Ha Gera Zoltán csapata „besegít”, vasárnap bajnok lehet a Ferencváros

Az NB I versenykiírása szerint egyenlő pontszám esetén előbb a több győzelem, majd a jobb gólkülönbség, a több rúgott gól és az egymás elleni eredmények rangsorolnak a csapatok között. Ha ez mind egyezik, a sportszerűségi versenyben elért jobb helyezés, legvégső esetben pedig sorsolás dönti el a sorrendet.



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 32. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK



KECSKEMÉTI TE–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Tizenkétszer mérkőztek meg az NB I-ben, a mérleg tavaly billent át a felcsútiak felé: 3 kecskeméti győzelem, 3 döntetlen, 6 Puskás Akadémia-diadal. A gólátlag elég magas, 3.4 meccsenként.

♦ Az előző 6 találkozójukból egyik sem lett döntetlen: 2 KTE-győzelem után a legutóbbi 4 összecsapásukat úgy nyerte meg a Puskás Akadémia, hogy a felcsútiaktól Nagy Zsolt mindig eredményes volt, és a közben elért 5 találattal ő a párharc gólkirálya.

♦ Kecskeméten az októberi 3–0-s sikernek köszönhetően minimális különbséggel a felcsútiak állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 2 KTE-diadal, 1 iksz, 3 Puskás Akadémia-győzelem.

♦ A már biztosan utolsó helyezettként kieső KTE 11 forduló óta nyeretlen (5 iksz, 6 vereség), helyzete legutóbb, az MTK otthonában (1–2) pecsételődött meg.

♦ A Puskás Akadémia még harcban van az FTC-vel a bajnoki aranyéremért. Mivel több a győzelmeinek száma, akkor tud az élen végezni, ha a hátralévő 2 fordulóban legalább 3 ponttal gyűjt többet az FTC-nél.

♦ Hornyák Zsolt csapata az előző 4 fordulóban nem kapott ki, azóta felváltva ikszelt és nyert. Ha a sorminta folytatódik, most egy döntetlennek kellene jönnie.

♦ A Kecskemét 3 győzelemmel 8 döntetlennel és 5 vereséggel a hazai tabellán is csak a legalsó helyet foglalja el. Bár 2025-ben az első két otthoni bajnokiját kapott gól nélkül nyerte meg – 1–0 a Nyíregyháza és 5–0 az MTK ellen –, azóta képtelen győzni: 4 iksz mellett egyedül a Lokitól kapott ki.

♦ A felcsúti gárda vendégként a harmadik legjobb a mezőnyben, a mérlege 7–3–6, a legutóbbi 6 házon kívüli bajnokijából azonban csak a nyíregyházit tudta megnyerni.

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC

♦ A lila-fehérek erősen dominálnak a párharcban, hiszen a 26 élvonalbeli találkozóból 15-öt nyertek meg, miközben a nyírségiek csak 4-et, 7 találkozójuk döntetlennel végződött.

♦ A Szpari ebben az évszázadban még nem tudott nyerni a lila-fehérek ellen, hiszen a legutóbbi győzelmét még 2000 márciusában, hazai pályán aratta ellenük (2–1). Sőt, a kelet-magyarországiak a párharc előző 10 felvonásából 8-at elvesztettek és mindössze 2 döntetlent tudtak kicsikarni. Az egyiket még 2010 áprilisában (2–2), a másikat idén februárban, mindkétszer hazai pályán (0–0).

♦ A Nyíregyháza egyedül az Újpestnek nem tudott még betalálni ebben a bajnokságban: a Szusza-stadionban 1–0-ra alulmaradt, odahaza pedig úgy ért el gól nélküli ikszet, hogy Nagy Dominik piros lapja miatt a 24. perctől emberhátrányban játszott.

♦ A Megyeri útról csupán egyszer tudott győztesen távozni a Nyíregyháza, rögtön az első alkalommal, 1980 őszén (1–2). Azóta 10 ízben diadalmaskodtak a lilák, és csak 2-szer tudtak pontot szerezni a szabolcsiak, legutóbb 2004 augusztusában (3–3). Az őszi találkozójukon André Duarte a 90. percben lőtte be az újpestiek győztes gólját.

♦ Az Újpest kispadján zalaegerszegi 0–0-val mutatkozott be az új vezetőedző, Damir Krznar. Ez már a 13. döntetlenje – köztük a hetedik gól nélküli – volt a tavaszi 15 bajnokijukon csupán egy győzelmet (2–1 a DVSC ellen) összehozó és 4 forduló óta nyeretlen lila-fehéreknek (3 iksz, 1 vereség).

