Kép: már Tímár Krisztián tartotta a Fehérvár edzését

Mint arról lapunk már hétfőn beszámolt, kedden edzőváltást jelenthet be a Fehérvár FC, amely a gyenge eredmények miatt megválik Pető Tamástól. Noha a klub hivatalosan még nem közölt semmit az edzőváltással kapcsolatban, sajtóértesülések szerint Petőt az a Tímár Krisztián válthatja, akit épp a közelmúltban küldött el a Nyíregyháza Spartacus.

A csakfoci.hu úgy tudja, Pető Tamással a fehérvári klub telefonon közölte a döntést, míg Tímár – aki néhány napja még a Gyirmóttal tárgyalt – rendhagyó szerződést kapott, ugyanis két hónapos – azaz az idény végéig szóló – megállapodást ajánlottak neki, s bennmaradás esetén tárgyalnák újra a kérdést. A honlap információ szerint Pető Tamás mellett Polonkai Attila és Gunther Zsolt is távozik Fehérvárról, Tímár munkáját pedig Szalai Tamás segítheti másodedzőként – a két szakember korábban a Fehérvár NB III-as második csapatát már irányította, de Szalai Marko Nikolics, Márton Gábor és Joan Carillo segítőjeként is dolgozott, néhány meccs erejéig, ideiglenes jelleggel pedig a Fehérvár vezetőedzője is volt.

Bár hivatalos közlés még nem történt az ügyben, többek között az M4 Sport is megírta egy szurkolói fotó alapján, hogy a Fehérvár keddi edzését már Tímár Krisztián és Szalai Gábor vezette. A képet ide kattintva tekintheti meg!