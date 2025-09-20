A VAR-döntések a győrieknek kedveztek, az ETO Felcsútról is hazavitte a három pontot

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–ETO FC 0–2 (0–2)

Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A Ferencváros és a Paks pontvesztésével a Puskás Akadémia, valamint az otthonába látogató ETO FC is úgy vághatott neki a szombat esti egymás elleni rangadónak, hogy győzelem esetén nagyot lép előre a tabellán. Nem kérdés, a vendégek kelhettek útra nagyobb önbizalommal, Magyarországon legutóbb a Fraditól kaptak ki az előző idény 33. fordulójában, a bajnoki veretlenségük mellett a kupában is továbbjutottak, nem úgy a Puskás, amely a Vasas elleni kupakiesése előtt két meccsen egy pontot szerzett a bajnokságban. Hornyák Zsolt vezetőedző megelőlegezte a Fáy utcában, hogy lesznek változások a kezdőcsapatban, végül három helyen cserélt: Lamin Colley helyett a harmadik forduló óta mellőzött Németh András, Brandon Ormonde-Ottewill helyett Markgráf Ákos, míg Laros Duarte helyett az élete első NB I-es mérkőzésén pályára lépő Michael Okeke kezdett. Az ETO felállása nem keltett meglepetést, Bíró Barnabás gyűjtögette a fiatalperceket a jobb oldalon.

Belső védők esetén mindig kulcsfontosságú, hogy az első labdaérintés során megszerezze a játékos a kellő önbizalmat: Alex Abrahamsson nem tudta megfogadni a jó tanácsot, az első perc végén röviden gurított haza, de szerencséjére a kapus, Samuel Petrás a helyén volt, kivédte Nagy Zsolt fejesét Németh András labdaszerzése és beadása után. A svéd gyorsan belerázódott a meccsbe, és így tettek csapattársai is: a kilencedik percben megítélt tizenegyest a VAR-szobában ülő Pintér Csaba visszanézette Berke Balázzsal, de a döntés maradt, Paul Antont pedig nem zavarta meg Szappanos Péter mentális nyomásgyakorlása, máris vezetést szerzett az ETO.

A hazaiak ezután többször is eljutottak a győri kapuig, de mielőtt fölénybe kerültek volna, Nadir Benbuali minden védőt lehagyva, éles szögből megduplázta az ETO előnyét. Az algériai támadó az előző idényben összesen nyolc gólt szerzett, nyár óta ez volt neki a hetedik. Wojciech Golla teljesítményét (tizenegyest hozott össze, a második gólnál pedig ő maradt le elsőként Benbualiról) a 29. percben megelégelte Hornyák Zsolt, Georgij Harutjunjan váltotta a védelemben. Ha nem is emiatt, de még inkább átvette az irányítást a PAFC, igaz, egy darabig ez nem mutatkozott meg helyzetekben, mígnem a szünet előtt Artem Favorov alig lőtt a győri kapu mellé. Az érthetően feszült felcsúti vezetőedzőt még Vígh-Tarsonyi Gergő, a kispadok felőli partjelző is felbosszantotta, amikor egy bedobás után lest intett...

A szünet után sem fogta vissza magát a Puskás, Borbély Balázs, a győriek vezetőedzője nem lehetett és látszólag nem is volt elégedett játékosaival: ha időnként sikerült is kiszabadulni a hazai szorításból, technikai és helyezkedési hibákkal adták vissza a labdát. Az 55. percben kapta meg az utolsó figyelmeztetést az ETO, Mikael Soisalo sokadik elfutása után ezúttal pontosan adott középre, de Németh András gólját a VAR közreműködésével érvénytelenítette Berke Balázs, Lukács Dániel ugyanis szabálytalankodott középen.

Ez volt az utolsó megmozdulása a válogatott csatárnak, Lamin Colley váltotta, Soisalót pedig Dárdai Pál. Ezután is záporoztak a hazai beadások, de igazán veszélyes lövések-fejesek nem következtek belőlük, a két győri belső védő és összességében a támadásban ezúttal szürke, de masszívan védekező ETO is remekül helytállt hátul szenvedélyes szurkolótábora támogatásával.

Hat meccse tart a győriek veretlensége, egymás utáni harmadik győzelmükkel jelenleg a második helyen állnak a tabellán, igaz, vasárnap a Kisvárda vagy Debrecen megelőzheti őket. 0–2

