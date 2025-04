Alekszandar Pesics repíti újabban a Ferencvárost

Átszakad a gát, ha egy gólt szerzek – mondják gyakran azok a csatárok, akik heteken keresztül nem találnak a kapuba. Emlékezhetünk a 2016-os Eb-n az internetes viccek forrásává váló ketchuposüveg-hasonlatra: a tolmács akadozva adta vissza Cristiano Ronaldo szavait. A portugál világsztár a gólszerzést állította párhuzamba a ketchupos üveggel (ahogyan akkor elhangzott: a köcsöggel), és sokszor megesik, hogy rázod, rázod, de nem jön semmi, majd váratlanul megindul, és ömlik a szósz a tányérra.

Nem tudjuk, Alekszandar Pesics hogyan bánik a ke­tchupos üveggel, de az nem kétséges: ontja a gólokat. Ami csak azért váratlan (de a ferencvárosi szurkolóknak kétségkívül örömteli), mert sokáig hiába várták tőle a jó teljesítményt az Üllői úton. Még tavaly júliusban, a The New Saints elleni BL-selejtezőn (5–0) adott egy gólpasszt, de talán nem sértődik meg, ha azt írjuk: enélkül is továbblépett volna a Ferencváros. Decemberben Debrecenben 5–4-re kapott ki az FTC, akkor is adott egy gólpasszt, és egészen február végéig minden tétmérkőzést (BL-selejtezőt, El-csoportmeccseket, bajnoki találkozókat, Magyar Kupa-összecsapásokat) figyelembe véve ennyit tudott felmutatni a 32 éves csatár.

Csatár – gólok nélkül.

De a ketchup megindult, nem is akárhogyan! Március 2-án a Győr elleni meccsen (2–2) gólt szerzett, és kiszakadt a gólzsák: 9-én a DVSC kapujába is betalált, 16-án a Kecskeméten ellen már kettőt lőtt, április 2-án az Újpest ellen kupameccsen gól és gólpassz, 6-án bajnokin, ugyancsak a lila-fehérek ellen gól, 20-án a Nyíregyháza ellen ismét dupla, és szerdán, az MTK Budapest elleni Magyar Kupa-elődöntőn ugyancsak fontos gól, 1–1-nél, a második félidő elején.

Nyolc hónapig teljes csend, március eleje óta kilenc gól, egy gólpassz.

Korábban az sem volt biztos, hogy maradhat-e a Ferencvárosban: rövid ideig kitették a keretből, körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor 2024 márciusában a hírek szerint Dibusz Dénessel akadt nézeteltérése. A klub akkor nem adott ki hivatalos indoklást, a folyosói pletykák szerint a szerb támadó rossz néven vette, hogy a csapatkapitány hangosan szólt neki, vegye ki a részét a védekezésből – Dibusz Dénes széttárta a karját, mondván, tízezer néző morajlása közben ki kell eresztenie a hangját, ha azt akarja, hogy a felezővonalon helyezkedő társ is meghallja. Pesics akkor visszakerülhetett a keretbe, de a formáját sokáig nem találta. Az ETO, a Loki és a KTE elleni meccs után három találkozót követően négy gólnál járt, amikor Diósgyőrben tizenegyest kapott az FTC – érthető módon újabb gólt akart szerezni, de a büntetőt Varga Barnabás végezte el. Ez már a második alkalom volt, amikor egy magyar válogatott játékossal támadt konfliktusa csapaton belül, de Robbie Keane vezetőedző sok feszült pillanatot megélhetett már a sztárok között: nem csinált nagy ügyet belőle, elsimította az affért.

És ennek a csapat látja hasznát: Pesics szerdán is kulcsfontosságú gólt szerzett, a Ferencváros így ismét ott van a Magyar Kupa döntőjében – 2022 és 2024 után 2025-ben is a Pakssal küzdhet meg a trófeáért.

Jelenlegi formájában Pesics jelentősen befolyásolhatja a döntő alakulását.

MAGYAR KUPA

ELŐDÖNTŐ

Ferencvárosi TC–MTK Budapest 3–1 (1–1)

Budapest, Groupama Aréna, 11 057 néző. Vezette: Pintér Cs. (Vígh-Tarsonyi, Rózsa D.)

Ferencváros: Dibusz – Makreckis, I. Cissé, Gartenmann, Szalai G. – Tóth A. (Ben Romdan, 74.), J. Romao, N. Keita (Maiga, a szünetben), C. Ramírez (Civic, 74.) – Saldanha (Varga B., a szünetben), Pesics (Joseph, 74.). Vezetőedző: Robbie Keane

MTK: Csenterics – Varju, Beriasvili, Kádár T., Kovács P. – Kata, Horváth A. (Németh K., 75.) – Molnár Á. (Bognár I., 61.), Kosznovszky (Polievka, 81.), Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: C. Ramírez (45.), Pesics (51.), Joseph (80.), ill. Molnár R. (16.)

A Paksi FC–Ferencváros döntőt május 14-én rendezik a Puskás Arénában.