Norris nem érzi úgy, hogy lehetőséget szalasztott volna el Azerbajdzsánban

2025.09.20. 19:21
Norris csak két hellyel fog a csapattársa, Piastri elől rajtolni (Fotó: AFP)
F1 McLaren Azeri Nagydíj Formula–1 időmérő Lando Norris Oscar Piastri
Az egyéni vb-összetettet nagy előnnyel vezető Oscar Piastri összetörte a McLarent a Formula–1-es Azeri Nagydíj időmérőjének utolsó szakaszában, ami esélyt teremtett Lando Norris előtt, hogy minél jobb helyzetben vághasson neki a vasárnapi futamnak, és több pontot hozhasson az ausztrálon. A brit viszont rontott az utolsó gyors körén, és csak a hetedik rajtkockát szerezte meg.

Amikor az egyéni bajnoki összetettet 31 ponttal vezető Oscar Piastri összetörte a McLarent az Azeri Nagydíj kaotikus időmérőjének mindent eldöntő szakaszában, nagy lehetőség hullott Lando Norris ölébe, ám a brit versenyző nem igazán tudta kihasználni a helyzetet, és saját gyors körén is rontott a nehéz körülmények között, aminek következtében mindössze két hellyel tudta megelőzni a csapattársát. Noha így jóval kisebb valószínűsége annak, hogy jelentősebb pontmennyiséget tud hozni az ausztrálon, a pilóta nem érzi úgy, hogy elszalasztott volna egy esélyt szombaton.

Nem érzem úgy, hogy elszalasztottam volna a lehetőséget, mert így is minden tőlem telhetőt megtettem. Ha minden versenyen győzelmet arattam volna, már most világbajnoknak nevezhetném magam. De nem ez a helyzet. Elsőként hajtottam pályára, és ez egyszerűen rossz döntésnek bizonyult a végén. Ha mögöttem mindenki más sárga zászlóba futott volna bele, akkor most nem kaptam volna meg ezt a kérdést. Néha neked kedvezően alakulnak a dolgok, máskor nem. Azt hittük, a jobb megoldást választottuk, és ez is lett volna a helyzet, ha nem kezd el újra esni, de pont az utolsó próbálkozások előtt kezdett el, és így már nem volt helyes döntés elsőként kimenni” – adott magyarázatot a hetedik rajtkockát megszerző Norris.

Ez olyasvalami, amiből tanulni fogunk, de minden egyes versenyhétvégén adott a lehetőség arra, hogy megszerezzük a pole pozíciót. Minden egyes alkalommal megpróbálom ezt elérni, viszont ma jobban szenvedtem, mert nem a legjobb döntést hoztuk. De utólag könnyű okosnak lenni, az adott pillanatban nem volt helytelen. Egészen hihetetlen időmérőnk volt! Bárcsak mindenki megértené, milyen nehéz volt ilyen szélben! Azt mondanám, hogy a mai balesetek legalább feléért a szél volt a felelős.”

„A négyes kanyarban, ahol Franco (Colapinto) elszállt, sokan mások is blokkoltak. Életem egyik legrosszabb kanyarjának érződött, ahol valaha vezettem kizárólag az 50 km/ó-s hátszél miatt. Aztán a következő körben lehet éppen csak 10 km/ó-s szél fúj ott, és úgy érzed, tudsz ennél gyorsabb is lenni, aztán legközelebb a falban végzed. Remélhetőleg izgalmas versenyünk lesz, de úgy érzem, nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy legyőzzük Maxot. Egyszerűen gyors lesz, mint ahogyan az egész hétvégén az volt. Könnyedén nyert Monzában, és ez megismétlődhet itt is. Nem vagyok biztos benne, hogy harcolhatunk a győzelemért, de megpróbálunk dobogóra állni.”

„Több olyan autó is van előttünk, amelyik nem a megszokott pozícióból indul, de nem egyszerű előzni ezen a pályán. Charles (Leclerc) tavaly sokkal gyorsabb volt, mint Oscar, mégis utóbbi nyert. Nem teljesítettem egyetlen etapot sem magasabb üzemanyagszint mellett, még mindig nincsenek válaszaim, és meg kell néznem Oscar adatait. Hosszú éjszaka vár rám” – tette hozzá.

