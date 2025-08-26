Sós Bence: Meg kell tanulnunk nyerni

Nem lépett pályára a hétvégi 5. fordulóban a Kazincbarcika SC: az NB I-ben újonc az ETO FC-t fogadta volna, ám a győri együttes Konferencialiga-szereplése miatt a találkozót elhalasztották, december 3-án játsszák majd le. Kuttor Attila vezetőedző barcikai csapatának még nincs győzelme az első osztályban, ugyanakkor jól láthatóan fejlődik a játéka, és ha ezen az úton halad tovább, idő kérdése az első siker. Két hónappal ezelőtt, június 23-án derült ki, a klub kölcsönveszi Sós Bencét, a szerb élvonalbeli, vajdasági Topolyai SC 31 esztendős szélsőjét, aki rögtön az első bajnokin beírta a nevét a borsodiak történelmébe: a Puskás Akadémia ellen 2–1-re elveszített mérkőzésen megszerezte a csapat első NB I-es gólját. A Debrecenben nevelkedő, 140 magyar élvonalbeli összecsapás tapasztalatával felvértezett labdarúgó tisztában van vele, az emberek többsége az egyik kiesőt látja a Kazincbarcikában, ám motiválja őt és társait, hogy erre rácáfoljanak.

„Amikor az előző idénynek vége lett, Topolyán szerették volna, hogy maradjak, ám több játéklehetőségre vágytam, ezért a váltás mellett döntöttem – mondta lapunk érdeklődésére Sós Bence. – Adódtak lehetőségeim, de a Kazincbarcika nagyon akart, és a családom érdekeit is figyelembe véve döntöttem, s egy pillanatig sem bántam meg. Tudom, négy meccs után még nincs győzelmünk, ám nem szabad elfelejteni: huszonegy labdarúgó érkezett a klubhoz, szinte a teljes csapat kicserélődött, ennek ellenére egyik bajnokin sem vallottunk szégyent. Nem mondok merészet azzal, hogy miután kikaptunk a Puskás Akadémiától és a Ferencvárostól, a DVSC ellen már pontot, pontokat érdemeltünk volna. Akadtak olyan periódusai a párharcnak, amikor beszorítottuk a Lokit, szinte csak nálunk volt a labda, de hiába alakítottunk ki helyzeteket, csak egyszer találtunk be. Sokkal inkább fájó a DVTK otthonában lejátszott mérkőzés. Rosszul kezdtünk, hiszen kihagytam a tizenegyest, ám a társak nem hagyták, hogy ezen őrlődjek, és én is gyorsan túltettem magam a történteken. Tizennyolc perc után már két góllal vezettünk, a hajrában sajnos – talán rutintalanságból – túlzottan magunkra engedtük az ellenfelet, és jöttek a hibák. Ha kiküszöböljük őket, meglepetéseket szerezhetünk majd, de hogy mindez mire lesz elegendő, nem tudni. Mindenesetre megvan az összhang a stáb és a játékosok között, mindent megteszünk az első osztályban maradásért. Sikerre éhesek vagyunk, jól érzékelhetőn fejlődünk, fel akarjuk hívni magunkra a figyelmet.”

Már több mint tíz éve, hogy Sós Bence 2015. május 31-én a DVSC–ETO 5–0-s mérkőzésen góllal mutatkozott be az élvonalban, és bár elsősorban Debrecenhez köthető a pályafutása, az NB I-ben futballozott Mezőkövesden, Székesfehérváron és a Puskás Akadémiában is. 2023 nyarán úgy állt légiósnak, hogy a Lokival bronzérmes lett az előző idényben, aztán a Topolyával nemzetközi meccseket játszhatott, vagyis újdonság neki, hogy a Kazincbarcikával más célokért kell küzdenie.

„Az utolsó debreceni idényemben alapembernek számítottam, nálam annak is jár ez a megnevezés, aki nem mindig kezd, de rendre becserélik – folytatta Sós Bence. – Huszonnyolc évesen, a legjobb korban meg tudtam hálálni a bizalmat, ám szerettem volna külföldre igazolni. Topolyára kerültem, két év alatt játszottam tizenhárom nemzetközi kupameccset és negyvenhét szerb bajnokit, de hiányérzetem volt a játékperceim miatt. Elégedettek voltak velem, hosszú távú szerződést kötöttünk, jelentős célokért küzdöttünk, ám többet akartam játszani. Időnként egyet vissza kell lépni, hogy aztán kettőt előrelépjünk, nagyon jólesett, hogy Kazincbarcikán éreztették velem, szükség van rám. Szeretnénk nagyot alkotni, kellenek a pontok, a győzelmek, egyszerűen meg kell tanulnunk nyerni. Nem tudom, jó-e nekünk, hogy elmaradt az ETO elleni meccsünk, de azt kívánom, a győri csapat jusson be a Konferencialiga alapszakaszába, ez az egész magyar futball érdeke. Kemény melót tettünk bele az előző hétbe, szükségünk volt rá, hogy tudjunk gyakorolni, bízom benne, a munka eredménnyel párosul már pénteken, a Paks ellen.”

