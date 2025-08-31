Varga Ádám: Különleges meccs vár rám a Fradi ellen

NB I

6. FORDULÓ

20.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

– Izgatott?

– Igen, hiszen ez a mérkőzés kicsit más lesz. Pályafutásom jelentős részét a Ferencvárosban töltöttem, különleges meccs vár rám vasárnap este, de maximálisan felkészültem, nem akarok túlpörögni – mondta lapunknak Varga Ádám, a Debreceni VSC 26 esztendős kapusa, aki a Ferencvárosban nevelkedett, a csapattal két bajnoki címet és egy kupát nyert, jelenleg pedig a zöld-fehérek kölcsönjátékosaként a Lokiban szerepel.

– Amikor nyáron aláírt a DVSC-hez, megnézte, mikor játszanak a Ferencvárossal?

– Bevallom, nem. Mindamellett furcsa lesz korábbi társaim ellen pályára lépni, jóllehet a Kecskemét színeiben ezt már átéltem, akkor is félre tudtam tenni az érzéseimet, s csak arra figyeltem, hogy segítsek a csapatomnak. Akkor jól sikerült, most is erre készülök. Rengeteget edzettem együtt a ferencvárosi játékosokkal, ismerem őket, de ők is engem, jó kis sakkjátszma lesz. Várom a mérkőzést.

– Kinek jelent nagyobb előnyt az egymás ismerése?

– Ezt lehetetlen megmondani, szerintem szituációtól függ.

– Akkor nézzük először a kapusposztot! Dibusz Dénessel készült rendszeresen, adott tanácsot vele kapcsolatban a társainak?

– Dénes régóta szerepel az élvonalban, mindannyian tudjuk, hogy kiváló kapus, nehéz túljárni az eszén. De nem az én szavaimon volt a fő hangsúly a héten, inkább a felkészülésünkre figyeltünk. Leginkább egyébként a támadókkal kapcsolatban tudtam tanácsot adni, ki merre szeret cselezni, hova szereti lőni a labdát, melyik az erősebbik lába.

– Ha már támadók… Jó képességű csatárok szerepelnek a Fradi keretében, de Varga Barnabás jelentheti a legnagyobb veszélyt a kapujára?

– Nehéz bárkit kiemelni, Varga Barnabás különösen veszélyes a tizenhatoson belül mind lábbal, mind fejjel. Nagyon oda kell figyelni, mert most olyan labdarúgók ellen játszunk, akik ragyogóan egy az egyeznek. Koordináltan kell védekeznünk, segítenünk kell egymásnak és a labdához legközelebbi játékosnak.

– Az FTC a héten kemény BL-rájátszás-visszavágót játszott Azerbajdzsánban: ez előny lehet a Lokinak?

– Néztem a meccset, szurkoltam a Ferencvárosnak, hiszen a magyar futballnak jót tett volna, ha bejut a Bajnokok Ligájába. Jól játszott, mindent beleadott, kevésen múlt a BL-alapszakasz, de az Európa-ligával sem kell elégedetlennek lenni, ez is szép teljesítmény. A kérdésre válaszolva, a zöld-fehéreknek van olyan bő a keretük, hogy ebből nem lesz hatalmas előnyünk, de… Az igaz, hogy ők nem tudtak egész héten ránk készülni, mi viszont a teljes heti munkát ennek a meccsnek szenteltük.

– Ha már az El szóba került: mit szól a sorsoláshoz?

– Kedvező. Szorítunk a Ferencvárosnak, mert a jó szerepléséből a magyar futball profitálhat. Az ellenfelek közül a Ludogorecet jól ismeri a csapat, s a Viktoria Plzennel is játszott a közelmúltban. A Fenerbahce elleni idegenbeli mérkőzés biztosan nagy élmény lesz, hiszen a hangulat világszerte híres az isztambuli csapat stadionjában. A Fradi kerete erős, ráadásul eljutott arra a szintre, hogy a nemzetközi színtéren sem kell fülét-farkát behúzva védekeznie, látok esélyt a jó nemzetközi szereplésre.

