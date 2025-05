„Nem éreztem a srácokon örömöt, felszabadultságot” – Damir Krznar tudja, hogyan változtasson ezen Újpesten

Az ujpestfc.hu-n megjelent bemutatkozó interjúban Damir Krznar sok témát érintett, ezekből szemlézünk.

ELSŐ BENYOMÁSOK

„Kedden már az első edzést is megtartottam, és az első benyomásom, hogy van tartalékunk bőven. Őszinte leszek, nem éreztem a srácokon örömöt, felszabadultságot, egyfajta fásultság van a kereten, a prioritás most ezen változtatni. Nekik is elmondtam az öltözőben, hogy élvezniük kell, amit csinálnak, ez a negatív sorozat teljesen leépítette ezt, de már körvonalazódik a fejemben, hogyan tudunk ebből kijönni.”

JÁTÉKFILOZÓFIA

„A labdabirtoklásra törekszem, az a filozófiám, hogy ameddig mi kontrollálunk, nem történhet baj.”

AZ ELSŐ MÉRKŐZÉS A ZTE ELLEN KÖVETKEZIK VASÁRNAP

„Annak a pártján állok, hogy eleinte kevés, de annál fontosabb és világos utasításra van szükség. Emiatt a hét folyamán még átvesszük a visszatámadást, majd elkezdünk készülni kifejezetten a ZTE-re. Az elemzés már természetesen kész van velük kapcsolatban, itt vagyok a stadionban mindennap hétig-nyolcig, ez egy fárasztó időszak, de nem lehet, sőt nem is akarom megúszni.”

AZ ÚJPESTI STÁBJÁRÓL

„Három szakemberrel érkeztem – Ales Mertelj az első számú segédedzőm, Vedran Attias videóelemző és segédedző, illetve Luka Krkljes erőnléti edző alkotják a csapatomat. Mindhármukkal dolgoztam már, Vedrannal már hosszú évek óta közösen, Luka és Ales pedig Szlovéniában csatlakozott hozzám.”