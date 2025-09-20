Norris nem érzi úgy, hogy lehetőséget szalasztott volna el Azerbajdzsánban

Amikor az egyéni bajnoki összetettet 31 ponttal vezető Oscar Piastri összetörte a McLarent az Azeri Nagydíj kaotikus időmérőjének mindent eldöntő szakaszában, nagy lehetőség hullott Lando Norris ölébe, ám a brit versenyző nem igazán tudta kihasználni a helyzetet, és saját gyors körén is rontott a nehéz körülmények között, aminek következtében mindössze két hellyel tudta megelőzni a csapattársát. Noha így jóval kisebb valószínűsége annak, hogy jelentősebb pontmennyiséget tud hozni az ausztrálon, a pilóta nem érzi úgy, hogy elszalasztott volna egy esélyt szombaton.
„Nem érzem úgy, hogy elszalasztottam volna a lehetőséget, mert így is minden tőlem telhetőt megtettem. Ha minden versenyen győzelmet arattam volna, már most világbajnoknak nevezhetném magam. De nem ez a helyzet. Elsőként hajtottam pályára, és ez egyszerűen rossz döntésnek bizonyult a végén. Ha mögöttem mindenki más sárga zászlóba futott volna bele, akkor most nem kaptam volna meg ezt a kérdést. Néha neked kedvezően alakulnak a dolgok, máskor nem. Azt hittük, a jobb megoldást választottuk, és ez is lett volna a helyzet, ha nem kezd el újra esni, de pont az utolsó próbálkozások előtt kezdett el, és így már nem volt helyes döntés elsőként kimenni” – adott magyarázatot a hetedik rajtkockát megszerző Norris.
„Ez olyasvalami, amiből tanulni fogunk, de minden egyes versenyhétvégén adott a lehetőség arra, hogy megszerezzük a pole pozíciót. Minden egyes alkalommal megpróbálom ezt elérni, viszont ma jobban szenvedtem, mert nem a legjobb döntést hoztuk. De utólag könnyű okosnak lenni, az adott pillanatban nem volt helytelen. Egészen hihetetlen időmérőnk volt! Bárcsak mindenki megértené, milyen nehéz volt ilyen szélben! Azt mondanám, hogy a mai balesetek legalább feléért a szél volt a felelős.”
„A négyes kanyarban, ahol Franco (Colapinto) elszállt, sokan mások is blokkoltak. Életem egyik legrosszabb kanyarjának érződött, ahol valaha vezettem kizárólag az 50 km/ó-s hátszél miatt. Aztán a következő körben lehet éppen csak 10 km/ó-s szél fúj ott, és úgy érzed, tudsz ennél gyorsabb is lenni, aztán legközelebb a falban végzed. Remélhetőleg izgalmas versenyünk lesz, de úgy érzem, nem volt meg a tempónk ahhoz, hogy legyőzzük Maxot. Egyszerűen gyors lesz, mint ahogyan az egész hétvégén az volt. Könnyedén nyert Monzában, és ez megismétlődhet itt is. Nem vagyok biztos benne, hogy harcolhatunk a győzelemért, de megpróbálunk dobogóra állni.”
„Több olyan autó is van előttünk, amelyik nem a megszokott pozícióból indul, de nem egyszerű előzni ezen a pályán. Charles (Leclerc) tavaly sokkal gyorsabb volt, mint Oscar, mégis utóbbi nyert. Nem teljesítettem egyetlen etapot sem magasabb üzemanyagszint mellett, még mindig nincsenek válaszaim, és meg kell néznem Oscar adatait. Hosszú éjszaka vár rám” – tette hozzá.
A helyszínen egy évvel ezelőtt győzelmet arató Piastri az autótörése után a kilencedik helyről várja a piros lámpák kialvását. „Egyszerűen túl későn fékeztem. Még nem láttam az adatokat, de általában ez történik, amikor későn lépsz rá a fékre. Nyilván csalódást keltő, úgy éreztem, jó az autó, de kiábrándítóan alakult a vége. Az első két kanyar nagyon jól sikerült, aztán nem tudom, hogy túlerőltettem-e, vagy az eső miatt történt-e. A kivezető körömön volt néhány kanyar, amelyik trükkösebb volt, de nem rémlik, hogy ez közöttük volt-e. Végső soron utána kell néznem, de szerintem csak kissé túlzásba vittem, és megfizettem az árát.”
