„Csodás érzés, hogy a saját kezünkben a sorsunk” – a Nyíregyháza Újpesten biztossá teheti a bennmaradását

EGYSZERŰ A KÉPLET: ha a Nyíregyháza a hátralévő két bajnokiján (Újpesten, majd otthon a ZTE FC ellen) legalább egy pontot szerez, biztosan benn marad az NB I-ben. A Szpari péntek este a Szusza Ferenc Stadionban lép pályára, a játékosok reménye szerint már hazafelé megünnepelhetik, hogy újoncként megragadtak az élvonalban.

„Tisztában vagyunk azzal, elég a döntetlen ahhoz, hogy alattunk húzzák meg a vonalat, de nem ennek szellemében lépünk pályára Újpesten, ez hiba lenne a részünkről – mondta lapunknak Nagy Barnabás, a nyíregyháziak 24 éves bal oldali szélsője. – Már a múlt heti, Diósgyőr elleni győzelem után is arról beszélgettünk, ha győzünk Pesten, megelőzzük az Újpestet, és így a hetedik helyen is zárhatnánk, ami bravúr lenne. Nyerni akarunk! Ez persze nem lesz egyszerű feladat, hiszen Újpesten Bartosz Grzelak helyett már új edző, Damir Krznar irányít, neki az első hazai meccse következik, nyilván bizonyítani akar. Többször is szerkezetet váltott az Újpest az idényben, előfordult, hogy négy, majd öt védővel állt fel, úgy tűnik, újra négy hátvéddel játszik. Készülünk, megpróbáljuk megtalálni a lilák gyenge pontjait és ebből előnyt faragni, s akkor boldogan térhetünk haza.”

Két, teljesen ellentétes formát mutató együttes csap össze a Megyeri úton: a lila-fehérek a tavasszal botrányosan szerepelnek a bajnokságban, mindössze egyszer (!) nyertek, míg hétszer ikszeltek, hatszor pedig kikaptak. A Szpari sem parádézott, előfordult, hogy sorozatban hat (!) bajnokin nem volt eredményes, miközben csak két pontot szerzett. Ezután köszönték meg Tímár Krisztián vezetőedző munkáját, s érkezett a Kecskeméten nagyszerű munkát végző Szabó István, akivel megtáltosodott a csapat: az utóbbi öt bajnokin tíz pontot söpört be, s az utolsó előtti helyről a nyolcadikra lépett fel.

„Elismerem, nagyon mély gödörben voltunk, de csodás érzés, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, és csak egy pontra van szükségünk… Ami Szabó Istvánt illeti: jó pedagógiai érzéke van, önbizalmat adott a játékosoknak. Már a megérkezése napján éreztette velünk, hisz bennünk és hogy együtt kiharcolhatjuk a bennmaradást. Ragyogó meglátásai vannak – utólag okos az ember, de egyértelmű, jó döntést hozott a vezetőség, amikor még idejében váltott a kispadon.”

Nagy Barnabásnak a bajnoki idényben egy gólja és hat gólpassza van, ezzel a mutatóval nem elégedett.

„Lehetett volna sokkal jobb is: az ősszel kitűnően ment a játék, de van bennem hiányérzet, míg a tavasszal nem valósult meg, amit szerettem volna. Lehet, ebben az is szerepet játszott, hogy a csapat szekere döcögött – még hátravan két forduló, szeretnék javítani a statisztikámon.”

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

PÉNTEK

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

SZOMBAT

13.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: Diósgyőri VTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

16.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS 1. Ferencvárosi TC 31 18 9 4 59–30 +29 63 2. Puskás Akadémia 31 18 6 7 53–35 +18 60 3. Paksi FC 31 16 7 8 64–46 +18 55 4. ETO FC Győr 31 14 10 7 48–35 +13 52 5. MTK Budapest 31 13 7 11 51–42 +9 46 6. Diósgyőri VTK 31 10 11 10 38–46 –8 41 7. Újpest FC 31 8 13 10 33–41 –8 37 8. Nyíregyháza Spartacus 31 9 7 15 29–50 –21 34 9. Zalaegerszegi TE 31 7 11 13 35–42 –7 32 10. Fehérvár FC 31 8 7 16 34–46 –12 31 11. Debreceni VSC 31 8 6 17 49–59 –10 30 12. Kecskeméti TE 31 4 12 15 30–51 –21 24