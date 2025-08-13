Felcserélte a pályaválasztói jogot a Győr és az MTK

A mint arról beszámoltunk, a győri gyepszőnyeget gombás fertőzés támadta meg, ezért volt szükség a változtatásra, amelyet az MLSZ versenybizottsága jóváhagyott. A találkozó 17.45-kor kezdődik.

Mindez azt is jelenti, hogy a két csapat november 29-én esedékes összecsapását Győrben rendezik.

4. FORDULÓ

Augusztus 15., péntek

20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

Augusztus 16., szombat

18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 17., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)