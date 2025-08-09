Sportrádió

NB I: MTK Budapest–DVTK

2025.08.09. 17:33
Fotó: Árvai Károly
DVTK MTK NB I MTK Budapest labdarúgó NB I Diósgyőr magyar foci Diósgyőri VTK magyar labdarúgás
A labdarúgó NB I 3. fordulójában az MTK Budapest a Diósgyőrt fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 17.45 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Káprály Mihály

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Kereken 100 meccset játszottak már egymás ellen az NB I-ben, és eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 52 MTK-győzelem, 26 döntetlen, 22 DVTK-siker.

Májusban Miskolcon a DVTK a 2–1-es sikerével az MTK elleni több mint hatéves, kilencmeccses élvonalbeli nyeretlenségi sorozatának (4 döntetlen, 5 vereség) vetett véget.

♦ Az MTK pályaválasztása mellett 51-szer találkoztak a legfelső osztályban, és a DVTK 12 döntetlen mellett csak 4-szer tudott győzni: 1980-ban 1–4, 1992-ben 1–2, 1997-ben 0–1, 2014-ben 0–2 volt az eredmény. Februárban az MTK 4–0-ra kiütötte a Diósgyőrt, amelyet az edzőváltás miatt azon a meccsen átmenetileg Vincze Richárd irányított. Az előző kiírásban ez volt a DVTK legnagyobb veresége, az MTK-nak pedig egálban a legnagyobb győzelme. 

♦ A 2022–2023-as kiírásban az NB II-ben csaptak össze, akkor a Diósgyőr 3–0-ra, az MTK 4–2-re nyert házigazdaként. 

♦ Közös a két csapatban, hogy mindössze 1 pontot szereztek az első két fordulóban, a DVTK azzal van hátrébb a tabellán, hogy eggyel rosszabb a gólkülönbsége.

Az MTK bajnokijain esett eddig átlagban a legkevesebb gól (1.5/meccs), a Diósgyőrén ezzel szemben majdnem háromszor annyi (4.0/mérkőzés).

♦ A DVTK lett az első olyan együttes ebben a bajnokságban, amely kétgólos előnyről nem tudott nyerni: a ZTE ellen otthon 2–2-t ért el.

Horváth Dávid együttese az előző 5 hazai meccséből 3-at elbukott, az FTC elleni nyitányon ikszelt (1–1) és közben csak a tavasszal kiesett KTE-t tudta legyőzni (2–1).

A Diósgyőr 2025-ben vendégként eddig képtelen volt nyerni, a mérlege 0–2–6. Az előző 3 idegenbeli mérkőzését elveszítette, legutóbb Újpesten 3–1-re maradt alul.  

 

