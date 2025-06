Kisvárda: Zalaegerszegről is érkezik játékos – több bejelentés várható

Eddig a kecskeméti Nagy Krisztián, a Budafokról érkezett Oláh Bálint és az előző idényben is Kisvárdán szereplő Marko Matanovics végleges szerződtetését jelentette be az NB II-ből első helyezettként feljutó Kisvárda FC. Úgy tudjuk, a lista hamarosan újabb nevekkel bővül, és köztük lesz a Zalaegerszegről szerződése lejártával távozó 31 éves balhátvéd, Medgyes Sinan is.

„Medgyes Sinannal már megegyeztünk, akkor fogjuk bejelenteni az érkezését, ha visszatér a nyaralásáról" – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Révész Attila, a Kisvárda FC sportigazgatója.

Révész Attila hozzátette, a napokban rajta kívül is lesznek érkezők, viszont további távozókat egyelőre nem terveznek bejelenteni. Mint ismert, a legutóbb Békéscsabán szerepelt Czékus Ádám Kecskemétre igazolt, Széles Imre pedig az MTK-hoz.

Gerliczki Máté vezetőedző csapata hétfőn kezdte el a nyári felkészülést. A kisvárdaiakkal kapcsolatos szerdai hír még, hogy a klub szerződést hosszabbított Jasmin Mesanovic csapatkapitánnyal.