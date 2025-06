Kisvárdán folytatja a ZTE-től távozó védő – hivatalos

„Lejárt a szerződésem a Zeténél, de nem kellett amiatt aggódnom, hogy csapat nélkül maradok, több megkeresésem is volt, ezek közül a Kisvárdáé nyerte el leginkább a tetszésemet. Nyilván fontos szempont volt, hogy az élvonalban játszhatok továbbra is, emlékszem, a Kisvárda ellen sosem volt egyszerű futballozni, bízom benne, hogy ez így lesz a folytatásban is, és minél több játékperccel tudom majd segíteni az új csapatomat. A visszakerülés után most újra újonc lesz az NB I-ben a csapat, így gondolom, a bennmaradás kiharcolása lesz az elsődleges, de nincs ellenemre, ha esetleg komolyabb célokért is játszhatunk. Nem teljesen ismeretlen helyre kerültem, hiszen Soltész István Budafokon és Zalaegerszegen is, Oláh Bálint pedig Budafokon volt a csapattársam. A posztomon jelentős a konkurencia az új klubomban, de ez is motivál a még jobb edzésmunkára, és arra, hogy ki tudjam harcolni a helyem a csapatban” – nyilatkozta Medgyes Sinan a klub hivatalos honlapjának.

A védő zalaegerszegi megállapodásában volt egy opció, amelyet a klub végül nem léptetett életbe.

A dunaszerdahelyi születésű Medgyes 95 bajnokin négyszer volt eredményes az NB I-ben, szerepelt a Győr, a Budafok, a Paks és legutóbb a Zalaegerszeg színeiben is.

A Kisvárda azt nem jelezte, hogy a 32. születésnapjához közelítő védő mennyi időre kötelezte el magát.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Tomiszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (Zalaegerszegi TE FC), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön)

Kölcsönből visszatérnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Medgyes Sinan (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest FC, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Marko Cubrilo (bosnyák), Anderson Esiti (nigériai, lejár a szerződése), Sztefanosz Evangelu (görög, lejár a szerződése), Jack Ipalibo (nigériai), Sajbán Máté (lejár a szerződése), Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)