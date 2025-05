Keane lehet a 10. külföldi edző, aki MK-döntőt nyer; öt ferencvárosi kupagyőztessel készül a Paks

♦ Az FTC-t irányító 44 éves Robbie Keane lehet a tizedik külföldi, egyben az első ír edző, aki csapatával megnyeri a Magyar Kupa döntőjét. A külföldi edzők közül a német Thomas Doll nyerte meg legtöbbször az MK-trófeát, háromszor, míg a szerb Nebojsa Vignjevics két kupaelsőséggel büszkélkedhet. Viszont, ha a Paks nyer, akkor egymás után harmadszor emelheti a magasba a kupát magyar edző (a ZTE-t a 2023-as döntőben dirigáló Boér Gábor után egymás után kétszer Bognár György).

Sorszám Név Nemzetiség Klub Év 1. John Tait Robertson skót MTK 1912 2. William Holmes angol MTK 1914 3. Jimmy Hogan angol MTK 1926 4. Tomiszlav Szivics szerb KTE 2011 5. Nebojsa Vignjevics szerb Újpest 2014, 2018 6. Thomas Doll német FTC 2015, 2016, 2017 7. Marko Nikolics szerb Videoton 2019 8. Michael Oenning német Újpest 2021 9. Sztanyiszlav Csercseszov orosz FTC 2022 magyar kupA-DÖNTŐBEN GYŐZTES külföldi edzők*

*A felsorolásban csak azok a külföldi edző szerepelnek, akik a döntőben is irányították a győztes csapatot (ezért nem szerepel például a felsorolásban a ZTE-vel 2023-ban döntőbe jutó, de a finálé előtt leváltott holland Ricardo Moniz).



♦ Robbie Keane vezetőedzői pályafutása második trófeáját gyűjtheti be, az első a Maccabi Tel-Avivval 2024-ben nyert izraeli bajnoki cím volt.



♦ Robbie Keane-nek jó esélye van arra, hogy a negyedik olyan külföldi edző, aki egyazon idényben a magyar bajnokságot és a Magyar Kupát is megnyeri együttesével. Korábban ez 1914-ben az MTK-val William Holmes-nak, majd az FTC-vel 2016-ban Thomas Dollnak, 2022-ben pedig a téli szünetben érkezett Sztanyiszlav Csercseszovnak sikerült. A két klubon kívül egyébként a DVSC, a Honvéd és az Újpest tudott eddig duplázni, vagyis ugyanabban az idényben a bajnokságban és a kupában is az élen végezni (az említett kluboknak többször is sikerült ez).



♦ A Paksi FC vezetőedzője, Bognár György a negyedik kupadöntőjére készülhet. 1996-ban, játékos-pályafutása utolsó évében még a pályán volt, amikor a Kispest Honvéd két meccsen, 2–1-es összesítéssel legyőzte Bognár együttesét, a BVSC-t. Játékosként nyert bajnokságot az 1986–1987-es idényben az MTK-val, edzőként viszont a Pakssal tavaly elért kupagyőzelme és 2022-es kupadöntőbe jutás az eddigi két legnagyobb sikere.

Bognár György (balra) egymás után másodszor, Robbie Keane pedig első ír edzőként nyerheti meg a Magyar Kupát (Fotó: Kovács Péter)





♦ A mai finálé két résztvevőjének 2007 óta összesen ez lesz az 50. tétmérkőzése, a mérleg 25 FTC-győzelem, 13 döntetlen, 11 tolnai siker. Ebben a bajnokságban az első két találkozót a Paks (3–1 és 2–0), majd a múlt szombatit az FTC nyerte meg (3–2). A Magyar Kupában a fővárosi zöld-fehérek negyedszer csapnak össze a Paksi FC-vel. Először, 2007 augusztusában az Üllői úton gól nélküli döntetlenre végeztek, az eredmény az akkor másodosztályú Ferencváros továbbjutását jelentette az élvonalbeli tolnai együttessel szemben. A vendégeknél a fiatal Böde Dániel akkor az utolsó öt percre kapott játéklehetőséget.

♦ A Ferencváros korábban is – amikor Paksnak még nem volt élvonalbeli csapata – találkozott paksi együttessel a Magyar Kupában: 1971-ben idegenben 7–2-re lépte le a megyei bajnok Paksi Kinizsit, majd 1991-ben az elődöntőben az Üllői úti 4–1-es siker után a visszavágón 2–1-re kikapott az NB II-es Atomerőmű SE-től, de 5–3-as összesítéssel bejutott a fináléba.



♦ A 2022-es fináléban a Puskás Arénában Kristoffer Zachariassen egy, valamint Franck Boli két találatával 3–0-ra a ferencvárosiak, tavaly Papp Kristóf és Haraszti Zsolt találatával 2–0-ra a paksiak nyertek. A paksiaktól Szabó János, Osváth Attila, Windecker József, Balogh Balázs, Haraszti Zsolt, és Böde Dániel, valamint a 2022-ben még a fővárosi zöld-fehéreket erősítő Vécsei Bálint; míg az FTC-ből egyedül Zachariassen lehet az, aki mindhárom fináléban pályára lép. (Lenzsér Bence is játszott a 2022-es és 2024-es finálén, de ő az ETO elleni bajnokin részleges szalagszakadást szenvedett a combhajlítóizmában, ezért nem lehet ott szerdán a pályán.)

♦ A ferencvárosiaknál Dibusz Dénes, a paksiaknál Böde Dániel is négyszeres kupagyőztes. Ők csapattársként a IX. kerületiekkel 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben együtt érték el a sikereiket. Böde egyébként a párharc gólkirálya, aki bajnokikon ferencvárosi színekben hatszor, paksi játékosként az NB I-ben ötször, a Ligakupában egyszer volt eredményes.

♦ A paksiak keretében öt olyan játékost találunk, aki korábban szerepelt a Ferencvárosban, sőt, kupagyőztesnek is vallhatja magát. Az említett Böde Dániel mellett a tavalyi kupadöntő 38. percében, valamint a két csapat múlt szombati találkozóján is kiállított Vécsei Bálint; a háromszoros MK-győztes, a 2015-ös és a 2017-es fináléban gólt is szerző, a mostani sorozatban a Mezőkövesd ellen szintén betaláló Varga Roland; a 2015 őszén az FTC-ben a Csákvár ellen 25 játékpercet kapó Haraszti Zsolt, illetve a Nagyecsed ellen egy félidőt játszó Silye Erik. Utóbbi 2020-ban a Mezőkövesddel is a kupadöntőig jutott, ám ott a Honvéddal szemben alulmaradt.

A két csapat útja a döntőig:

FERENCVÁROS:

Budafoki MTE (NB II) 3–0

Facultas-Tiszafüredi VSE (NB III) 2–1

ETO FC Győr 4–3 – hosszabbítás után

Újpest FC 3–1

MTK-Budapest 3–1



PAKSI FC:

Mezőörs (megyei I.) 3–0

Bp. Honvéd (NB II) 5–1

Mezőkövesd (NB II) 3–0

Kisvárda (NB II) 1–0

Zalaegerszegi TE 2–1