♦ A Nyíregyháza már a harmadik 1–0-s diadalát aratta legutóbb a DVTK ellen Szabó István vezetőedzői kinevezése óta, akivel 5 bajnokin 10 pontot gyűjtött és feljött a nyolcadik helyre, amelyen legutóbb az őszi szezon végén állt. Ha az újonc piros-kékek nyerni tudnak, már nem eshetnek ki, sőt, pontszámban beérik és több győzelmükkel meg is előzik a lila-fehéreket.

♦ A lila-fehér együttes pályaválasztói mérlege 4–8–4, ezzel a forduló előtt csak a DVSC-t és a KTE-t előzi meg a hazai tabellán.

♦ A Nyíregyháza 2–3–10-es mutatójával utolsó előtti a vendégtáblázaton, idegenben az egész mezőnyben a legkevesebb gólt szerezte (11) és a legtöbbet kapta (32).



SZOMBAT



ZALAEGERSZEGI TE FC–ETO FC GYŐR

♦ Eddig 77-szer rendezték meg az NB I-ben a nyugat-dunántúli rangadót, amelyben a vendég győriek állnak jobban, hiszen az örökmérleg 28 zalai sikert, 17 ikszet és 32 ETO-győzelmet mutat.

♦ Az előző 20 évben hatalmas a Rába-partiak fölénye, hiszen 17 NB I-es meccsükből csak egyen született ZTE-siker: 2010 szeptemberében, Győrben (0–1). Az ETO győzelmeinek száma 10, a döntetleneké 6 ebben az időszakban.

♦ 2017 és 2019 között négyszer csaptak össze az NB II-ben, ekkor két 0–0 mellett mindkét gárda egy-egy diadalt aratott. 2019 februárjában hazai pályán 3–2-re győztek az egerszegiek – tétmeccseket tekintve máig ez a kék-fehérek utolsó sikere a győriekkel szemben.

♦ Ebben a bajnokságban a győri csapat az egyetlen, amely ellen még nem tudott pontot szerezni a ZTE.

♦ Az NB I-ben 38-szor találkoztak a zalai vármegyeszékhelyen, 21-szer bizonyultak jobbnak a hazaiak, 10-szer nyertek a vendég győriek, 7 találkozójuk pedig döntetlent hozott. A győriek a legutóbbi két alkalommal mind a három pontot elvitték a ZTE otthonából: 2012 márciusában 0–2, tavaly októberben hazai vezetés után 1–2 volt az eredmény.

♦ Ifj. Mihalecz István érkezése óta sorozatban a harmadik bajnokiján is döntetlenre végzett a ZTE, ilyen szériája előzőleg 2022 tavaszán, még Waltner Róberttel a kispadon volt. A zalai csapat a KTE után a második legkevesebb győzelmet aratta a mezőnyben, 7-et, 5 forduló óta nyeretlen, legutóbb április 6-án, Fehérváron tudott diadalmaskodni (2–0).

♦ Az ETO az egymást követő ötödik bajnoki meccsét is megnyerte az előző körben a Fehérvár ellen (1–0), hasonlóra legutóbb 2014 tavaszán volt képes, amikor sorozatban 6 bajnokin győzött. Tavasszal továbbra is egyedüli csapatként veretlen az NB I-ben: 14 mérkőzésen 10-szer győzött és 4-szer ikszelt.

♦ Ha a ZTE most nyer, biztosan benn marad, mivel a mögötte álló Fehérvár, Debrecen kettős egymás ellen játszik az utolsó fordulóban, így maximum az egyik előzheti meg a kék-fehéreket a záró körben.

♦ Ha Borbély Balázs együttese nem kap ki a ZTE Arénában, a negyedik helynél hátrébb már nem végezhet, és biztosan indulhat a Konferencialiga selejtezőjében. Sőt, még a harmadik hely megszerzésére is van némi esélye.

♦ A Zalaegerszeg otthoni mérlege 5–6–5, ezzel az alsó harmadban található a hazai táblázaton. Vendéglátóként az előző 3 bajnokiján nem tudott betalálni, játékosai közül legutóbb március 29-én a 20 éves Krajcsovics Ábel szerzett gólt a Paks ellen (1–1).

♦ A győri csapat házon kívüli mérlege 6–7–2, amivel dobogós a vendégtabellán, és idegenben a legkevesebb gólt kapta a mezőnyben, 15 meccsen 17-et.



DIÓSGYŐRI VTK–MTK BUDAPEST

♦ A jubileumi, 100. meccsük jön az NB I-ben, és eddig a fővárosiak lényegesen eredményesebbek, hiszen az örökmérleg 21 DVTK-siker, 26 döntetlen és 52 MTK-győzelem.

♦ A legutóbbi 17 élvonalbeli találkozójukból – 9 MTK-diadal és 7 iksz mellett – a miskolciak csak egyet tudtak megnyerni: 2018 novemberében hazai pályán Fernando Fernández irányításával 3–2-re győztek. Azóta 5 fővárosi siker és 4 döntetlen született, ebben a bajnokságban mindkétszer az MTK diadalmaskodott, ráadásul úgy, hogy a miskolci csapat még gólt sem tudott szerezni (2–0 és 4–0). Utóbbi találkozón a DVTK-t ideiglenesen Vincze Richárd irányította, akivel az idény legnagyobb vereségét szenvedte el.

