Amikor a szurkolói érzelmek felülírták a gazdasági racionalitást – az MTK és az Újpest elbukott fúziójának története

Az 1990-es évek második felében a korábbi állami támogatás megszűnésével a klubok piaci környezetbe kerültek, ám az igazán profi működéshez a pénz többnyire hiányzott. Emiatt az élvonalbeli csapatok többsége folyamatos anyagi gondokkal küzdött, gyakori volt a tulajdonosváltás, s nem egy helyen a fizetések hónapokat csúsznak. Az 1998-ban bajnoki címet szerző Újpest is rendkívül nehéz helyzetben volt, miközben az egy évvel korábban aranyérmes MTK-t elkerülték a gazdasági nehézségek, köszönhetően a klub tulajdonosának, Várszegi Gábornak. A kor közismert és sikeres üzletembere 1999 elején első hallásra meredeknek tűnő ötlettel áll elő: egyesüljön az NB I legutóbbi két bajnoka, az MTK és az Újpest, hogy ezzel egy európai szinten is versenyképes klub jöjjön létre.

Várszegi nem a levegőbe beszélt, komolyan gondolta a fúziót, sőt még egy új stadion felépítését is belengette, remélve, hogy sikerül tető alá hoznia a két klub egyesülését. Hiába voltak azonban a nagyívű tervek, az ötletből mégsem lett semmi – de vajon miért? Milyen érvekkel próbálta meggyőzni Várszegi az érintetteket? Hogyan fogadták az elképzelést az MTK és az Újpest szurkolói? Milyen feltételeket szabtak egyik és a másik oldalon? Mivel nem számolt Várszegi? Miben különbözött a Várszegi által jól ismert üzleti közeg a sport világától? Voltak-e kommunikációs problémák? Min, vagy kin bukott végül meg a fúzió ötlete? Ha létrejön, a közös klub milyen hatással lehetett volna a magyar futballra?

A Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinja többek között ezekre keresi a választ. Amellett, hogy felidézzük a korabeli sajtóban megjelenő írásokat, megkerestük az MTK akkori klubigazgatóját, Fülöp Ferencet, az Újpestet abban az időben elnökként irányító Szabó Bencét, a két klub törzsszurkolóját, Kósa Györgyöt (MTK) és Bokros Lászlót (Újpest), akik testközelből nézték végig, hogyan és miért bukott meg Várszegi terve, és hallhatják az Újpestet edzőként bajnoki címig vezető Várhidi Péter véleményét is.

A Nemzeti Sportrádió Újratöltve című magazinjának augusztusi adása az alábbi linkre kattintva is meghallgatható.