Bódi Ádám: A szívünket-lelkünket kitesszük a pályára

Igazi tündérmese a Kazincbarcika 2024–2025-ös idénye. A borsodi együttes a bajnokság első három bajnokiján nyeretlen maradt, a 4. és a 13. forduló között viszont nyolcszor is győztesen hagyta el a pályát. Megszilárdította a helyét a tabella elején, s bár az évad további részében nem fordult elő, hogy egymás után két találkozón is begyűjtse a három pontot, a folyamatos pontszerzései és a riválisai körbeverései miatt megtartotta a dobogós helyezését. A fő vetélytárs Vasas ugyan felzárkózott, de a legutóbbi öt bajnokijából hármat elvesztett, így hárompontos a lemaradása. A csapat egyik húzóembere a rutinos Bódi Ádám, aki kilenc Merkantil Bank Liga-góljával a második legeredményesebb góllövő házon belül (Pethő Bence 11 találatot számlál). A DVSC-ből tavaly nyáron Kazincbarcikára szerződő támadó nemcsak a pályán hasznos tagja a csapatnak, hanem az öltözőben is kamatozik a higgadtsága és tapasztalata.

9 gólt szerzett és 13 gólpasszt adott az idényben eddig Bódi Ádám

„Nyilván téma az öltözőben a feljutás kivívása – mondta lapunk érdeklődésére a 34 esztendős szélső. – Ez a fő motivációnk, de természetesen meccsről meccsre, akadályról akadályra készülünk. Véghez szeretnénk vinni a csodát! Bármilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtottunk az idény során, az NB I-es szereplés kivívása valóban csodaszámba menne Barcikán, ugyanis a bajnokság elején senki sem gondolta volna, hogy ilyen magasságokba is juthatunk. Ettől függetlenül nem lehet azt mondani, hogy szerencsés véletlenek egybeesése a szereplésünk, vagy hogy csak jól jött ki a lépés. A mutatott játékot, a széles taktikai repertoárunkat tekintve ha elérjük a megfelelő pontszámot, teljességgel megérdemelt lenne az osztályváltásunk. Ha nem sikerülne elérni a célunkat, akkor is nagyon szép idényt tudhatunk magunk mögött, de én hihetetlenül csalódott lennék. A következő meccsünk, Honvéd elleni jó hangulatú, nehéz összecsapás lesz, s nem is kérdés, meg akarjuk szerezni a három pontot. Ezt követően jön az évad utolsó hazai mérkőzése, biztos vagyok benne, hogy a szurkolóink nagyszerű hangulatot teremtenek, mi pedig a szívünket-lelkünket kitesszük a pályára.”

NB II

28. FORDULÓ

Május 11., vasárnap

17.00: FC Ajka–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Kisvárda Master Good–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: BVSC-Zugló–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Vasas FC–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya – élőben az NSO-n!

Május 12., hétfő

20.00: Budapest Honvéd–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!