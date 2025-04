Eppel tizenegyesgólja döntött, a Szpari megnyerte a keleti rangadót a DVSC ellen

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC 1–0 (0–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8246 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Eppel (55. – 11-esből)

Kiállítva: Hofmann (88., DVSC)

Várhatja-e annál rosszabb előjellel egy csapat a keleti rangadót, mint hogy az előző fordulóban 7–0-s vereséget szenved?

Nos, várhatja…

A felek 1982. április 28-án is találkoztak az NB I-ben, és az akkori DMVSC–NYVSSC csata előtt négy nappal, vagyis szinte napra pontosan 43 évvel ezelőtt, 1982. április 24-én a Debrecen 8–1-re kapott ki Győrben a Verebes József vezette, éppen a bajnoki cím felé tartó Rába ETO-tól. A DVSC és a Szpari későbbi edzője, Szentes Lázár egymaga háromszor talált be, a debreceniek becsületgólját Nagy II János érte el. A következő fordulóban az ETO a bajnoki döntőnek beillő mérkőzésen 4–3-ra nyert a Fradi otthonában (a számmisztikához még annyit, hogy most, ugye, a Debrecen érkezett 4–3-as győzelemmel a keleti csúcsra), a Loki pedig 2–0-ra megverte a Nyíregyházát…

Ezúttal a Szparinak kellett hasonló pofonból talpra állnia a Fradi elleni 0–7 után, azzal a különbséggel, hogy amíg 1982-ben a Debrecen oszlopos tagja volt a középmezőnynek, most a nyírségieknek a kiesés elleni harcban illett erőt venni magukon a vasárnapi megpróbáltatásokat követően.

A Lokinál a jelek szerint nem babonásak (vagy nem ismerik az 1982-es meccs előéletét, ami nem csoda persze…), mert a csapatot szállító busz mikor máskor gördült volna be a nyíregyházi stadion elé, mint 18 óra 18 perckor…? A vendégszurkolók különvonata addigra már befutott a vasútállomásra, a hazai hívek pedig a stadion környéki kocsmákat töltötték meg, és a Kossuth utca–Dohány utca sarkon található Öreg Barát nevű érzelmi kombinátban akár a szinte napra pontosan 26 évvel ezelőtti, 1999. április 24-i DVSC–Szpari meccsről is nosztalgiázhattak. Az volt az a csata, amelyen a Loki nyíregyházi nevelésű, későbbi 46-szoros válogatottját, az akkor 20 esztendős Bodnár Lászlót már a 35. másodpercben (!) kiállította Piller Sándor játékvezető, aki a 10. percben az egyszeres válogatott nyíregyházi támadó, Baranyi Miklós leküldésével „kiegyenlítette” a létszámot, a meccset pedig Nicolae Ilea duplájával a Debrecen nyerte meg 2–0-ra.

És akkor vissza a mába!

A megadott összeállításokat vizsgálva az előző heti csapatokhoz képest a DVSC egyetlen változtatását volt könnyebb kiszúrni: a sárga lapos eltiltása miatt hiányzó Szűcs Tamás helyére Szuhodovszki Soma került. Ez adta is magát, hiszen a korábban Kecskeméten a jelenlegi Szpari-edzővel, Szabó Istvánnal együtt dolgozó középpályás csereként beállva pazarul teljesített a ZTE ellen. Hazai oldalon a vasárnapi 0–7 után érthető módon több volt a játékoscsere, a legmeglepőbb talán a most először pályára lépő, 55-szörös macedón válogatott, a 2021-es Európa-bajnokságon kerettag Darko Velkovszki bevetése volt, s 2025-ben először játszhatott a csontödémájából a jelek szerint felépülő Farkas Bendegúz is. Elöl kezdett Beke Péter és Eppel Márton is, utóbbi éppen 16 éve, 2009. április 25-én, a Nyíregyháza–MTK (0–0) bajnokin mutatkozott be a fővárosiak színeiben ugyanitt (illetve dehogy ugyanitt, még a régi stadionban) az NB I-ben, a héten 85 éves korában elhunyt Garami József – akiről megemlékeztek a kezdés előtt a jelenlévők – dobta be a mély vízbe.

