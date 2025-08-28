ZTE: Dénes áráról megegyeztek a belgákkal, megjött a brazil csatár – NS-infó

Múlt héten belga sajtóhír alapján számoltunk be arról, hogy a ZTE FC elutasította a belga másodosztályú Kortrijk első ajánlatát, amit a csapat 20 éves szélsőjéért, Dénes Vilmosért tettek. A Nemzeti Sport azonban úgy tudja, a felek azóta is kapcsolatban maradtak, és a két klubnak a héten sikerült megállapodnia az átigazolás feltételeiről.
Belga forrásból úgy értesültünk, hogy a másodosztályban a feljutást megcélzó Kortrijk hamarosan megkezdi az egyeztetéseket a játékossal, miután a ZTE-vel már megvan a megállapodás, a zalai klub ugyanis hajlik arra, hogy bizonyos továbbértékesítési záradék mellett enged a korábban kért kivásárlási árból. Elképzelhető, hogy Dénesnek már a napokban orvosi vizsgálatra kell utaznia Belgiumba, így kérdéses a játéka már a szombati, Kisvárda elleni meccsen is.
Ugyanakkor érkezett egy új játékos is Zalaegerszegre. Szerdán már írtunk róla, hogy Németh Dániel Fehérvárra kerülhet kölcsönbe, viszont jöhet egy brazil csatár. Úgy tudjuk, csütörtökön már csatlakozott is a kerethez és már a csapattal készül a 20 éves Daniel Lima, aki a brazil Série B-ben szereplő Atlético Goianiensétől érkezett, de legutóbb kölcsönben a szintén másodosztályú Clube de Regetas Brasilban szerepelt. A brazil másodosztályban 56 meccsen négy gólt szerzett eddigi pályafutása során.
Hír még a zalaiak kapcsán, hogy a DVTK érdeklődik a ZTE francia támadója, Yohan Croizet iránt (a napokban várható tárgyalás a két klub között a játékos ügyében), és kérdéses az új idényben eddig két meccsen, 20 percet játszó jobbhátvéd, Huszti András jövője. Ugyanakkor nem kizárt, hogy érkeznek még további brazil játékosok is Zalaegerszegre, akár a második csapathoz is.
YÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL
Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília), Bodnár Gergő (Vasas, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)
Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő
Kiszemeltek: Daniel Lima (brazil, Atlético Goianiense – Brazília)
Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)
Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet (Diósgyőr), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium), Huszti András, Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár)