtak rajtunk fogást. Egyre inkább csapattá érünk, úgy fogalmaznék, nekünk múlt héten kezdődött az őszi szezon, a Paks ellen már látszott, mit is szeretnénk játszani.”

Azt is elmondta, a kezdőbe jelölt Kovács Milán másfél órával a meccs kezdése előtt jelezte, hogy lebetegedett. Az első gólt szerző Dorian Babunszkit taktikai okokból állította a helyére. Szabó többek között az ő teljesítményét is kiemelte, de egy játékosával különösen elégedett volt. 

„Szenzációs, amit ez a fiatalember csinál” – mondta. S hogy kiről, az videónkból kiderül. 

Labdarúgó NB I
11 órája

Az Újpest és a Nyíregyháza is vezetett egyszer-egyszer, de 2–2 lett a vége

Egyik csapat sem örülhet tiszta szívből az egy pontnak, a lila-fehérek drukkerei hosszasan elbeszélgettek a játékosokkal a lefújás után.

 

LABDARÚGÓ NB I
8. FORDULÓ
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 2–2 (2–2)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 4430 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Matko (17., 24.), ill. Dorian Babunszki (12.), Májer (42.)

Ezek is érdekelhetik