♦ A 2022–2023-as kiírásban az NB II-ben csaptak össze, akkor a Diósgyőr 3–0-ra, az MTK 4–2-re nyert házigazdaként, előbbi volt tétmérkőzésen mostanáig a piros-fehérek utolsó diadala a kék-fehérekkel szemben.

♦ A DVTK pályaválasztása mellett rendezett 48 NB I-es találkozójuk után kiegyenlített a párharc, hiszen mindkét együttes 17 győzelemmel áll, a döntetlenek száma pedig 14. A gólkülönbség a vendégek fölényét jelzi (66–82). Ősszel Kosznovszky Márk és Molnár Rajmund szünetig elért találatára nem volt válasza a DVTK-nak.

♦ A Diósgyőr a 41 pontjából mindössze 11-et gyűjtött be 2025-ben, és ezzel úgy 10. a tavaszi tabellán, hogy a második legtöbb gólt kapta, 25-öt. Valdas Dambrauskas együttese az előző 4 bajnokiján képtelen volt nyerni (2 iksz, 2 vereség).

♦ Az MTK legutóbb 2–1-re verte meg az utolsó és ezáltal biztos kiesővé váló KTE-t. Ezzel egyúttal megszakította a hatmeccses bajnoki nyeretlenségi sorozatát, amely 3 döntetlenből és 3 vereségből állt össze.

♦ A DVTK 6–5–5-ös mérlegével a középmezőnyben foglal helyet a hazai tabellán, az előző 3 miskolci mérkőzésén mindhárom eredménytípus (győzelem, vereség, döntetlen) egyszer fordult elő.

♦ A fővárosi kék-fehérek házon kívüli mutatója 5–5–6, ezzel a mezőny középső harmadában tanyáznak a vendégtabellán. A március 1-jei 5–1-es újpesti sikerük óta idegenben nyeretlenek: 4 döntetlen mellett egyedül Győrben kaptak ki 2–1-re.



VASÁRNAP



DEBRECENI VSC–PAKSI FC



♦ Ez lesz a 45. élvonalbeli összecsapásuk, és bár az elmúlt években a tolnai zöld-fehérek a sikeresebbek, az örökmérleg még mindig a debreceniek jelentős fölényét mutatja: 9 paksi siker, 16 döntetlen és 19 Loki-győzelem.

♦ Az előző 6 találkozójukból a Loki csupán egyet tudott megnyerni: 2023 novemberében a Nagyerdei Stadionban Vajda Botond találatával 1–0-ra. Ebben a kiírásban előbb kiütéssel, majd legutóbb szoros meccsen győzött a Paks (4–3).

♦ A paksiak többnyire kikapni járnak Debrecenbe, hiszen 21 bajnokijukból 13-at elvesztettek és mindössze hármat tudtak megnyerni: 2012 novemberében 1–0-ra, 2017 márciusában 3–1-re, tavaly októberben 5–0-ra. Ebben az évadban ez utóbbi a DVSC legnagyobb veresége.

♦ A hajdúsági városban 5-ször ikszeltek, ezek közül a legemlékezetesebb és a tolnaiak számára a legértékesebb a 2020 júniusában, több mint 9000 néző előtt kiharcolt 1–1 volt, amely akkor a debreceniek búcsúját jelentette az élvonaltól. Ez vasárnap megismétlődhet abban az esetben, ha a Loki kikap, és az utolsó forduló előtt mindhárom riválisával – a Nyíregyházával, a ZTE-vel és a Fehérvárral – szemben behozhatatlan hátrányba kerül.

♦ A DVSC a felcsúti 2–4-gyel immár 3 forduló óta nyeretlen (1 döntetlen, 2 vereség), a legtöbb veresége van (17) és kimagaslóan a legtöbb gólt kapta (59) a mezőnyben.

♦ A legutóbbi 3 bajnokijából 2-t elvesztett a harmadik helyen álló Paks, és ezzel kiszállt az aranyéremért folyó küzdelemből. Második is már csak abban az esetben lehet, ha a hátralévő két fordulóban legalább 5 ponttal többet szerez, mint az előtte álló Puskás Akadémia. Ha nem nyer Debrecenben vagy pénteken a felcsúti csapat legyőzi a KTE-t, Bognár György – szerda este Mol Magyar Kupát nyerő – együttese nem végezhet előrébb a harmadik pozíciónál.

