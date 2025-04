NB I: kilenc kulcsmeccs jön, amelyeken eldőlhet a bajnoki cím és a kiesés

HARC AZ ARANYÉRMEÉRT

A 25. forduló után arról értekeztünk, a 12 csapatos, 33 fordulós bajnoki rendszerben még nem volt arra példa a labdarúgó NB I-ben, hogy olyan csapat nyerje meg a bajnokságot, amely az első helyezetthez képest ponthátránnyal fordult rá az utolsó nyolc mérkőzésére. Nos, azóta az akkor 2. helyen álló Ferencváros kétszer nyert 2–0-ra (az Újpest és a Zalaegerszeg ellen) és máris átvette a vezetést a legutóbbi két mérkőzésén csak egy pontot szerző Puskás Akadémiától (1–1 az MTK ellen és 2–0-s vereség Győrben).

Csakhogy közben a 3. helyezett Paks is tudott nyerni kétszer (2–0 a Nyíregyháza és 2–1 az MTK ellen), így továbbra is három csapat van versenyben a bajnoki címért az elmúlt évek legizgalmasabb bajnoki hajrájában, hiszen a paksiakat is mindössze két pont választja el a Ferencvárostól. Ezért úgy tűnik, hogy a bajnoki aranyéremről alapvetően a három csapat egymás elleni mérkőzései dönthetnek. Az első három helyezett csapat közül mindegyiknek saját kezében a sorsa, ha a hármasból lesz olyan, amelyik mindegyik meccsét megnyeri, akkor az meg is nyeri a bajnokságot.



KULCSMECCSEK

PAKS–PUSKÁS AKADÉMIA, április 19.

FERENCVÁROS–PUSKÁS AKADÉMIA, május 3.

PAKS–FERENCVÁROS, május 2. hétvégéje



Ezek közül az első szombaton következik: a legutóbbi négy hazai meccsét megnyerő, 2025-ben még veretlen, a 12 idei tétmeccséből kilencet megnyerő Paks azt a Puskás Akadémiát fogadja, amelytől éppen a legutóbbi vereségét szenvedte el tavaly decemberben, Felcsúton ( 3–1) , viszont szeptemberben, hazai pályán a Paks nyert a két csapat mérkőzését (2–1). A szombati találkozó leginkább arról dönthet, versenyben marad-e a Paks a bajnoki címért, hiszen egy verséggel ötpontos hátrányba kerülhetne, ha a Fradi nyer a Nyíregyháza ellen, ami már döntő lehet ebben a szakaszban. Csakhogy a Paks eddig a teljes idényben csak egyszer kapott ki otthon (novemberben a Diósgyőrtől 4–3-ra), viszont tízszer győzött.

A hazai pályán elért eredmények pedig akár még szó szerint is aranyat érhetnek a Paksnak, hiszen a Puskás Akadémia után a következő hazai meccsüket a Ferencváros ellen játsszák a tolnaiak, igaz a két hazai találkozó között kétszer is idegenben lépnek pályára, előbb a hozzájuk hasonlóan 2025-ben a bajnokságban még veretlen győriek, majd a bennmaradásért harcoló Fehérvár ellen.

A Ferencváros első „aranyrangadója” május 3-án következik az Üllői úton a jelenleg 2. Puskás Akadémia ellen, majd a következő héten lép pályára Pakson. A felcsútiak hátránya, hogy mindkét közvetlen riválisukkal idegenben játszanak, viszont ők már túl vannak a most mindenki számára rázósnak ígérkező győri túrán (ki is kapott a Puskás AFC Győrben), ami a Paksnak és a Fradinak még hátra van.

1. Ferencváros (53 pont)

2. Puskás Akadémia

(52 pont) 3. PAKS

(51 pont) 28. forduló Nyíregyháza (o) Paks (i) Puskás AFC (o) 29. forduló MTK (i) Fehérvár (o) Győr (i) 30. forduló Puskás AFC (o) Ferencváros (i) Fehérvár (i) 31. forduló Paks (i) Debrecen (o) Ferencváros (o) 32. forduló Fehérvár (o) Kecskemét (i) Debrecen (i) 33. forduló Győr (i) Diósgyőr (o) Kecskemét (o) AZ ELSŐ HÁROM HELYEZETT HÁTRALÉVŐ MECCSEI

HARC A BENNMARADÁSÉRT

A bennmaradásért folyó verseny még élesebb lehet, hiszen abban várhatóan öt csapat is érintett lesz, a bajnoki hajrában: a 8. Fehérvár, a 9. ZTE, a 10. Nyíregyháza, a 11. Debrecen és a 12. Kecskemét. Bár az utolsó helyen álló, hét meccse nyeretlen, 21 pontos KTE helyzete egyre reménytelenebbnek tűnik a múlt heti, diósgyőri vereség után – a hátralévő hat mérkőzésből valószínűleg ötöt meg kellene nyernie, hogy legyen esélye. Mivel a bennmaradásért folyó versenyben érintett csapatok egymással és a bajnokaspiránsokkal is találkoznak még, a legutóbbi két idényhez hasonlóan 35 pont várhatóan elég lehet a bennmaradáshoz.

