Nemzeti Sportrádió

Kiderült, mikor játszik Szarvaskenden az FTC

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.09.01. 17:56
null
Ötvös Bence (23) és Tóth Alex (jobbra) a legutóbbi kupadöntőn még ellenfelekként csaptak össze (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
MK Magyar Kupa menetrend
A Magyar Labdarúgó-szövetség versenybizottsága hétfőn elkészítette a Magyar Kupa 3. fordulójának párosítását, így eldőlt, hogy a legjobb 32 közé jutásért három napon rendezik a mérkőzéseket.

Szeptember 12-én pénteken csupán egy mérkőzést rendeznek, az NB II-es Soroksár látogat az NB III-as Tatabánya otthonába, majd másnap, szombaton jön az igazi nagyüzem: a 12 élvonalbeli csapat közül 11 is ezen a napon lép pályára, vagyis a címvédő Paks ezen a napon játszik Szajolon, s az előző két kiírásban egyaránt a döntőben a tolnaiaktól vereséget szenvedő Ferencváros is ekkor vív meccset Szarvaskenden. Vasárnap csak öt mérkőzés lesz, köztük az Újpest felléppése a Kecskemét vendégeként.

Ahogy a korábbi fordulókban, a továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást vár a csapatokra, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért) 
Szeptember 12., péntek
19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)
Szeptember 13., szombat
11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)
13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. ker. TVE (NB III)
14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC
15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC
15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC
15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC
15.00: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC
15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK
15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)
15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)
15.00: Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)
15.00: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)
15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)
15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)
15.00: SBTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)
16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest
16.00: Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC (Tv:M4 Sport)
16.00: REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)
17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)
18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC
18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)
19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good
19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
19.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)
Szeptember 14., vasárnap
15.00:Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)
15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)
15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)
15.00: Sárvár FC (Vas I.)–Pilisi LK (Pest I.)
16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
 

 

MK Magyar Kupa menetrend
Legfrissebb hírek

Az Atléticóval kezd, Sallaiék otthonában folytatja, majd a Fradit búcsúztató Qarabag ellen zár a BL-ben a Liverpool

Bajnokok Ligája
2025.08.30. 13:38

Megye I-es csapatot kapott a Ferencváros és a címvédő Paks is a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.25. 18:21

Magyar Kupa: kiesett a Haladás, nyolc gólt rúgott az ESMTK és a Siófok

Labdarúgó NB I
2025.08.24. 19:16

A Gyirmót elbúcsúztatta a vármegyei riválist a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
2025.08.23. 20:07

PREMIER LEAGUE 2025–2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

Angol labdarúgás
2025.08.14. 13:20

LA LIGA 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA

Spanyol labdarúgás
2025.08.14. 13:20

Megvan, mikor játsszák a Mol Magyar Kupa 2. fordulójának mérkőzéseit

Labdarúgó NB I
2025.08.12. 20:33

Sorsoltak a Magyar Kupában, megvan a 2. forduló párosítása

Labdarúgó NB I
2025.08.07. 14:36
Ezek is érdekelhetik