– Mit vár a vasárnapi mérkőzéstől? A Loki nagyszerűen kezdte az idényt, s a közelmúltban bizonyította, le tudja győzni fővárosi riválisát.

– Való igaz, kitűnően kezdtük a bajnokságot, ez a legjobb módja annak, hogy összekovácsolódjon a csapat. Kiváló a hangulat az öltözőben, motiváltak vagyunk, keményen dolgozunk, önbizalomtól duzzadva várjuk a vasárnapi csatát. Szerintem közönségszórakoztató mérkőzés lesz, sok helyzettel. Nagy kihívás vár ránk, de azért futballozunk, hogy ilyen összecsapásokon lépjünk pályára, ekkor tudjuk lemérni, hol is tartunk valójában.

NS-TIPP Ha olyan színvonalú játékot látunk, mint a két csapat tavaly decemberi találkozóján, biztosan nem unatkozunk majd. Akkor 5–4-re nyert a Loki hazai pályán, ezúttal döntetlen lesz a vége. Talán 2–2.

17.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Legutóbb még a tavasszal ugyancsak a Diósgyőr elleni mérkőzés után szólaltattuk meg Farkas Bendegúzt, a Nyíregyháza Spartacus jobb oldali szárnyvédőjét. Az apropót akkor is az adta, ami most: sérülés után éppen a miskolciak ellen tért vissza a Szpari kezdőcsapatába. Ám míg május 11-én 1–0-ra megnyerte az északkeleti rangadót a Nyíregyháza, és gyakorlatilag biztossá tette a bennmaradását az élvonalban, a múlt héten szombaton 4–1-re veszített, NB I-es meccsen a legsúlyosabb vereségét elszenvedve ősi riválistól.

Farkas Bendegúz védekezésben és támadásban is sokat segíthet a Szparinak Győrben (Fotó: Mediaworks/Bozsó Katalin)

„Az idén nyáron újra visszatértem Nyíregyházára, és mindent megteszek azért, hogy ez is eredményes évad legyen a Szpariban nekem és a csapatnak is – mondta megkeresésünkre a 21 éves Farkas Bendegúz, aki már negyedik éve szerepel a Szpariban a Puskás Akadémia FC kölcsönjátékosaként. ­– Ami a legutóbb történteket illeti, az öltöző zárt ajtaja mögött megbeszéltük a Diósgyőr elleni mérkőzés tanulságait, tisztáztuk, melyek azok a hibák, amelyeket nem lehet újra elkövetnünk. Nem mondom, hogy ugyanolyan váratlan volt a legutóbbi vereségünk, mint amilyen a debreceni győzelmünk, mert éppen ez a két eredmény is bizonyította, ebben a bajnokságban minden előfordulhat. Az ilyen regionális rangadókon különösen, ezeken a meccseken nem számít az előzetes forma vagy a tabellán elfoglalt helyezés.”

Következik az ETO FC elleni mérkőzés vasárnap. A két klub sorsa az utóbbi tíz évben összefonódott, együtt zárták ki a győrieket és a Szparit az élvonalból 2015-ben, megjárták azóta az NB III-at, és együtt is jutottak fel az NB I-be 2024-ben. Igaz, az némi meglepetést keltett, hogy a Szpari tükörsimán, az ETO pedig a Vasassal az utolsó pillanatig viaskodva. Farkas Bendegúz már akkoriban is nyíregyházi labdarúgó volt, a Szpari 2023–2024-ben az akkor otthonának számító balmazújvárosi 0–0 után az ETO Stadionban nyert 1–0-ra, tavaly, az NB I-ben pedig mindháromféle eredményből született egy-egy – nyíregyházi szempontból 2–1, 1–1 és 0–1.

„Jár az elismerés az ETO-nak a Konferencialigában nyújtott teljesítményért, tiszteletre méltó, amit elért, de nem feltartott kézzel lépünk pályára ellene. Láttuk a győriek eddigi mérkőzéseit, igyekeztünk felkészülni, ugyanakkor nehéz kiszámítani, milyen összeállításban szerepelnek vasárnap. Egész héten azért dolgoztunk, hogy ne üres kézzel jöjjünk haza” – mondta Farkas Bendegúz.