Az Újpest felkészülési meccsen győzött a Honvéd ellen

A válogatott szünetet kihasználva zárt kapus felkészülési meccsen fogadta a Szusza Ferenc Stadionban az élvonalban hat forduló után hetedik Újpest az NB II-ben öt kör után harmadik helyezett Budapest Honvédot. A lila-fehérek kapuját a héten Kazincbarcikáról kölcsönbe érkezett Dombó Dávid védte, de Damir Krznar kezdőjében Tajti Mátyás is helyet kapott, míg Feczkó Tamás mindössze négy olyan játékost nevezett csapatába (Csontos Dominik, Hangya Szilveszter, Baki Ákos és Kállai Kevin), akik pályára léptek a Kecskeméti TE elleni vasárnapi bajnokin, amely a viharos időjárás miatt a 28. percben félbeszakadt.

A mérkőzést a vendéglátó IV. kerületiek kezdték nagyobb elánnal, többet is birtokolták a labdát, az első helyzetre bő tíz percet kellett várni, amikor az Újpest bal oldali szabadrúgása a hosszúról került vissza a középen érkező Gergényi Bence elé, aki a kapuba pofozta a labdát.

Ez után is a lila-fehérek akarata érvényesült, Aljosa Matkónak akadt egy nagy helyzete nem sokkal a vezető gól után, az újpestiek kihagyott lehetőség után pedig a 23. percben a Honvéd is első próbálkozásából gólt szerzett, amikor egy bal oldali akció után az André Duarte ápolása miatt emberhátrányban játszó hazai védelmet játszották ki a vendégek, s a második hullámban érkezett Pinte Patrik találatával egyenlítettek.

Az 1–1-es félidei állás után a szünetben az Újpest négyet, a Honvéd hatot változtatott, s a frissítéseknek is köszönhetően a második félidő jó iramban és óriási góllal kezdődött: négy perc elteltével az Újpest első csapatába hosszú idő után visszatért Tamás Krisztián gondolt egy nagyot és a kaputól jó 30 méterre, senkitől sem zavartatva zúdította a labdát ballal a bal felsőbe.

Nem sokkal később a Honvéd előtt adódott egy közvetett szabadrúgás az újpesti tizenhatoson belül, a kimaradt lehetőség után viszont a hazaiak álltak közelebb az újabb gólhoz, George Ganea például előbb a kapufát találta telibe, majd az oldalhálóba bombázott, de az eredmény már nem változott, így az Újpest két balhátvéd góljaival győzött a Honvéd ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

ÚJPEST FC–BUDAPEST HONVÉD (NB II) 2–1 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion

Újpest: Dombó – Bese, Ademi, Duarte, Gergényi – Lacoux, Rasak, Tajti – Matko, Tucic, Medeiros. Csereként pályára lépett: Kaczvinszki, Geiger, Joao Nunes, Tamás K., Goncalves, Ganea. Vezetőedző: Damir Krznar

Honvéd: Dúzs – Ujváry, Russnák, Baki, Csontos, Hangya – Kállai K., Kesztyűs, Pinte – Sigér Á., Kántor. Csereként pályára lépett: Varga Bence, Pekár, Pauljevics, Szabó Á., Ihrig-Farkas, Csonka B., Kovács E., Hetyei, Szamosi, Balázs T. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Gergényi (11.), Tamás K. (49.) ill. Pinte (23.)