KULCSMECCSEK



DEBRECEN–ZALAEGERSZEG, április 19.

NYÍREGYHÁZA–DEBRECEN, április 25.

ZALAEGERSZEG–KECSKEMÉT, április 27.

KECSKEMÉT–NYÍREGYHÁZA, május 4.

FEHÉRVÁR–DEBRECEN, május 24.-i hétvége

NYÍREGYHÁZA–ZALAEGERSZEG, május 24.-i hétvége



A sorozatban hat bajnokin nyeretlen, hármat el is veszítő Fehérvárt ettől öt pont választja el, viszont a fehérváriaknak meglehetősen nehéz a sorsolásuk, ugyanis mindhárom bajnokesélyessel játszanak még, a Puskás Akadémiával és a Ferencvárossal idegenben, míg a közvetlen riválisok közül csak a Debrecennel, az utolsó fordulóban. Ugyanakkor, ha addig nem sikerül öt pontot szerezniük, akkor azon a hazai meccsen összejöhet a bennmaradáshoz szükséges pontmennyiség, igaz, könnyen lehet, hogy az a találkozó a DVSC számára is élet-halál meccs lesz.

A 29 pontos Zalaegerszegnek a hatból valószínűleg két mérkőzést kellene megnyernie ahhoz, hogy fellélegezhessen. A zalaiakra három kulcsmeccs vár jelenleg a tabellán mögöttük lévő csapatok ellen. Rögtön a hétvégén Debrecenbe látogatnak, április végén a Kecskemétet fogadják, az utolsó fordulóban pedig Nyíregyházára látogatnak. A két keleti túra rázósnak ígérkezik, de ha a KTE elleni kötelező győzelmet behúzza Márton Gábor vezetőedző csapata, akkor még az Újpest és a Győr elleni hazai mérkőzéseken is meglehet az esélye a bennmaradás bebiztosítására.



A Fehérvár legyőzésével ismét a „vonal” fölé kerülő Nyíregyháza a héten az esélytelenek nyugalmával léphet pályára a Ferencváros vendégeként a Groupama Arénában, hogy aztán rákészülhessen arra a két mérkőzésre, melyek eldönthetik, sikerül-e a múlt héten kinevezett új vezetőedzőnek, Szabó Istvánnak az NB I-ben tartania az élvonalba tavaly kilenc év után visszakerülő klubot. A Szpari április 25-én a Debrecent fogadja, majd május 4-én Kecskemétre, Szabó István előző csapatához látogat. A nyíregyháziak szerencséje, hogy a három kulcsmeccsükből, melyeken hét pontot szerezve nagyon közel kerülhetnek a céljukhoz, kettőt is otthon játszanak, hiszen ahogy azt már említettük, az utolsó fordulóban fogadják a Zalaegerszeget.

Ahogy a tabellán lefelé haladunk, egyre több kulcsmeccset kell megnyernie a biztos bennmaradáshoz az éppen szóban forgó csapatnak. A 11. Debrecen tavasszal már négy meccset megnyert, de a vasárnapi, újpesti vereség után megint kieső helyen áll, és ha a soron következő két meccséből, bármelyiket elveszítené, az akár végzetes is lehetne a kiesés szempontjából. A ZTE elleni hazai mérkőzés után következik a talán legfontosabb, 10. Nyíregyháza elleni, idegenbeli, keleti derbi.

A fentiek alapján arra is lehet esély, hogy a bajnoki cím és a kiesés is az utolsó fordulóban dőljön el, erre 2017-ben volt legutóbb példa.



8. FEHÉRVÁR (30 pont) 9. ZTE

(29 pont) 10. NYÍREGYHÁZA

(27 pont) 11. DVSC

(26 pont) 12. KTE

(21 pont) 28. forduló MTK (o) Debrecen (i) Ferencváros (i) ZTE (o) Újpest (o) 29. forduló Puskás AFC (i) Kecskemét (o) Debrecen (o) Nyíregyháza (i) ZTE (i) 30. forduló Paks (o) Diósgyőr (i) Kecskemét (i) MTK (o) Nyíregyháza (o) 31. forduló Győr (i) Újpest (o) Diósgyőr (o) Puskás AFC (i) MTK (i) 32. forduló Ferencváros (i) Győr (o) Újpest (i) Paks (o) Puskás AFC (o) 33. forduló Debrecen (o) Nyíregyháza (i) ZTE (o) Fehérvár (i) Paks (i) A 8-12. HELYEZETTEK HÁTRALÉVŐ MECCSEI