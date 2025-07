Zaengel: Én vagyok az elnöke a klubnak, s maradok is elnök és részvényes; Dzsudzsák hosszabbít Debrecenben

„Nagyszerű edzőt szerződtettünk, aki igyekszik majd beépíteni a fiatalokat a gárdába. Csodálatos jövő áll előttünk, még fogunk jó játékosokat igazolni, kérem, szavazzanak nekünk bizalmat. Nem a múltban élek, hiszek a jövőben, és büszke vagyok arra, hogy a DVSC elnöke lehetek. Mindenkit arra kérek, ne higgyen az álhíreknek, csak annak, amit a klub közöl. Régen szerettem volna már, hogy a DVSC csatlakozzon egy multiklub rendszerhez, ez most sikerült, a Five Eleven révén új partnerünk van. Én vagyok az elnöke a klubnak, s maradok is elnök és részvényes” – idézi a klubhonlap Ike Thierry Zaengelt.

„A terv az, hogy a Loki a multiklubrendszerben egyre magasabbra emelkedjen, erre vonatkozóan minden új hírt meg fogunk osztani a szurkolókkal” – mondta a Debrecen jövőjét illetően a klubelnök, megerősítve, hogy a klub Dzsudzsák Balázzsal is szerződést hosszabbít.

Az Athletic Bilbao akadémiáját vezető Sergio Navarro így értékelt: „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Loki vezetőedzője lehetek, meggyőző volt számomra a DVSC által felvázolt projekt. A klubnak van egy fejlődési terve, ami a játékosok fejlesztésén és az akadémia tehetségeinek integrálásán alapszik. A kezdet gyakran nehéz szokott lenni, de a legfontosabb az, hogy mindannyian tisztában vagyunk azzal, mi a sikerhez vezető út. Amikor úgy döntöttem, hogy elhagyom a Bilbaót, akkor több ajánlatot is kaptam nagynevű kluboktól, de a debreceni projekttel tudtam teljesen azonosulni. Olyan stábbal érkeztem, amelynek megvan a szakmai tapasztalata és tudása, és az itteni edzőkkel kiegészülve versenyképesek lehetünk. Időre van szükségünk az összecsiszolódáshoz, de biztosak vagyunk a tudásunkban.”

„Nagyon tetszenek az itteni létesítmények, az edzőközpont, a stadion, minden adott, hogy jó munkát végezzünk. Az ausztriai edzőtábor során a fő hangsúly azon volt, hogy megismerjük egymást a játékosokkal. Tisztában vagyok a magyar bajnokság jellemzőivel, hiszen ez a munkám része. Integrálnunk kell az új futballistákat, és olyan játékosokat választottunk és fogunk még választani, akik ténylegesen segíteni tudják a csapatunkat. A legfontosabb, hogy az emberek szeressék a futballt, amit játszunk, és természetesen minden mérkőzést meg akarunk nyerni” – szögezte le a DVSC vezetőedzője.

Sergio Navarro közvetlen segítői a latin-amerikai első osztályú csapatoknál korábban vezetőedzőként is működő, a 2022–2023-as idényben a Bilbao B csapatának vezetőedzőjeként tevékenykedő Álex Pallarés asszisztens edző, valamint vezető erőnléti és teljesítmény edzőként Sergio Manas Garcia, a Castellón és a Villareal akadémiájának korábbi erőnléti edzője. A stáb tagja még Pablo Alberola is, aki az elmúlt három évet a DVSC Labdarúgó Akadémián töltötte, ahol a Villarreal CF-fel érvényben lévő együttműködésben a helyi módszertani vezetői feladatokat látta el. Feladatköre az akadémia, a második csapat és az NB I-es csapat közötti kapcsolattartás, illetve a játékosok felfelé áramoltatásnak elősegítése, koordinációja. Csatlakozott a szakmai stábhoz Roberto Robles Feijoo is, aki rendelkezik UEFA pro-licenccel, sportigazgatói végzettséggel és az FC Barcelona alapítványának mesterképzésével, korábban dolgozott az Athletic Bilbaónál, a Herculesnél és Deportivo La Coruna együttesénél is. Ő a Lokinál a játékosok egyéni fejlesztésével foglalkozik. Fizioterapeutaként segíti a csapat munkáját a Las Palmasból érkezett Abdelilah Abdeslami El Kamboui, akinek a szakterülete a mozgásszervi sérülések átfogó kezelése és nyomon követése. a megelőzési programok és műtét előtti és utáni munka. A stáb tagja maradt Balogh János kapusedző, Dombi Tibor asszisztens edző, Szalóczy Dávid elemző és Kalydy Patrik fizioterapeuta is.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A DEBRECENI VSC-NÉL

Edzőtábor: Ausztria, június 22.–július 6.

Felkészülési meccsek

Június 25. (szerda), St. Pölten (Ausztria): DVSC–Csíkszereda (romániai) 1–0 (Silue)

Június 30. (hétfő), Bad Hall (Ausztria): DVSC–CFR (Kolozsvár, romániai) 0–2

Július 4. (péntek), 16.00, Ausztria: DVSC–Sigma Olomouc (cseh) 1–3 (Nwachukwu)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskeméti TE), Andoni López (Ponferradina – Spanyolország), Iván Rodríguez (spanyol, Antequera CF – Spanyolország), Anesztisz Vlahomitrosz (görög, PASZ Lamia – Görögország), Varga Ádám (Ferencváros)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)