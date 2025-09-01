Kiderült, mikor játszik Szarvaskenden az FTC

Szeptember 12-én pénteken csupán egy mérkőzést rendeznek, az NB II-es Soroksár látogat az NB III-as Tatabánya otthonába, majd másnap, szombaton jön az igazi nagyüzem: a 12 élvonalbeli csapat közül 11 is ezen a napon lép pályára, vagyis a címvédő Paks ezen a napon játszik Szajolon, s az előző két kiírásban egyaránt a döntőben a tolnaiaktól vereséget szenvedő Ferencváros is ekkor vív meccset Szarvaskenden. Vasárnap csak öt mérkőzés lesz, köztük az Újpest felléppése a Kecskemét vendégeként.

Ahogy a korábbi fordulókban, a továbbjutás ezúttal is egy mérkőzésen dől el. Döntetlen esetén 2x15 perces hosszabbítást vár a csapatokra, ha abban sincs döntés, akkor tizenegyesek következnek.

MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a legjobb 32 közé jutásért)

Szeptember 12., péntek

19.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II)

Szeptember 13., szombat

11.00: Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II)

13.00: PTE-PEAC (NB III)–III. ker. TVE (NB III)

14.00: Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Érdi VSE (NB III)–ETO FC

15.00: VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC

15.00: Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Paksi FC

15.00: Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)

15.00: FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Móri SE (Fejér I.)–Budapest Honvéd FC (NB II)

15.00: Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–ESMTK (NB III)

15.00: Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III)

15.00: Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III)

15.00: SBTC (Nógrád I.)–Tiszakécskei LC (NB II)

16.00: BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest

16.00: Szarvaskend SE (Vas I.)–Ferencvárosi TC (Tv:M4 Sport)

16.00: REAC (BLSZ I.)–Karcagi SC (NB II)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III)

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC Fehérvár (NB II)–Szentlőrinc (NB II)

Szeptember 14., vasárnap

15.00:Kelen SC (BLSZ I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (Vas I.)–Pilisi LK (Pest I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

