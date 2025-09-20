Norris nem érzi úgy, hogy lehetőséget szalasztott volna el Azerbajdzsánban

Amikor az egyéni bajnoki összetettet 31 ponttal vezető Oscar Piastri összetörte a McLarent az Azeri Nagydíj kaotikus időmérőjének mindent eldöntő szakaszában, nagy lehetőség hullott Lando Norris ölébe, ám a brit versenyző nem igazán tudta kihasználni a helyzetet, és saját gyors körén is rontott a nehéz körülmények között, aminek következtében mindössze két hellyel tudta megelőzni a csapattársát. Noha így jóval kisebb valószínűsége annak, hogy jelentősebb pontmennyiséget tud hozni az ausztrálon, a pilóta nem érzi úgy, hogy elszalasztott volna egy esélyt szombaton.

„Nem érzem úgy, hogy elszalasztottam volna a lehetőséget, mert így is minden tőlem telhetőt megtettem. Ha minden versenyen győzelmet arattam volna, már most világbajnoknak nevezhetném magam. De nem ez a helyzet. Elsőként hajtottam pályára, és ez egyszerűen rossz döntésnek bizonyult a végén. Ha mögöttem mindenki más sárga zászlóba futott volna bele, akkor most nem kaptam volna meg ezt a kérdést. Néha neked kedvezően alakulnak a dolgok, máskor nem. Azt hittük, a jobb megoldást választottuk, és ez is lett volna a helyzet, ha nem kezd el újra esni, de pont az utolsó próbálkozások előtt kezdett el, és így már nem volt helyes döntés elsőként kimenni” – adott magyarázatot a hetedik rajtkockát megszerző Norris.

„Ez olyasvalami, amiből tanulni fogunk, de minden egyes versenyhétvégén adott a lehetőség arra, hogy megszerezzük a pole pozíciót. Minden egyes alkalommal megpróbálom ezt elérni, viszont ma jobban szenvedtem, mert nem a legjobb döntést hoztuk. De utólag könnyű okosnak lenni, az adott pillanatban nem volt helytelen. Egészen hihetetlen időmérőnk volt! Bárcsak mindenki megértené, milyen nehéz volt ilyen szélben! Azt mondanám, hogy a mai balesetek legalább feléért a szél volt a felelős.”

„A négyes kanyarban, ahol Franco (Colapinto) elszállt, sokan mások is blokkoltak. Életem egyik legrosszabb kanyarjának érződött, ahol valaha vezettem kizárólag az 50 km/ó-s hátszél miatt. Aztán a következő körben lehet éppen csak 10 km/ó-s szél fúj ott, és úgy érzed, tudsz ennél gyorsabb is lenni, aztán legközelebb a falban végzed. Remélhetőleg izgalmas versenyünk lesz, de úgy érzem, nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy legyőzzük Maxot. Egyszerűen gyors lesz, mint ahogyan az egész hétvégén az volt. Könnyedén nyert Monzában, és ez megismétlődhet itt is. Nem vagyok biztos benne, hogy harcolhatunk a győzelemért, de megpróbálunk dobogóra állni.”

„Több olyan autó is van előttünk, amelyik nem a megszokott pozícióból indul, de nem egyszerű előzni ezen a pályán. Charles (Leclerc) tavaly sokkal gyorsabb volt, mint Oscar, mégis utóbbi nyert. Nem teljesítettem egyetlen etapot sem magasabb üzemanyagszint mellett, még mindig nincsenek válaszaim, és meg kell néznem Oscar adatait. Hosszú éjszaka vár rám” – tette hozzá.