Felcserélte a pályaválasztói jogot a Győr és az MTK

2025.08.13. 15:19
A Hidegkuti Stadionban lesz a vasárnapi mérkőzés (Fotó: Nemzeti Sport)
Felcserélte egymás között a pályaválasztói jogot az MTK Budapest és az ETO FC, így a két csapat vasárnap a fővárosban találkozik egymással a labdarúgó NB I 4. fordulójában.

A mint arról beszámoltunk, a győri gyepszőnyeget gombás fertőzés támadta meg, ezért volt szükség a változtatásra, amelyet az MLSZ versenybizottsága jóváhagyott. A találkozó 17.45-kor kezdődik.

Mindez azt is jelenti, hogy a két csapat november 29-én esedékes összecsapását Győrben rendezik.

4. FORDULÓ
Augusztus 15., péntek
20.15: Újpest FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)  
Augusztus 16., szombat
18.15: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+) 
20.15: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)  
Augusztus 17., vasárnap
15.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)  
17.45: MTK Budapest–ETO FC (Tv: M4 Sport)  
20.00: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) 

 