F1
5 órája

A szenzációs Sainz mindent megtesz az első williamses dobogójáért Azerbajdzsánban

Lawson: Őszintén szólva, nem is emlékszem rá, hogy mi minden történt.

 

A helyszínen egy évvel ezelőtt győzelmet arató Piastri az autótörése után a kilencedik helyről várja a piros lámpák kialvását. „Egyszerűen túl későn fékeztem. Még nem láttam az adatokat, de általában ez történik, amikor későn lépsz rá a fékre. Nyilván csalódást keltő, úgy éreztem, jó az autó, de kiábrándítóan alakult a vége. Az első két kanyar nagyon jól sikerült, aztán nem tudom, hogy túlerőltettem-e, vagy az eső miatt történt-e. A kivezető körömön volt néhány kanyar, amelyik trükkösebb volt, de nem rémlik, hogy ez közöttük volt-e. Végső soron utána kell néznem, de szerintem csak kissé túlzásba vittem, és megfizettem az árát.”

„Innen úgy gondolom, ambiciózus lenne győzelemre gondolni, de meglátjuk, hogyan alakul. Határozottan látok esélyt az előrelépésre, a kocsi gyors volt egész hétvégén, és remélhetőleg ezt kihasználva sikerül felzárkóznunk” – tekintett előre.

ESTEBAN OCONT KIZÁRTÁK AZ IDŐMÉRŐRŐL

A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan szabálytalannak minősítette Esteban Ocon autóját, miután a hátsó szárnyelem nem ment át a rugalmassági teszten, így utólag kizárta a versenyzőt az időmérőről. A francia eredetileg a 18. rajtkockát szerezte meg, ám a büntetés miatt csak a bokszutcából vághat neki a vasárnap közép-európai idő szerint 13 órakor rajtoló versenynek.

Oconon kívül Andrea Kimi Antonellit is vizsgálták, az olasz versenyző az egyik sárga zászlós jelzés alatt előzött, de csak megrovást kapott, így megtarthatta a negyedik rajthelyet.

 

AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.Max VerstappenhollandRed Bull-Honda1:41.117
2.Carlos SainzspanyolWilliams-Mercedes1:41.595
3.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Honda1:41.707
4.Andrea Kimi AntonelliolaszMercedes1:41.717
5.George RussellbritMercedes1:42.070
6.Cunoda JukijapánRed Bull-Honda1:42.143
7.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:42.239
8.Isack HadjarfranciaRacing Bulls-Honda1:42.372
9.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes-
10.Charles LeclercmonacóiFerrari-
11.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Mercedes1:41.857
12.Lewis HamiltonbritFerrari1:42.183
13.Gabriel BortoletobrazilSauber-Ferrari1:42.277
14.Lance StrollkanadaiAston Martin-Mercedes1:43.061
15.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari-
16.Franco ColapintoargentinAlpine-Renault1:42.779
17.Nico HülkenbergnémetSauber-Ferrari1:42.916
18.Pierre GaslyfranciaAlpine-Renault1:43.139
19.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:43.778
Bokszutcai rajt:Esteban Ocon*franciaHaas-Ferrari-
*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten. 

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Norris1:41.3221.Verstappen1:41.255
2.Verstappen1:41.3312.Norris1:41.396
3.Leclerc1:41.4583.Piastri1:41.414
4.Russell1:41.6464.Russell1:41.455
5.Hadjar1:41.6565.Antonelli1:41.464
6.Hamilton1:41.8216.Leclerc1:41.519
7.Piastri1:41.8397.Lawson1:41.537
8.Stroll1:42.1018.Hadjar1:41.647
9.Alonso1:42.2119.Sainz1:41.675
10.Antonelli1:42.24710.Cunoda1:41.788
11.Lawson1:42.25711.Alonso1:41.857
12.Cunoda1:42.34712.Hamilton1:42.183
13.Bortoleto1:42.51113.Bortoleto1:42.277
14.Sainz1:42.63514.Stroll1:43.061
15.Bearman1:42.66615.Bearman-
16.Colapinto1:42.779  
17.Hülkenberg1:42.916  
18.Ocon1:43.004  
19.Gasly1:43.139  
20.Albon1:43.778  

 

8. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:42.704
2. szabadedzés1. Hamilton 1:41.293
SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Norris 1:41.223
Időmérő1. Verstappen 1:41.117
SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 5., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 19., 21.00
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosoktóber 26., 21.00

 

