Bright Edomwonyi túlszárnyalná az előző két idény mutatóit

Bivalyerős centerrel erősítette meg keretét a Nyíregyháza Spartacus, amely megszerezte Bright Edomwonyi játékjogát. Lapunk már másfél hete jelezte, hogy a klub érdeklődik a játékos iránt, hétfőn hivatalossá vált a klubcsere. Hogy a DVTK-t nagy érvágás érte (s ezzel együtt a Szpari nagy üzletet köthetett), arra bizonyíték, hogy a 30 éves nigériai labdarúgó az előző két idényben az élen végzett a Diósgyőr házi góllövőlistáján. A 2023–2024-es évadban nyolc gólig és három gólpasszig, míg a 2024–2025-ösben hét gólig és hat gólpasszig jutott 30-30 bajnoki alatt, emellett négy Mol Magyar Kupa-mérkőzésen is szerzett két gólt. A szerződése azonban lejárt, s végül a DVTK ősi riválisát, a Nyíregyházát választotta – de vajon miért?

„Végig éreztették velem a nyíregyháziak, hogy meg akarnak szerezni, nem másra, hanem rám van szükségük, ez nyilván jólesik az ember lelkének – mondta lapunknak Bright Edomwonyi, a Nyíregyháza csatára. – Lejárt a szerződésem, és a DVTK-val lassan haladtak az egyeztetések, a Nyíregyháza viszont nagyon szerette volna, ha náluk folytatom. Végül a rivális szerződtetett, úgy éreztem, a Szpari bízik bennem. Megértem, ha a Diósgyőr-szurkolók többsége csalódott, hogy a Nyíregyházához írtam alá, de nem én szorgalmaztam a távozásom. Ez már a múlt, nem szeretnék ezzel foglalkozni, már csak az motivál, hogy jussak el még több gólig és gólpasszig, mint a Diósgyőrben. Remélem, túlszárnyalom az előző két idényem mutatóit!”

Fekete Tivadar, a Nyíregyháza Spartacus sportigazgatója a klubhonlapon: – Már egy ideje kapcsolatban voltunk a játékossal, mert tudtuk, lejár a szerződése. Nagy sikernek tartom, hogy az egyik fő riválisunkkal szemben minket választott, amely újabb visszacsatolás számunkra, hogy jó úton járunk, kivívtunk magunknak a tiszteletet, és a játékosoknak egyre vonzóbb a klub. A célunk az volt, hogy legyen egy tipikus erőcsatárunk, Bright Edomwonyi személyében gólerős támadót igazoltunk. VÉLEMÉNY

Ehhez persze erős csapatra is szükség van. Egyelőre Májer Milán és Bojan Szankovics érkezett, míg Géresi Krisztián (három gerincműtétje után abbahagyta a labdarúgást), Nika Kvekveszkiri, Matheus Leoni, Nagy Barnabás és Darko Velkovszki búcsút intett a Szparinak. A hírek szerint a klub továbbra is szeretné megszerezni a védő Katona Leventét Kecskemétről, a hátvédként és középpályásként is bevethető Szendrei Norbertet Zalaegerszegről, s az ő görög csapattársát, a belső védő Sztefanosz Evangelut.

„Legutóbb a nyolcadik helyen zárt a csapat, a célunk nem lehet más, mint hogy ennél előrébb végezzünk, akár az első hat között – szögezte le Bright Edomwonyi. – Szabó István tapasztalt, jó edző, kiemelkedő eredményeket ért el Kecskeméten és benn tartotta a Nyíregyházát az élvonalban, biztosan minőségi munkát végzünk a felkészülés során is. Még egy hónap van hátra a Kisvárda elleni bajnoki rajtig, addigra kell tökéletes állapotba kerülnünk!”