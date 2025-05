„Győzelmet érdemeltünk volna” – Robbie Keane a Puskás Akadémia elleni döntetlen után

Robbie KEANE, az FTC vezetőedzője

– Elégedett vagy inkább bosszús az egy egy miatt?

– Teljes mértékig nem lehetek elégedett. Mindig is utáltam veszíteni, és a döntetleneket sem szeretem. Nálam csak a győzelem játszik! A szünet előtt nem érdemeltük meg a kapott gólt, méltatlanul kerültünk hátrányba. Győzelmet érdemeltünk volna.

– Több mint egy hónap után vesztett pontokat a Ferencváros a bajnokságban. Ez bántja?

– Csalódott vagyok, hiszen jó lett volna három pontot szerezni. Az első félidőben is sok helyzetünk volt, de a jelek szerint ez a mostani ilyen mérkőzés volt. El kell ismerni, a rivális is a végsőkig küzdött. Varga Barnabás gólja rendkívül fontos volt, biztos vagyok benne, az ő lelkének is jót tett.

– Hárompontos az előny az utolsó három forduló előtt – mit gondol, elég lesz az aranyéremhez?

– Meg kell nyernünk a még hátralévő három mérkőzést, és akkor bajnokok leszünk. A házi feladat megvan, nincs más dolgunk, mint megcsinálni. A játékosok hozzáállásával ezúttal sem volt probléma, a mérkőzés pozitívuma pedig az is, hogy kitart az előnyünk a tabellán.