Nagy erőssége lehet a DVSC-nek Víctor Camarasa

Ígéretesen kezdte a Debreceni VSC a 2025–2026-os idényt, de három összefoglaló alapján elhamarkodottnak tűnik ítéletet mondani a csapat játékosairól és Sergio Navarro vezetőedzőről, akivel bár sokat beszélgetett a szerdán igazolt Víctor Camarasa, még várja, hogy megismerhesse.

„Kihívás előtt állok, mert nemrégiben született meg a második kisfiam – nyilatkozta a DVSC YouTube-csatornájának a 31 éves spanyol középpályás. – A családdal új országba költözünk, de izgatott vagyok, mert szeretnék mindent megtenni azért, hogy meghatározó játékosa legyek a Debrecennek. Jól érzem magam, keményen dolgoztam az erőnléti edzőmmel a nyáron. Az összes bemutatkozásomra emlékszem, hiszen ez minden klubnál fontos pillanat. A Cardiff Cityre emlékszem a legjobban, hiszen a 95. percben győztes gólt szereztem. Nem láttam korábban DVSC-meccset, csak három összefoglalót, ám észrevettem, milyen szép a stadion és milyen jók a játékosok! A magyar bajnokság jó a fiatalok fejlődésére, a tapasztaltak pedig erősebb ligában is megmutathatják magukat. Nem ismertem a vezetőedzőt, de amikor találkoztunk, azt mondta, adjak bele mindent. Sokat beszélgettünk, remek edzőnek tűnik, izgatottan várom, hogy megismerhessem.”

Székfoglalójánál sokkal többet elárul eddigi pályafutása. A Valenciában és a városi rivális Levantéban nevelkedő, később négy U21-es válogatott mérkőzésen is pályára lépő középpályás a Levante színeiben mutatkozott be 2014 januárjában a La Ligában, amelyben összesen 140 fellépésig jutott. Három idényt töltött nevelőegyesületében, majd egy-egy évadot az Alavésben és a Betisben. A sevillaiaktól úgy távozott a Premier League-be, hogy a megelőző négy idényben mindig legalább 26 mérkőzésen szerepet kapott. Első angliai évét kölcsönben a Cardiff Cityben töltötte, 33 tétmeccsen öt gólt szerzett és négy gólpasszt adott, feljebb is léphetett, 2019–2020-ban már a Crystal Palace játékosa volt, Londonban azonban nem számoltak vele. Fél év után vissza is tért az Alavésbe, amelynél újra alapember lett, hogy aztán a következő évadot és kis túlzással a pályafutását is teljesen tönkretegye térdszalagszakadása. A Betisszel kupagyőztes lett, de visszatérése után eleinte percek, aztán még annyi sem jutott neki, 2023 januárjában került vissza a spanyol futball vérkeringésébe, 173 elit ligás mérkőzés után a másodosztályú Real Oviedóban másfél, a CD Eldensében pedig egy évet töltött, és 2024–2025-ben végre újra 1000 perc felett számíthatott rá edzője. Sokatmondó, hogy a nyáron lejáró szerződését nem hosszabbította meg az Eldense, és egészen szeptemberig kellett várnia, hogy csapatot találjon. Spanyolországban márpedig egyáltalán nem szokványos célpont a magyar bajnokság.

Hasonló a helyzet, mint a Ferencváros és Naby Keita esetében: ha egészséges marad, Víctor Camarasa nagy erőssége lehet a Debrecennek. Kevés ilyen tudású és múltú labdarúgó játszik az NB I-ben, tapasztalata sokat segíthet a Debrecenben foglalkoztatott fiataloknak is.