♦ A DVSC 5–3–7-es mutatójával a hazai táblázaton is kieső helyen áll. A 18 otthoni pontjából viszont 7-et az előző 3 meccsén gyűjtött össze úgy, hogy közben a DVTK és a ZTE kapujába is 4-szer talált be – igaz, legutóbb az MTK-éba már egyszer sem (0–0).

♦ A Paks idegenbeli mérlege 6–4–6, a legutóbbi 7 vendégfellépéséből azonban csak egyet veszített el, a győrit (0–2).



FERENCVÁROSI TC–FEHÉRVÁR FC

♦ Eddig 115-ször találkoztak a legfelső osztályban, a párharcban az utóbbi években a zöld-fehérek domináltak, így az örökmérlegben már pontosan kétszer annyi győzelemmel állnak, mint a fehérváriak: 56 FTC-győzelem, 31 döntetlen, 28 Vidi-siker.

♦ A 2020 nyarától lejátszott 14 élvonalbeli találkozójukból csupán egyet tudtak megnyerni a fehérváriak, emellett 3-szor ikszeltek, 10-szer pedig a ferencvárosiak győztek. Az előző 3 bajnokijukon rendre két góllal bizonyultak jobbnak a zöld-fehérek.

♦ A fehérváriak bajnoki mérkőzésen 13-szor tudtak győzni az FTC vendégeként, 10 iksz és 32 vereség mellett. Ez legutóbb – tízéves szünet után – 2023 novemberében Szabó Levente fejes góljával sikerült nekik (1–0). Élvonalbeli találkozón ez volt a fehérváriak első diadala a 2014-ben átadott Groupama Arénában. Ősszel úgy tudott 2–0-ra nyerni a Ferencváros, hogy Tosin Kehinde kiállítása miatt a 62. perctől emberhátrányban volt.

♦ A Magyar Kupában viszont eredményesebbek a piros-kékek az új Üllői úti stadionban, hiszen 2016-ban (1–0), 2019-ben (2–1) és 2021-ben (2–1) is győzni tudtak, és egyedül a 2015-ös MK-finálét bukták el az FTC ellen (0–4).

♦ Az FTC szerdán a tizenegyespárbajban 4–3-ra maradt alul a Magyar Kupa döntőjében a Pakssal szemben, a bajnokságban azonban 11 forduló óta veretlen (8 győzelem, 3 döntetlen). Legutóbb az NB I-ben is a tolnaiaktól kapott ki, még február 16-án hazai pályán 2–0-ra.

♦ Akár már vasárnap bajnoki címet ünnepelhet az FTC. Ez abban az esetben fordulhat elő, ha legalább egy ponttal többet szerez ebben a fordulóban, mint a Puskás Akadémia. Sorozatban 7. bajnoki címét gyűjtheti be a Ferencváros – összességében a 36. lenne –, és ezzel beállítja az Újpesti Dózsa 1969 és 1975 közötti szériáját, amelyben volt egy félidényes bajnoki elsőség is.

♦ A Fehérvár az egyetlen csapat a mezőnyben, amely a legutóbbi 3 fordulóban nem szerzett pontot, 9 forduló óta pedig nyeretlen (4 iksz, 5 vereség). Ez utóbbi a második leghosszabb ilyen negatív széria most az NB I-ben.

♦ A Ferencváros házigazdaként a harmadik legtöbb pontot (32) gyűjtötte be a mezőnyben, a mérlege 9–5–1. A 7 tavaszi meccséből csak 3-at tudott megnyerni a Groupama Arénában, rendre olyan csapatok ellen vesztett pontot, amelyek az első ötben vannak most a tabellán (3 döntetlen, 1 kudarc).

♦ A Vidi már 10-szer kapott ki vendégként, ez négyes holtversenyben a legtöbb a bajnokságban. Házon kívül 4 döntetlen mellett 2-szer tudott nyerni, legutóbb március 2-án Debrecenben (2–1). Az előző 3 idegenbeli fellépése vereséggel végződött.



A 32. FORDULÓ PROGRAMJA

Május 16., péntek

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Erdős József

Május 17., szombat

13.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)



AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 31 18 9 4 59–30 +29 63 2. Puskás Akadémia 31 18 6 7 53–35 +18 60 3. Paksi FC 31 16 7 8 64–46 +18 55 4. ETO FC Győr 31 14 10 7 48–35 +13 52 5. MTK Budapest 31 13 7 11 51–42 +9 46 6. Diósgyőri VTK 31 10 11 10 38–46 –8 41 7. Újpest FC 31 8 13 10 33–41 –8 37 8. Nyíregyháza Spartacus 31 9 7 15 29–50 –21 34 9. Zalaegerszegi TE 31 7 11 13 35–42 –7 32 10. Fehérvár FC 31 8 7 16 34–46 –12 31 11. Debreceni VSC 31 8 6 17 49–59 –10 30 12. Kecskeméti TE 31 4 12 15 30–51 –21 24