„Innen úgy gondolom, ambiciózus lenne győzelemre gondolni, de meglátjuk, hogyan alakul. Határozottan látok esélyt az előrelépésre, a kocsi gyors volt egész hétvégén, és remélhetőleg ezt kihasználva sikerül felzárkóznunk” – tekintett előre.
ESTEBAN OCONT KIZÁRTÁK AZ IDŐMÉRŐRŐL
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan szabálytalannak minősítette Esteban Ocon autóját, miután a hátsó szárnyelem nem ment át a rugalmassági teszten, így utólag kizárta a versenyzőt az időmérőről. A francia eredetileg a 18. rajtkockát szerezte meg, ám a büntetés miatt csak a bokszutcából vághat neki a vasárnap közép-európai idő szerint 13 órakor rajtoló versenynek.
Oconon kívül Andrea Kimi Antonellit is vizsgálták, az olasz versenyző az egyik sárga zászlós jelzés alatt előzött, de csak megrovást kapott, így megtarthatta a negyedik rajthelyet.
AZERI NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Honda
|1:41.117
|2.
|Carlos Sainz
|spanyol
|Williams-Mercedes
|1:41.595
|3.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Honda
|1:41.707
|4.
|Andrea Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:41.717
|5.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:42.070
|6.
|Cunoda Juki
|japán
|Red Bull-Honda
|1:42.143
|7.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:42.239
|8.
|Isack Hadjar
|francia
|Racing Bulls-Honda
|1:42.372
|9.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|-
|10.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|-
|11.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Mercedes
|1:41.857
|12.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:42.183
|13.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Sauber-Ferrari
|1:42.277
|14.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Mercedes
|1:43.061
|15.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|-
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Renault
|1:42.779
|17.
|Nico Hülkenberg
|német
|Sauber-Ferrari
|1:42.916
|18.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Renault
|1:43.139
|19.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:43.778
|Bokszutcai rajt:
|Esteban Ocon*
|francia
|Haas-Ferrari
|-
|*:utólag kizárták, miután a Haas hátsó szárnya túlságosan rugalmas volt, és nem ment át a hivatalos teszten.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Norris
|1:41.322
|1.
|Verstappen
|1:41.255
|2.
|Verstappen
|1:41.331
|2.
|Norris
|1:41.396
|3.
|Leclerc
|1:41.458
|3.
|Piastri
|1:41.414
|4.
|Russell
|1:41.646
|4.
|Russell
|1:41.455
|5.
|Hadjar
|1:41.656
|5.
|Antonelli
|1:41.464
|6.
|Hamilton
|1:41.821
|6.
|Leclerc
|1:41.519
|7.
|Piastri
|1:41.839
|7.
|Lawson
|1:41.537
|8.
|Stroll
|1:42.101
|8.
|Hadjar
|1:41.647
|9.
|Alonso
|1:42.211
|9.
|Sainz
|1:41.675
|10.
|Antonelli
|1:42.247
|10.
|Cunoda
|1:41.788
|11.
|Lawson
|1:42.257
|11.
|Alonso
|1:41.857
|12.
|Cunoda
|1:42.347
|12.
|Hamilton
|1:42.183
|13.
|Bortoleto
|1:42.511
|13.
|Bortoleto
|1:42.277
|14.
|Sainz
|1:42.635
|14.
|Stroll
|1:43.061
|15.
|Bearman
|1:42.666
|15.
|Bearman
|-
|16.
|Colapinto
|1:42.779
|17.
|Hülkenberg
|1:42.916
|18.
|Ocon
|1:43.004
|19.
|Gasly
|1:43.139
|20.
|Albon
|1:43.778
|8. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 19., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:42.704
|2. szabadedzés
|1. Hamilton 1:41.293
|SZEPTEMBER 20., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Norris 1:41.223
|Időmérő
|1. Verstappen 1:41.117
|SZEPTEMBER 21., VASÁRNAP
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 5., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 19., 21.00
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|október 26., 21.00