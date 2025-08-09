NB I: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–FERENCVÁROSI TC – élőben az NSO-n!

Nyíregyháza, Városi Stadion, 20.15 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Csonka Bence

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦Huszonöt élvonalbeli mérkőzés után hatalmas a zöld-fehérek fölénye, az örökmérleg ugyanis 3 nyíregyházi diadal, 4 döntetlen, 18 ferencvárosi győzelem, 17–49-es gólkülönbség. A következő lesz az FTC 50. találata ebben a párharcban.

♦ Először 1980-ban találkoztak, de az első siker csak a 14. próbálkozásra, 2000-ben jött össze a Szparinak, a következő kettő pedig 2005-ben és 2009-ben, valamennyi a szabolcsi városban. A tavasszal véget ért bajnokságban két egygólos diadal után az FTC harmadszorra 7–0-ra legyőzte a szabolcsiakat a Groupama Arénában. Ez a Nyíregyháza NB I-es történetének legnagyobb veresége. Varga Barnabás mindhárom meccsen betalált egyszer.

♦ A piros-kékektől az előző idényben egyedül a volt ferencvárosi kedvenc, Ebedli Zoltán unokája, Kovácsréti Márk tudott gólt lőni az FTC kapujába, mégpedig az Üllői úton. Ő 2024 áprilisában a balmazújvárosi, szintén 2–1-re elvesztett Mol Magyar Kupa-elődöntőben is betalált a zöld-fehéreknek, a sort szombaton a 100. NB I-es meccsén folytathatja.

♦ A nyírségi városban jóval kiegyenlítettebb az NB I-es mérlegük: 3 Szpari-győzelem, 3 döntetlen és 6 FTC-siker. A piros-kékek odahaza a legutóbbi két alkalommal be sem találtak a zöld-fehéreknek: 2015 márciusában 0–0-t játszottak, tavaly decemberben 1–0-ra nyertek a vendégek.

♦ A 2006–2007-es idényben az NB II-ben mind a kétszer döntetlenre végeztek (0–0 és 1–1).

♦ Szabó Istvánnak, a Szpari jelenlegi és a Kecskeméti TE korábbi vezetőedzőjének a szombati lesz a 100. NB I-es mérkőzése, a mérlege eddig 38 győzelem, 26 döntetlen, 35 vereség, ebből a Nyíregyházával 3–4–2. A Szparival a már említett 0–7 után volt egy hatmeccses bajnoki veretlenségi szériája (2 győzelem, 4 iksz), amely múlt vasárnap Felcsúton szakadt meg (2–3).

♦ A Bajnokok Ligája selejtezőjében is érdekelt Ferencváros a július 22-i idényrajtja óta 5 tétmeccsen 3-szor győzött és 2 döntetlent játszott, és még egyetlen percig sem volt hátrányban. A legutóbbi 2 mérkőzésén ráadásul gólt sem kapott (3–0 a Barcika ellen, majd 0–0 a Ludogorecnél).

♦ A nyírségi csapat vendéglátóként legutóbb március 29-én a Puskás Akadémiától szenvedett vereséget (0–2), de még Tímár Krisztiánnal a kispadon. Otthon azóta 3-szor 1–0-ra nyert, majd 2-szer remizett, de gólt csak legutóbb, a Kisvárdától szedett be (1–1).

♦ Az FTC házon kívül az MTK elleni 1–1-gyel rajtolt, ezzel megszakadt az idegenbeli 4-es győzelemsorozata. Előtte március 30-án Diósgyőrben is ikszelt (1–1), de akkor a 24. perctől emberhátrányban játszott.