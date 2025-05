„Győzelmet érdemeltünk volna” – Damir Krznar a Nyíregyháza elleni döntetlen után

A találkozó után a két csapat vezetőedzője az M4 Sport mikrofonja előtt értékelte a látottakat. A Nyíregyházát irányító Szabó István érthetően boldogan összegzett, hiszen a döntetlennel csapata – függetlenül az utolsó forduló eredményétől – már biztosította bennmaradását az élvonalban: „Mindenképpen elégedett vagyok, a játékkal is, a legnagyobb gratuláció jár a szakmai stábnak, a játékosoknak, a vezetőségnek, a játékosoknak. Egy forduló még hátravan, de már be tudtuk biztosítani az NB I-es tagságunkat. Amikor idejöttem, még a vonal alatt voltunk, és ez sokat elmond. Csapatszinten összeálltunk, és mindenki láthatta, hogy még tartásunk is volt. Tudtuk, hogy hazai pályán jönnie kell az Újpestnek, összességében szerintem igazságos volt a döntetlen.”

„A város, a vezetőség, mindenki nagyon akarta, hogy bent maradjunk. Az első év egyik csapatnak sem könnyű, mindenki nagyon sokat tett a bennmaradásért. A játékosok is átérezték, és szerintem ez volt a siker titka” – mondta Szabó István, hozzátéve, hogy csapata a hetedik helytől sem áll messze, és az utolsó fordulóban, a Zalaegerszeg ellen mindenképpen szeretnének jó teljesítményt nyújtani hazai pályán.