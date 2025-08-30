Tóth Alex meghosszabbította szerződését a Ferencvárossal – hivatalos

A klub tájékoztatása szerint az FTC meghosszabbította a 19 éves középpályás szerződését. Arra nem tér ki a hivatalos közlemény, hogy Tóth Alex meddig írt alá a zöld-fehérekhez.

„Alex a saját nevelésű játékosunk és nagyon hosszú idő óta figyelhetjük az ő fejlődését és büszkék vagyunk, hogy közösen eddig mit tudtunk elérni, hogy hol tartunk most. Ezt természetesen szerettük volna egy olyan szerződéssel is alátámasztani, ami az ő értékrendjének megfelelő, amiért megdolgozott. Úgyhogy ezért is szerettük volna módosítani és hosszabbítani is a szerződését, ebben ő is és az ügynöke, Papp Bence is partnerek voltak, ez egy mintaszerű együttműködés, mind szakmai, mind emberi szinten is, amire büszkék vagyunk, és tovább szeretnénk menni ezen az úton, tudva természetesen, hogy Alex fejlődésében nem a Fradi lesz utolsó csapat” – mondta a klubhonlapnak Hajnal Tamás, a Ferencváros sportigazgatója.

Tóth Alex egy honvédos kitérőt leszámítva az Ferencváros utánpótlásában nevelkedett, majd tartalékcsapatban és fiókcsapatban, a Soroksárban is megfordult. A 2022–2023-as idényben egy Debrecen elleni hazai bajnokin lépett pályára először az NB I-es csapatban. A fiatal középpályást azóta már Marco Rossi is behívta a magyar válogatottba, a Törökország elleni Nemzetek Ligája-rájátszás visszavágóján a Puskás Arénában debütált a nemzeti csapatban.