Krznar: Megpróbáljuk tartani a „magyarszabályt”, amikor lehetőség nyílik rá; Radenkovics a stílussal elégedett

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

– Ilyen egy jó idénykezdet?

– Nagyon élveztem a hangulatot, jár a köszönet a szurkolóinknak – az a küldetésünk, hogy hosszú távon kiszolgáljuk őket. Jól kezdtünk, de a félidő közepétől kicsit szenvedtünk, nem voltam büszke a játékunkra. Sokat futottak a játékosaim, a küzdőszellemmel nem volt gond, de sokat kell még fejlődnünk taktikailag. Mindenesetre a győzelem a legfontosabb, elértük a célunkat.



– Mit lehet tudni a sérülés miatt lecserélt Arijan Ademi állapotáról?

– Az orvos megnyugtatott, hogy rendben lesz. Rúgást kapott, amely ideget ért, percekig nem is érezte a lábfejét, de szerencsére nincs nagy gond vele.



– Az Újpestben most három magyar játékos kezdett (és egy állt be csereként). Ha szenvedés árán is, de megtaláljuk a módját, hogy megfeleljünk a négy plusz egyes „magyarszabálynak” – mondta lapunknak júniusban. Változott a klub vagy az ön álláspontja?

– Az enyém biztosan nem, megpróbáljuk tartani, amikor csak lehetőség nyílik rá.



Vladimir RADENKOVICS, a Diósgyőri VTK vezetőedzője

– Aligha ilyen kezdésről álmodott, három percen belül gólt kapott a csapata...

– Az első tíz percben a hazaiak jobbak voltak, mi pedig egyszerű hibákat követtünk el, amivel megnöveltük az önbizalmukat.



– Utána mi volt a gond?

– Nem vagyok elégedett a végeredménnyel, de a stílusunkkal igen. Büszke vagyok arra, ahogyan az első félidőben játszottunk a hátrány ellenére. Úgy érzem, labdabirtoklásban és labda nélkül is uraltuk a meccset bizonyos periódusokban. Helyzeteket dolgoztunk ki, de a kulcspillanatokban az Újpest volt jobb.



– Öt védője is hiányzott – ez rányomta a bélyeget csapata védekezésére?

– Nem ezzel volt a problémánk, hanem hogy Sinisa Sanicanin csütörtökön belázasodott, és az orvos azt javasolta, ne játszassam. Talán az én hibám volt, amiért úgy döntöttem, bevetem, mert kicsit jobbnak tűnt az állapota. Sokan hiányoztak a védelemből, de Bárdos Bence és Bokros Szilárd hamarosan rendelkezésünkre állhat.

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

ÚJPEST FC–DIÓSGYŐRI VTK 3–1 (2–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 10 011 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Horváth K. (3., 45+1.), Matko (63.), ill. Saponjics (55. – 11-esből)

Kiállítva: Sanicanin (65.)