Fényjáték, az új Szpari-induló premierje, a két tábor által bemutatott élőképek vezették fel a telt házas mérkőzést, amelynek első helyzete Ranko Jokics előtt adódott a harmadik percben, de Nagy Dominik szabadrúgása után a légiós mellé lőtt. Nestor El Maestro, a DVSC vezetőedzője ezúttal a négyvédős szerkezetet választotta, Szécsi Márkot egy sorral feljebb küldte, így próbálta elérni, hogy többet legyen a labda a hazaiak térfelén. A debreceni támadások kulcsfigurája, Brandon Domingues a 18. percben találta szemben magát Tóth Balázzsal, a hazaiak kapusa lábbal hárítani tudott. Csakúgy, mint a másik oldalon a második bajnokiján lehetőséget kapó japán világbajnoki résztvevő, Gonda Suicsi, aki Beke Péter ziccere után spárgázott nagyot, aztán kettejük következő párharcát is a kapus nyerte meg, amikor a jobb oldali kapufánál vetődve védte Beke újabb lövését. A kettő között még Amos Youga szögletvariáció utáni „pattintott” lövése nyomán borotválta meg a lécet a labda, így – bár az első játékrész gól nélkül ért véget – a látottak nem okoztak csalódást.

Bognár Tamás játékvezető immár 284 élvonalbeli mérkőzésnél tartó pályafutása vélhetően egyik legnehezebb döntése előtt állt, amikor a második félidő elején a VAR-buszban dolgozó kollégái a monitor elé rendelték, hogy maga döntse el, Gonda Suicsi és Kovács Milán találkozása ért-e tizenegyest. A játékvezetőnek azt is mérlegelnie kellett, hogy az ilyen hőfokú rangadót, sőt akár a bennmaradás kérdését is eldöntheti, és végül is úgy látta, a labdát már-már birtokló kapus megtaposta a nyíregyházi középpályás bokáját. A hosszas elemzés után megítélt büntetőből Eppel Márton ünnepelhette meg góllal, hogy napra pontosan 16 éve tart NB I-es pályafutása.

A vezetés megszerzése után a játék irányítását is átvette a Nyíregyháza, Nagy Dominik kecsegtető helyzetből végezhetett el szabadrúgást, de a sorfalat találta el. Muszáj volt támadnia a Lokinak, de türelmetlenül, kapkodva szövögették akcióikat a vendégek, Bárány Donát pedig elcsúszott, amikor lövőhelyzetbe került. Érkezett Dzsudzsák Balázs és az éppen az idei első, Nyíregyháza elleni meccsen megsérülő, azóta nem bevethető Ferenczi János, az ő bal lábuktól remélhetett egy-egy jó lövést vagy beívelést a vendégcsapat. Mindamellett Maurides járt a legközelebb az egyenlítéshez, 12 méteres lövése után azonban Alaxai Áron a labda útjába állt a kapu torkában.

A tétnek és a presztízsnek megfelelő hőfokú volt a meccs befejezése. Előbb Brandon Domingues fejes gólját nem adták meg – jogosan – les miatt, majd Maximilian Hofmann-nak gurult el a gyógyszere, brutális belépője után villant a piros lap. A játékvezető nyolc perc ráadást rendelt el – ápolás miatt ebből több mint tíz perc plusz lett –, ám a támadásban addig sem brillírozó vendégek létszámhátrányban nem tudtak felülkerekedni a szervezett nyíregyháziakon. A végén pedig Bárány Donát fejese után hatalmasat védett Tóth Balázs, majd az azt követő nyomást átvészelték a lefújáskor szurkolóival együtt örömmámorban úszó Szpari játékosai.

A nyíregyháziak megtették azt, amit a debreceniek 43 évvel ezelőtt: talpra álltak a hétgólos vereség után, legyőzték az ősi riválist. És újra a kezükbe vették a sorsuk irányítását a bennmaradásért zajló harcban.

Egy biztos: nem unatkoznak az alsóházi csapatok a bajnokság végéig... 1–0



