ZTE: Dénes áráról megegyeztek a belgákkal, megjött a brazil csatár – NS-infó

Múlt héten belga sajtóhír alapján számoltunk be arról, hogy a ZTE FC elutasította a belga másodosztályú Kortrijk első ajánlatát, amit a csapat 20 éves szélsőjéért, Dénes Vilmosért tettek. A Nemzeti Sport azonban úgy tudja, a felek azóta is kapcsolatban maradtak, és a két klubnak a héten sikerült megállapodnia az átigazolás feltételeiről.

Daniel Lima

Belga forrásból úgy értesültünk, hogy a másodosztályban a feljutást megcélzó Kortrijk hamarosan megkezdi az egyeztetéseket a játékossal, miután a ZTE-vel már megvan a megállapodás, a zalai klub ugyanis hajlik arra, hogy bizonyos továbbértékesítési záradék mellett enged a korábban kért kivásárlási árból. Elképzelhető, hogy Dénesnek már a napokban orvosi vizsgálatra kell utaznia Belgiumba, így kérdéses a játéka már a szombati, Kisvárda elleni meccsen is.

Ugyanakkor érkezett egy új játékos is Zalaegerszegre. Szerdán már írtunk róla, hogy Németh Dániel Fehérvárra kerülhet kölcsönbe, viszont jöhet egy brazil csatár. Úgy tudjuk, csütörtökön már csatlakozott is a kerethez és már a csapattal készül a 20 éves Daniel Lima, aki a brazil Série B-ben szereplő Atlético Goianiensétől érkezett, de legutóbb kölcsönben a szintén másodosztályú Clube de Regetas Brasilban szerepelt. A brazil másodosztályban 56 meccsen négy gólt szerzett eddigi pályafutása során.

