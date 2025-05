Damir Krznar célja, hogy az Újpest két év múlva már bajnoki kihívó legyen

Finoman fogalmazva is felejthető tavaszt produkált az NB I-ben az Újpest FC, amely 2025-ben mindössze egyetlen mérkőzést, a jelenleg kiesésre álló Debrecen elleni hazai meccsét tudta megnyerni. A vesszőfutás láttán a lila-fehér klub vezetősége úgy döntött: meneszti a vezetőedzőt, Bartosz Grzelakot – a svéd lengyel szakvezető helyét a horvát Damir Krznar vette át. Az edzőként a Dinamo Zagrebbel és a szlovén Celjével is első osztályú bajnoki címet szerző szakember a molcsapat.hu-nak adott interjújában le is szögezte: nem tűzoltásban gondolkodik, hanem csapatot építeni érkezett a Szusza Ferenc Stadionba.

„Én nem a bajnokságból hátralévő meccsek miatt jöttem Újpestre. (...) Az idei szezon tesztidőszak a keret jelenlegi tagjainak, akiknek a szurkolókért is kell küzdeniük, ha már csodát nem ígérhetnek. Én is otthon felejtettem a varázspálcámat” – tette hozzá vidáman.

Krznarnak szinte azonnal sikerült azonosítania a csapat egyik legnagyobb gondját, véleménye szerint jelenleg az erőnlét hiánya okozza a fő problémát.

„Zalaegerszegen kaptam jó dolgokat is a csapatomtól, de azonnal fény derült a legnagyobb problémánkra is: hiába játszottunk az első félidőben jól a magas letámadást, ez a játékelem kifogástalan fizikai állapotot követel, és egyszerűen elfogytunk benne – fogalmazott az edző. – Ez nem történhet meg jövőre, a keret fizikai állapotán javítanunk kell, mert ha fáradtság miatt kell ötöt cserélni, akkor taktikai változtatásra már nem marad mód.”

Damir Krznar ugyanakkor azt is elárulta: ezzel a megállapítással nem elődjére akar mutogatni.

„Láttam, hogy a csapatom játéképítése kidolgozott, sok munka van benne. Tudunk alakzatot tartani, pozíciós játékot játszani, látszik egy szakember keze nyoma az Újpesten, de mindez mit sem számít, ha nem bírjuk végig a meccseket (…) A legfontosabb, hogy reakciót látok a játékosoktól. Értik, hogy mit akarok, és meg akarnak felelni, képesek dolgozni és küzdeni. Látom a szemeken, hogy náluk jobban senkit nem zavar, ahogy ez a tavasz alakult eddig. Ez jó dolog.”

Az újpestiek új mestere az idényből hátralévő mérkőzéseken nem eredményből, sokkal inkább teljesítményből mér, ám hosszú távon komoly céljai vannak a csapattal.

„Nem fogadtam volna el az Újpest hívását, hogy a hatodik-hetedik hely körül lézengjek a csapatommal. Aki itt van, mindenki sokat akar. Én is sokat akarok. Ez az alaphelyzet, és ez így van rendjén. Nem bújok ki a válasz felelőssége alól: az a célom, hogy két év múlva egy európai kupaszereplő, bajnoki kihívóként fellépő csapat legyen az Újpest FC.”