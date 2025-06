ZTE: az argentin középpályás és a Costa Rica-i védő is a csapattal edz – NS-infó

Szombaton külföldi sajtóhírek alapján már beszámoltunk róla, hogy a ZTE szerződtetheti a 20 éve Costa Rica-i belső védőt, Joseth Perazát, aki már el is utazott Zalaegerszegre. Információink szerint Peraza már csatlakozott a kerethez, együtt készül a múlt héttől már az új vezetőedző, Nuno Campos által irányított csapattal, hamarosan be is jelenthetik a kölcsönvételét.