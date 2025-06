Bényei Ágoston: Vladimir Radenkovics beszélgetései is sokat segíthetnek

Új edző, ismerős arc – Vladimir Radenkovics visszatért a DVTK kispadjára. A szerb szakember 2024 feburárjában érkezett a borsodi klubhoz, egy évvel később köszöntek el tőle, amikor a csapat a negyedik helyen állt – utódja, Valdas Dambrauskas lemondott, a sportigazgatói székben Horváth Csengert Kovács Zoltán váltotta, a korábbi újpesti játékos pedig visszahívta a kispadra Radenkovicsot.

„Szerintem azok a játékosok, akik dolgoztak vele, örülnek neki – mondta lapunk kérdésére Bényei Ágoston, a DVTK huszonkét esztendős labdarúgója. – Tartott a pihenés, amikor hallottuk a híreket a klubnál zajló változásokról, az új sportigazgatóról, a régi-új vezetőedzőről. Az új szezonnak mindig nagy lelkesedéssel vág neki az ember, de most talán a szokottnál is nagyobb volt az izgalom, hiszen tudtuk, az általunk jól ismert vezetőedző tér vissza hozzánk. Sikeres időszakot élt meg vele a klub, jó volt az öltözői légkör, amibe neki is fontos szerepe volt.”

Ez kulcskérdés, de nehéz megfejteni, milyen szerepe van ebben a vezetőedzőnek. A középpályás szerint Vladimir Radenkovics kiváló pedagógus, ért a futballisták nyelvén, ennek is volt köszönhető a pozitív miliő. Igen ám, de ez túl általánosan hangzik, a kívülálló nem igazán tudja elképzelni, mindez mit jelent a gyakorlatban.

„Az egyik edzés előtt, már kint a pályán odajött hozzám, átkarolt és megkérdezte, sérült voltam-e a tavasszal – mondta Bényei Ágoston. – Csak mert látta, sokkal kevesebb játéklehetőséget kaptam, mint amikor még együtt dolgoztunk. Valdas Dambrauskasnál valóban kevesebb játékperc jutott nekem, mint előtte, pedig egészséges voltam. Nem tűnik nagy dolognak, de nekem fontos, hogy Vladimir Radenkovics a távozása után is követte a klub életét, figyelt arra is, mi történhetett velem, kíváncsi volt arra, én hogyan láttam a szituációt. Nem beszéltünk hosszan, de az edző pontosan tudta, nekem akkor és ott erre, ennyire volt szükségem: odafigyelt rám, de nem vitte túlzásba a beszélgetést – a társaság teljes értékű tagjának tekint. Megnyugtatott, hogy ezzel nem lesz gond, nekem ennyi kellett, hogy nyugodtan koncentráljak a munkámra. A motivációmmal korábban sem volt semmi probléma, de most még nagyobb lelkesedéssel végzem az edzésmunkát. Ahogy tudom, a többiekkel is beszélgetett Radenkovics, kivel hosszabban, kivel rövidebben, kinek mire volt szüksége, ettől alakulhat ki a jó öltözői légkör. Keményen dolgozunk, de sokkal kevesebb a feszültség és sokkal több a mosoly a diósgyőri hétköznapokon.”

Közben érkeznek az új játékosok: Mucsányi Márk Újpestről, Megyeri Gábor Kispestről került a DVTK-hoz, Anderson Esiti, aki korábban a Ferencvárossal három bajnoki címet meg egy Magyar Kupát nyert, 2025 tavaszán Zalaegerszegen futballozott – a ZTE után Diósgyőrben is klubtársa lesz Sajbán Máté. A DVTK a héten átigazolta Ivan Saponjicsot, a 27 éves középcsatár Fehérvárról költözik Miskolcra. A szerb támadó korábban U20-as világbajnok volt, játszott a belgrádi Partizanban, megfordult az Atlético Madridban, kétszer nyert szlovák bajnokságot a pozsonyi Slovannal.

A DVTK júliusban Ausztriában edzőtáborozik, Újpesten kezdi a bajnokságot, a második fordulóban a ZTE FC lesz az ellenfele Diósgyőrben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Szaponjics (szerb, Fehérvár FC)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Csatári Gergő (Kolorcity Kazincbarcika), Derényi Nándor (Putnok FC), Fekete Vince (Putnok FC), Ferencsik Bálint (Békéscsaba 1912 Előre), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként). Kooperációs kölcsön keretében: Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Sáreczki Szabolcs, Nazar Kovalenko (Mezőkövesd-Zsóry FC)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC Győr), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: