A Paks öt, a DVTK három gólt szerezve jutott tovább a Magyar Kupában

A Paks Hanh János és Haraszti Zsolt góljával lépett el ellenfelétől, és bár a hazaiak szépítettek a szünet után, Böde Dániel duplájával és Pető Milán találatával 5–1-es sikert arattak a zöld-fehérek. A DVSC 2–0-ra nyert Veszprémben, a 35. percben Komáromi György talált be, majd a 63. percben Bárány Donát tizenegyesből volt eredményes.

A Kazincbarcika a rendes játékidőben nem talált be, a 98. percben viszont a héten igazolt nigériai támadó, Blessing Eleke megszerezte a győztes gólt, így az NB I újonca 1–0-ra megverte az Iváncsát. A DVTK Ivan Saponjics két tizenegyesgóljával került előnybe, majd a Hódmezővásárhely szépített, ám a 73. percben Aboubakar Keita eldöntött a mérkőzést (1–3). Az NB II-es Honvéd már a 3. percben hátrányba került Móron, ám Baki Ákos még az első fél óra végén egyenlített, a szünet után pedig Sigér Ákos, Kántor Kevin és Kovács Erik góljával 4–1-re nyertek a kispestiek. A többi másodosztályú csapat sem botlott, így továbblépett a BVSC, a Kozármisleny, a Mezőkövesd és a Tiszakécske is a 15 órai találkozókon, majd a továbbjutókhoz csatlakozott a Karcag is.

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Érdi VSE (NB III)–ETO FC 0–3

Gólszerző: Schön (46.), Gavrics (55.), Benbuali (70.)

VSC 2015 Veszprém (NB III)–Debreceni VSC 0–2

Gólszerző: Komáromi (35.), Bárány (63. – 11-esből)

Iváncsa KSE (NB III)–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–1 – hosszabbítás után

Gólszerző: Eleke (98.)

Szajol KLK (vármegyei I.)–Paksi FC 1–5

Gólszerző: Szentmiklósi (53.), ill. Hahn (8.), Haraszti (26.), Böde (74., 85.), Pető M. (81.)

Hódmezővásárhelyi FC (NB III)–Diósgyőri VTK 1–3

Gólszerző: Tóth P. (39.), ill. Saponjics (26., 37. – mindkettőt 11-esből), A. Keita (73.)

Gyulai Termál FC (NB III)–Mezőkövesd Zsóry FC (NB II) 0–2

Gólszerző: Szalai J. (16., 32.)

FC Nagykanizsa (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II) 1–2

Gólszerző: Lőrincz B. (68.), ill. Babinszky (45+1.), Bíró M. (45+3.)

Füzesabony SC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II) 0–4

Gólszerző: Horváth Sz. (25.), Hesz (42.), Székely (68.), Bacsa (74.)

Móri SE (megyei I.)–Budapest Honvéd FC (NB II) 1–4

Gólszerző: Varga B. (3.), ill. Baki (28.), Sigér Á. (47.), Kántor (62.), Kovács E. (89.)

Szolnoki MÁV FC (vármegyei I.)–ESMTK (NB III) 0–3

Gólszerző: Ladányi (6.), Gincsai (47.), Desnica (83.)

Majosi SE (NB III)–Gödöllői SK (NB III) 2–0

Gólszerző: Ángyán (33. – 11-esből), Keresztes Z. (90+3.)

Tiszafüredi VSE (NB III)–Putnok FC (NB III) 3–2

Gólszerző: Szerencsi (33., 90+3.), Horváth M. (34.), ill. Juhos (13.), Talpalló (89.)

Salgótarjáni BTC (vármegyei I.)–Tiszakécskei LC (NB II) 1–4

Gólszerző: Kerek (83.), ill. Ramos (12.), Horváth E. (35., 55.), Pataki (47.)

BFC Siófok (NB III)–MTK Budapest 1–7

Gólszerző: Gruber Á. (58.), ill. Németh K. (14., 17., 74.), Polievka (22.), Bognár I. (31., 89.), Fiáth (75. – öngól)

REAC (vármegyei I.)–Karcagi SC (NB II) 2–4

Gólszerző: Vidovics (31.), Mátrai-Zsurzs (90+1.), ill. Szekszárdi T. (18., 75.), Pap Zs. (70.), Kovalovszki (86.)

Szarvaskend SE (vármegyei I.)–Ferencvárosi TC 0–15

Gólszerző: Makreckis (13.), Yusuf (30., 56., 71., 84.), Levi (38.), Arzani (42., 51., 66.), Abu Fani (60., 73.), Gólik (63., 75., 86.), Gartenmann (69.)

Pécsi MFC (NB III)–Debreceni EAC (NB III) 0–2

Gólszerző: Török L. (15.), Lénárt (48.)

KÉSŐBB

18.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB II)–Nyíregyháza Spartacus FC

18.00: Gyirmót FC Győr (NB III)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

19.00: Vasas FC (NB II)–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.00: FC Ajka (NB II)–Kisvárda Master Good

19.00: Dorogi FC (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

19.00: Videoton FC (NB II)–Szentlőrinc SE (NB II)

KORÁBBAN JÁTSZOTTÁK

Swiss Krono-Vásárosnamény (vármegyei I.)–Zalaegerszegi TE FC 0–13

Gólszerző: Géci (8., 78. – mindkettő öngól), Skribek (12. – 11-esből), Joao Victor (30.), Bodnár (32.), Alegria (48.), Klausz (59.), Lima (61., 77., 80.), Da Silva (63.), Csonka (67.), Bitca (83.)

Eger SE (NB III)–Budafoki MTE (NB II) 0–2

Gólszerző: Selyem (31.), Varga Gy. B. (70.)

PTE-PEAC (NB III)–III. Kerületi TVE (NB III) 1–3

Gólszerző: Hawkins (58.), ill. Bencze (4. – 11-esből), Erdei G. (34.), Bozóki (54. – öngól)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Soroksár SC (NB II) 0–2

Gólszerző: Köböl (42.), Gálfi (80.)

A VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Kelen SC (vármegyei I.)–Tarpa SC (NB III)

15.00: Mezőörs KSE (vármegyei I.)–Komárom VSE (NB III)

15.00: Martfűi LSE (NB III)–Dombóvári FC (NB III)

15.00: Sárvár FC (vármegyei I.)–Pilisi LK (vármegyei I.)

16.15: Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!