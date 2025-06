Osváth Attila: A lehető legjobb állapotba kell kerülnöm

Szokatlan helyzet: Osváth Attila később kezdte meg a felkészülést a Paksi FC-vel a 2025–2026-os bajnoki esztendőre. Az előző idényt bronzérmesként befejező, a Mol Magyar Kupa-döntőjében a Ferencvárost 1–1 után tizenegyesekkel legyőző együttes labdarúgói június 16-án találkoztak először az öltözőben, Bognár György vezetőedző aznap vezényelt nekik először edzést, ugyanakkor a 30 éves szélső csak hétfőn kapcsolódott be a munkába. Nem sérülés, vagy betegség miatt csatlakozott később a társakhoz, hanem mert a szövetségi kapitány, Marco Rossi számított rá a válogatott Svédország és Azerbajdzsán elleni felkészülési találkozóján.

„Az utolsó bajnoki után három hét pihenő jutott a srácoknak, és bár én is tudtam egy kicsit lazítani, mellette készültem is, hiszen jött a válogatott összetartása – árulta el Osváth Attila. – Június tizedikén bő fél óra játéklehetőséget kaptam Marco Rossitól az Azerbajdzsánban kettő-egyre megnyert meccsen, nagy öröm, hogy nemcsak egy-két percet tölthettem a pályán, hanem megvan a második válogatottságom is. Utána tíz napot pihenhettem, voltam Olaszországban és a Balatonnál, a hosszú idény után minden szempontból nagy szükség volt rá, sikerült feltöltődnöm. Hétfőn aztán edzésre jelentkeztem, és mivel nemsokára jön a CFR elleni hazai Európa-liga mérkőzés, a lehető legjobb állapotba kell kerülnöm.”

Való igaz, nagyjából két hét múlva, egész pontosan július 10-én már a kolozsvári csapat ellen játszik hazai környezetben a Paks, mostanra azt is lehet tudni, hogy a találkozó 19 órakor kezdődik, az egy héttel később visszavágó pedig magyar idő szerint 19.30-kor. Előtte azonban még csütörtökön az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia ellen lép pályára a csapat, másnap pedig Telkibe, edzőtáborba vonul, ahol három újabb összecsapáson lesz alkalom tökéletesíteni a CFR ellen elképzelt játékot.

„Tényleg nem foglalkozom még az Európa-liga selejtezőnkkel, ebben az időszakban a kemény munkán van a hangsúly – folytatta Osváth Attila. – Biztos, hogy jól kielemezzük az ellenfelünket, felkészülünk belőle, azon leszünk, hogy továbbjussunk az első körből! Sokat jelent, hogy a Pakssal nemzetközi meccseket játszhatok, ha jól teljesítek, azzal egyfelől a csapatunkat tudom segíteni, másrészt lesz esélyem újra bekerülni a válogatott keretébe. Ingyen sehol nem adnak játékperceket, a válogatottnál pláne nem...”