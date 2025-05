Döntetlen a forduló rangadóján, az FTC továbbra is három ponttal vezet a Puskás Akadémia előtt

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 1–1 (0–1)

Budapest, Groupama Aréna, 19 021 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Varga B. (52.), ill. Szalai G. (42. – öngól)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

Zárva maradtak a pénztárak a mérkőzés napján (bár manapság a jegyvásárlás már nem úgy zajlik, mint régen), s hogy rangadót rendeztek a kilencedik kerületben, azt jelezte, forgalmi dugó volt az Üllői út, Könyves Kálmán körút, Gyáli út, Vágóhíd utca négyszögben. Amíg az autósok és a gyalogosok araszoltak, addig az FTC elsöprő lendülettel kezdett a Puskás Akadémia elleni, a bajnoki cím szempontjából kiemelt fontosságú mérkőzésen, érezhető volt, hogy a hazaiak mindenképpen szeretnének gólt szerezni a találkozó elején. Az elmúlt hetek gólstatisztikáját elnézve nem volt meglepő, hogy a hatodik percben szögletet követően alakult ki nagy lehetőség a felcsútiak kapuja előtt – a Ferencváros legutóbb az MTK otthonában 3–2-re megnyert meccsén mindháromszor szöglet- vagy szabadrúgás után szerzett gólt, s hogy Robbie Keane vezetőedző érkezése óta mennyire veszélyes fegyvere lett a rögzített játékhelyzet a zöld-fehéreknek, mi sem mutatja jobban, mint hogy az áprilisban szerzett húsz góljukból hetet is fejjel értek el. A fiatal Pécsi Árminnak nem volt sok ideje megszokni a légkört, a Puskás Akadémia kapusának rögtön a mérkőzés elején több védenivalója volt, s Varga Barnabás próbálkozásánál valóban csupán centimétereken múlott a hazaiak vezetése.

Feltűnő volt, hogy a Puskás Akadémia húszpercnyi játék után feljebb tolta a védekezését, a hátvédsor vonala közelebb került Dibusz Dénes kapujához, és a felcsúti támadók többször is letámadták a ferencvárosi védőket. Nagyon úgy tűnt, Hornyák Zsolt vezetőedző egyértelmű taktikai utasítása az volt, hogy az első húsz percet kapott gól nélkül kell(ene) megúszni, és amint ez megvalósult, rögtön bátrabb lett a vendégek futballja. Idővel Nagy Zsolt megeresztette az első lövését, azaz már Dibusz Dénesnek is akadt dolga. A vendégek támadósorában Lamin Colley nagy csatát vívott a ferencvárosi Ibrahim Cissével, a francia hátvéd többször is földre vitte a gambiai csatárt, nem is úszta meg sárga lap nélkül.

A Ferencvárosnál ezúttal is gondoltak az édesanyákra. Anyák napja alkalmából a zöld-fehér klub meghívta a VIP-szektorba a labdarúgók édesanyjait, közülük sokan meg is nézték a Groupama Arénában a szombat esti, Puskás Akadémia elleni mérkőzést. A futballisták örömmel fogadták a kezdeményezést, és többen is úgy alakították a hétvégét, hogy édesanyjuk ott lehessen a lelátón az idény egyik legfontosabb összecsapásán. Az édesanyák a VIP-szektorból nézték a meccset

A hazaiak játékába ekkor több hiba csúszott, volt eladott labda is, az oldalvonal mellett álldogáló Robbie Keane ezeket látva mérgelődött, hiszen a rivális meglódult, és próbált gyorsan eljutni a kapuig. A szünet előtti percekben ilyen szituáció nyomán gólt szerzett a Puskás Akadémia. A kényszerűségből balhátvédet játszó Artem Favorov szerzett labdát, az akció végén pedig Mikael Soisalo kétszer is próbálkozott jobb oldali lapos középre adással, másodjára a menteni igyekvő Szalai Gábor lábáról – az elvetődő Dibusz mellett – a kapuba pattant a labda, fogta a fejét a hátvéd és a kapus is. Balszerencsés gólt kapott a Ferencváros, s a szünet előtti percekben úgy tűnt, a váratlan találat megfogta.

A szünet után gyorsan jött az egyenlítés, alighanem pontosan úgy, ahogy azt Robbie Keane megálmodta a félidőben. Persze, nem volt meglepő, hogy a hazaiak rákapcsoltak, s bár Varga Barnabás nagyszerű egyéni teljesítményénél is kellett némi szerencse a gólhoz – a védő Wojciech Golla lábán pattant meg a labda –, azt nem lehetett mondani, hogy érdemtelen lett volna a Ferencváros egyenlítése. A hazaiak szakmai stábja a második félidőre Habib Maiga helyén Mohammed Abu Fanit vetette be, ám az egyenlítésnél Ibrahim Cissé előrehúzódása volt a meglepetés, a belső védő jobbszélsőként száguldott el az alapvonalig, hogy miként került oda, hogy ez is taktikai elképzelés volt-e, azt csak Keane tudná megmondani. A hazai csapat próbált még veszélyesebb lenni: 1–1-es állásnál az a Matheus Saldanha is érkezett a pályára, aki a legutóbbi, Puskás Akadémia elleni hazai találkozón csereként beállva szerzett mesterhármast, és állította be a 3–0-s végeredményt.

A brazil támadónak ezúttal sem kellett sokat rohannia az első lehetőségig, mesteri meglátást követően próbálta távolról átemelni a labdát a kapujából kint álló Pécsi Árminon. A szünet előtti tanácstalanságnak ekkor már nyoma sem volt a hazaiak játékában, a Ferencváros irányított, többet birtokolta a labdát, de meggondolatlanul mégsem támadhatott ki, hiszen a felcsútiak akciói továbbra is veszélyt hordoztak magukban.

A játékosok testbeszédéből úgy tűnt, a döntetlennel egyik fél sem elégedetlen, a Ferencváros ezzel megtartaná hárompontos előnyét a tabellán, a Puskás Akadémia pedig a hátralévő három fordulóban bízhatna, nem is jogtalanul… A Fradi sorsolása valóban rázósabbnak tűnik: még megy a Paks és a Győr otthonába, és e csapatok közül egyiket sem sikerült még ebben az idényben legyőznie.

Kristoffer Zachariassen fejében mindenesetre ott maradt a győzelem, a góljával megnyerhette volna a mérkőzést a zöld-fehér csapat, de a cserék között a másik oldalon is lehetett volna nyerőember, Kerezsi Zalán előbb leshelyzetet követően kapufát lőtt, majd másodszor is laposan próbálta a jobb alsóba küldeni a labdát – nem sikerült neki...

A tabella élén álló két csapat tehát nem bírt egymással.

Három fordulóval a bajnokság vége előtt marad a kérdőjel, bár az aranyérem favoritja továbbra is a Ferencváros – persze, a címvédő az újabb, szintúgy nehéznek ígérkező mérkőzésein nem botolhat meg. 1–1

Ferencváros: Paksi FC (idegenben), Fehérvár FC (otthon), ETO FC Győr (idegenben)

Puskás Akadémia: Debreceni VSC (otthon), Kecskeméti TE (idegenben), Diósgyőri VTK (otthon) Ez vár még a két csapatra a bajnoki idényben

