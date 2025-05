Bíró Barnabás: A földön kell maradnunk, hogy folytassuk a jó sorozatunkat

Nem tud kifogyni a jobbhátvédekből az ETO FC Győr: Albion Marku a DVSC elleni, március 14-i bajnoki után (0–0) sérült meg, az őt kényszerűségből a középpályáról helyettesítő Tóth Rajmundot pedig a Puskás Akadémia elleni bajnokin kellett lecserélni (2–0), Borbély Balázs vezetőedző szerint mostanában épülhet fel teljesen. Senki sem pánikolt Győrben annak ellenére sem, hogy a télen megszabadultak az utolsó NB II-es idényben alapembernek számító Luciano Verától.

„Albion még korábban kidőlt, Tóth Rajmund helyett pedig én szálltam be – kezdte utóbbi heteinek értékelését Bíró Barnabás, az ETO FC Győr húszéves, saját nevelésű játékosa. – Nem hiszem, hogy ez volt életem legjobb meccse, izgultam is, ráadásul Nagy Zsolt volt az emberem, igaz, a nyomás ellenére mindent megtettem. A DVTK ellen is megkaptam aztán a lehetőséget, és éltem vele, jól sikerült, igyekeztem minél jobb teljesítményt nyújtani. Eredetileg nem tudtam, hogy a Nemzeti Sport a mérkőzés legjobbjának választott a Fehérvár elleni játékomért, másnap mutatták nekem az újságot, nagyon örültem neki. Interjút is csinált velem a tévé, és azt éreztem, majdnem minden sikerült, a szerelések, a passzok, ráadásul a támadójátékban is besegítettem.”

Meglehet, Bíró Barnabás hamarosan Konferencialiga-mérkőzést játszhat az ETO FC-vel (Fotó: Török Attila)

Bíró Barnabás még az ősszel, a Puskás Akadémia elleni idegenbeli győzelem (3–0) alkalmával mutatkozott be az NB I-ben, és az idény végére Tóth Rajmunddal, Bánáti Kevinnel, valamint a már évek óta a felnőttek között futballozó, a tavasszal kiemelkedően teljesítő Vitális Milánnal együtt saját nevelésű játékosként alapember az ETO-ban. Bánáti Kevinnel 2020 óta játszik együtt, és a sors úgy hozta, hogy öt évvel később együtt futballoznak az NB I-ben.

„Régóta barátok vagyunk Kevinnel, én kicsit előbb kerültem Győrbe, mint ő, de együtt másztuk meg a ranglétrát, és pluszlökést ad, hogy együtt vagyunk a pályán, érezzük egymás játékát. Az öltöző magyar magja rengeteget beszélget egymással, sok időt töltünk együtt a pályán kívül is, keressük egymás társaságát, de például Paul Anton, Deian Boldor és Claudiu Bumba is rendkívül segítőkész.”

Az ETO FC Győrnek egyetlen pontra van szüksége a hátralévő két mérkőzésén Konferencialiga-szereplés kivívásához. Természetesen az is elég, ha az MTK Budapest nem nyeri meg mind a két bajnokiját (a DVTK és az Újpest ellenit), ráadásul a győriek még a dobogóra is esélyesek, hiszen csak három ponttal vannak lemaradva a Pakstól.

„Tudjuk, hogy egy pont is elég a hétvégén, de szerintem nem elégszünk meg annyival, nyerni akarunk, hogy folytassuk a jó sorozatot. Nem tudom, ki mennyire van tisztában azzal, hogy a veretlenségi sorozatunk a klubtörténelemben is előkelő helyet foglal el, a külföldiek talán kevésbé. Viszont azt mindenkin látom, hogy koncentrál, szeretné Európában is megmutatni magát, és ezért mindent megtesz. Fontos, hogy a földön maradjunk, a jó sorozat ellenére higgadtnak kell maradnunk, nehogy elrontsuk a hátralévő két mérkőzést.”

32. FORDULÓ

Május 16., péntek

18.15: Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

20.30: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

Május 17., szombat

13.45: ZTE FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Május 18., vasárnap

16.45: DVSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

19.30: Ferencvárosi TC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport)