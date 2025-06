Damir Krznar szerint senkinek sincs bérelt helye az Újpest kezdőcsapatában

Az új idényre való felkészülést június 16-án kezdő IV. kerületiek vezetőedzője szerint minden a tervek szerint halad.

„Azt kell mondanom, elégedett vagyok a felkészülés eddigi, fizikai szakaszával. A következő két hétben már a taktikán is bőven lesz hangsúly, de az intenzitást is növeljük, így talán még keményebb lesz, mint eddig. Amit most csinálunk, az ehhez teszi le az alapokat. Remélem, ezek fényében sikeres alapozásunk lesz, és a sérülések is elkerülnek minket” – mondta Damir Krznar a klub honlapjának.

Az 52 éves horvát szakember a felkészülési mérkőzések eredményességére is kitért.

„Ezeken a mérkőzéseken – a tervek szerint – minden játékos nagyjából negyvenöt percet kap majd, de én már most is szeretnék látni bizonyos támadási sémákat, amik visszaköszönnek. Ezek a találkozók, illetve az ezeken kapott játékpercek tökéletesen alkalmasak a srácoknak arra, hogy a megfelelő intenzitással, tétmeccs-ritmusban futballozzanak, így ennek megfelelő hozzáállást, energiát és erőbedobást várok mindenkitől” – tette hozzá Krnar, aki beszélt a csapat két új igazolásáról, Aljosa Matkóról és Arijan Ademiről is.

„Mindkét játékost ismerem korábbról, így sokat várok tőlük. Ademi elképesztő stabilitást adhat a középpályának – és ezáltal a az egész csapatnak – a hatos pozícióban, de nyolcasként is bevethető, így a támadásoknál, azok megszervezésénél is a segítségünkre lehet. Ő lehet az összekötő kapocs a pálya védekező és támadó része között. Ami Matkót illeti, ő egy gyors, technikás szélső, akinek remek érzéke van ahhoz, hogy a tizenhatoson belül mindig ott legyen, ahol a labda. Nagyon sokszor tud helyzetbe kerülni, erre pedig egyértelműen szükségünk van. Úgy vélem, folyamatosan képes lehet veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára, mint amolyan visszavont csatár. Természetesen mindkét játékosnak maximális munkát kell elvégeznie ahhoz, hogy a csapatba kerüljön, mert senkinek sincs bérelt helye a kezdőben. Nekik is harcolniuk kell, hiszen ez egy versenyhelyzet, és az az ideális, ha minden poszton azonos képességű futballisták küzdenek azért, hogy pályára lépjenek” – jegyezte meg az Újpest vezetőedzője.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Edzőtábor: Bled (Szlovénia), július 6–18.

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Újpest, 10.30: Újpest FC–Komáromi FC (szlovákiai)

Július 4. (péntek), Újpest, 17.00: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai)

Július 9. (szerda), Radomlje, 17.30: Újpest FC–Dinamo Zagreb (horvát)

Július 13. (vasárnap), Radomlje, 17.00: Újpest FC–Krivbasz Krivij Rih (ukrán)

Július 17. (csütörtök), Radomlje, 18.00: Újpest FC–NK Osijek (Eszék, horvát)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezi a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Varga György Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –